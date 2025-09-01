الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت الرياض المالية، المستشار الرائد في المصرفية الاستثمارية وأحد أبرز مديري الأصول في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، عن نجاح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة 500 مليون ريال سعودي لصالح شركة سمو للاستثمار الدولي ("سمو") والذي يُعد الأول من نوعه لقطاع العقارات في المملكة.

حيث بلغ حجم الإصدار ما قيمته 500 مليون ريال سعودي تستحق في غضون ثلاث سنوات وتقدم عائدًا سنويًا نسبته 8.50% يُدفع بشكل ربع سنوي. ويُعد هذا الإصدار محطة بارزة كونه أول إصدار للشركة في أسواق الدين، وخطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتأمين رأس المال لدعم نمو الشركة.

وقد تمت زيادة حجم الإصدار من 300 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال سعودي نتيجة للإقبال القوي، حيث بلغ حجم الطلب من قِبل كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ما يقارب ضعفي حجم الطرح. ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين في شركة سمو من ناحية القوة الائتمانية والآفاق المستقبلية.

عملت شركة الرياض المالية كمدير رئيسي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

وقال الدكتور عبدالله الشويعر، الرئيس التنفيذي للرياض المالية:

"نفخر بقيامنا بدور المستشار لشركة سمو للاستثمار الدولي في هذا الإصدار النوعي في أسواق المال. ويعكس هذا المستوى من الطلب رغبة قوية لدى المستثمرين تجاه فرص استثمارية جاذبة واهتماماً بقطاع العقارات المتنامي في المملكة، والذي يظل ركناً أساسياً في خطط التنويع الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل ضمن رؤية السعودية 2030. ويبرهن نجاح هذا الإصدار على خبرة الرياض المالية العميقة في هيكلة وتنفيذ صفقات رائدة تدعم الأهداف التمويلية الاستراتيجية لعملائنا بدقة وفعالية."

من جانبه، أشار عبدالله المديميغ، مدير إدارة المصرفية الاستثمارية للشركات في الرياض المالية، قائلاً:

"إن النتيجة الاستثنائية المتمثلة في زيادة حجم الإصدار بأكثر من 65% ليصل إلى 500 مليون ريال سعودي هي انعكاس مباشر للقوة الائتمانية لشركة سمو، والاستراتيجية المحكمة للتواصل مع المستثمرين. ويسرّنا أن نستمر في كوننا الشريك المفضل للمستثمرين الباحثين عن فرص استراتيجية لتحقيق الأهداف الاستثمارية."

من جانبه، أشار عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الدولي، قائلاً:

"يُعد هذا الإصدار الأولي لشركة سمو للاستثمار الدولي دليلاً على رؤيتها الاستراتيجية والتزامها الراسخ بالتميز، وأن إصدار الصكوك يتماشى مع رؤية الشركة في تنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الطموحة، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سمو القابضة. كما عبّر عن امتنانه لشركة الرياض المالية على الدعم الاستثنائي والخبرة مما مكنهم من إقفال الطرح بنجاح. كما أضاف بأن هذا الطرح لا يضمن رأس المال لآفاق النمو للشركة فحسب، بل يضع أيضاً معياراً لإصدارات الصكوك المستقبلية في هذا القطاع، كما يعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين الراسخة في رؤيتنا لتقديم حلول عقارية مبتكرة تركز على المجتمع وتتوافق مع تطلعات المملكة العربية السعودية."

تم تنفيذ الطرح كاكتتاب خاص وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما في شهر أغسطس 2025، تٌعد الرياض المالية أحد أبرز من قاموا بترتيب إصدارات صكوك مقوّمة بالريال السعودي في المملكة. ويقدم الفريق الاستشاري في قسم أسواق الدين في الرياض المالية حلولاً متخصصة في التمويل المُهيكل لتلبية لاحتياجات المالية المعقدة والفريدة، بما في ذلك توريق الذمم المدينة وصناديق التمويل.

---انتهى---

نبذة عن الرياض المالية

الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة، وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وفي قطاع المصرفية الاستثمارية، تُعتبر الرياض المالية رائداً في السوق حيث قدمت الاستشارات لعدد من أبرز صفقات أسواق رأس المال في المملكة. وفي عام 2024 وحده، نفذت الشركة خمس صفقات كبرى في أسواق الأسهم بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليار ريال سعودي، مستحوذة على أعلى حصة سوقية في المملكة بنسبة 9.90%. وتشمل خبرة الرياض المالية الطروحات الأولية، وزيادات رؤوس الأموال، والعروض الثانوية، وإعادة الهيكلة المعقدة، بما في ذلك أول عملية توزيع عيني للأسهم في المملكة لصالح مجموعة صافولا. كما في شهر مارس 2025، بلغت الأصول المدارة من قبل الرياض المالية أكثر من 97.5 مليار ريال سعودي، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 821 مليار ريال سعودي. كما صُنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025.

عن شركة سمو للاستثمار الدولي

تأسست شركة سمو للاستثمار الدولي (المعروفة سابقاً باسم شركة أدير القابضة) بتاريخ 31 مارس 2022، وتُعد إحدى أبرز شركات الاستثمار العقاري في المملكة. وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة سمو القابضة، وهي مجموعة عقارية مرموقة. وقد أدرجت مجموعة سمو ضمن قائمة فوربس لأكبر الشركات العائلية العربية. وتركز الشركة وشركاتها التابعة بشكل رئيسي على مجالات متعددة من التطوير العقاري، بما في ذلك تطوير الأراضي، مشاريع البنية التحتية، مشاريع البناء حسب الطلب، المشاريع متعددة الاستخدامات، الضيافة، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل.

📩 للتواصل الإعلامي

MediaRelations@RiyadCapital.com