ستقدم خمس عشرة شركة عروضًا مباشرة في "يوم العرض" في 4 ديسمبر في فندق فورسيزونز في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية- كشفت كل من شركة "500 غلوبال"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري، وشركة "سنابل للاستثمار"، وهي شركة استثمار مالي تركز في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة، عن الشركات الناشئة الخمس عشرة التي تشملها الدفعة الرابعة من برنامج مسرعة "سنابل 500" " لشركات المرحلة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022. وقد استقبل البرنامج أكثر من 590 متقدمًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يجعله أحد أكثر المجموعات تنافسية حتى الآن، بمعدل قبول أقل من 2.5 بالمائة. ولأول مرة بلغ عدد الطلبات من المملكة العربية السعودية، 159 طلب، مما يجعله أكبر عدد من الطلبات في تاريخ البرنامج.

يوفر البرنامج للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس الارشاد الذي يحتاجون إليه للتحقق من أعمالهم وتوسيع نطاقها على المستويين الإقليمي والعالمي.

و تخدم الشركات المختارة ضمن الدفعة الرابعة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التقنية المالية، والأغذية والمشروبات، و التقنية الزراعية، و التقنية الصحية و تقنية التأمين. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة هي أكبر 3 دول من حيث عدد المشاركين في هذه الدفعة.

وقالت أمل دخان، الشريكة العامة في "500 غلوبال" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد عملنا عن كثب مع المؤسسين ضمن الدفعة الرابعة منذ سبتمبر 2022 للمساعدة في تمهيد طريقهم نحو النجاح. لقد انضموا إلى 39 شركة تخرجت بالفعل من برنامج مسرعة "سنابل 500" " لشركات المرحلة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ إطلاقنا منذ أكثر من عام". وأضافت: "على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما زلنا نؤمن بقوة بإمكانيات منظومة الشركات الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال المتحدث باسم "سنابل": "إن الاهتمام المتزايد ببرنامج مسرعة "سنابل 500" " لشركات المرحلة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو شهادة على سعي الشركات الناشئة للابتكار و تطوير حلول فعالة للقضايا اليومية. تعد المشاركة المتزايدة من أعلى ثلاث مناطق جغرافية مؤشرًا إيجابيًا لتعميق الدافع الريادي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتابع: "إننا نتطلع إلى يوم العرض لهذا العام ولمواصلة تمكين العقول والأفكار والشركات العظيمة".

يقدم البرنامج الذي مدته 12 أسبوعًا إرشادًا للمؤسسين مع التركيز على تطوير استراتيجية الأعمال، وجمع الاستثمارات، والنمو. إن "يوم العرض"، المقرر عقده في الرابع من ديسمبر 2022 في فندق فورسيزونز بالرياض، هو المحطة الأخيرة للبرنامج حيث سيعرض 15 مشاركاً شركاتهم الناشئة لجمهور مباشر من المستثمرين المعتمدين والشركات والمتخصصين في القطاعات المعنية. حيث سيتم بث الحدث أيضًا على الهواء مباشرة لجمهور أوسع عبر يوتيوب.

فيما يلي شركات الدفعة الرابعة: أموال (مصر): منصة إقراض جماعي متوافقة مع الشريعة الإسلامية تربط المستثمرين الأفراد بفرص تمويل قصيرة الأجل و ذات عائد استثماري إيجابي عن طريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على إنجاز معاملاتهم. ديبن (مصر): تُمكّن المديرين الماليين من التحليل والإبلاغ والتنبؤ وإدارة المعاملات والسيولة بكفاءة - بغض النظر عن البنوك التجارية التي يتعاملون معها.

إيقاب( مصر): منصة تتيح للمؤسسات الإعلامية المرموقة الحصول على قصص حصرية عالية الجودة من خلال إشراك صحفيين من مناطق يصعب الوصول إليها. إيتيسيكس (الإمارات العربية المتحدة): سوق تجارة إلكتروني بين الشركات لتوفير احتياجات المشتريات اليومية للمطاعم والموردين. فارم أنبوكسد (الإمارات العربية المتحدة): رقمنة سلسلة الإمدادات الغذائية الدولية من خلال تمكين متاجر المواد الغذائية من الحصول على منتجات ذات جودة أعلى مع إمكانية التتبع إلى المزرعة. جوي (المملكة العربية السعودية): تطبيق شامل يقدم خدمات السيارات بأفضل الأسعار وبكل يسر وسهولة. كرز (المملكة العربية السعودية): حل شامل يمكّن مرضى السكري من عيش حياة أفضل باستخدام تقنية التلعيب وإنترنت الأشياء وبيانات الوقت الفعلي. ميديكيري (المملكة العربية السعودية): تربط العيادات بموردي المستلزمات الطبية في مكان واحد وبسعر أفضل ووقت أسرع. مدخر (المملكة العربية السعودية): تطبيق تقنية مالية يساعد أي شخص على القيام باستثمارات مؤتمتة ومتكررة لتنمية ثروته بطريقة سهلة وآمنة. مناك (عمان): منصة تقنية مالية توفر الشمول المالي وخدمات الحياة للمهاجرين عبر الشبكات الشريكة في الشرق الأوسط. نقابتي (مصر): منصة مجتمعية للتقنية المالية تقوم برقمنة وتمكين الخدمات المالية وخدمات الرعاية الإجتماعية للنقابات المهنية والاتحادات العمالية، مما يجعلها في متناول أعضائها وبأسعار معقولة. نوتريكال (الإمارات العربية المتحدة): منصة برمجيات خدمية للمعلومات الغذائية مقرها دول مجلس التعاون الخليجي, تدعم شركات المأكولات والمشروبات والدوائر الحكومية من خلال التحليل الغذائي بالإضافة إلى الملصقات الغذائية الدقيقة و التفاعلية. ستك (المملكة العربية السعودية): تقجم خدمات الدعم اللغوي المباشر عند الطلب للأفراد والشركات لتوفير كتابة عالية الجودة. والزي (المملكة العربية السعودية): تساعد شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توظيف مواهب تقنية عالمية ذات خبرة ومهارات مثبتة مسبقًا لشغل وظائف بدوام كامل مع تقليل إجمالي وقت التوظيف من 3 أشهر إلى شهر واحد. وليكس (الإمارات العربية المتحدة): توفر للأفراد والشركات تأمينًا يمكّن ويكافئ عادات مثل النشاط البدني والصحة العقلية والأكل الصحي. لحضور "يوم العرض"، يرجى طلب دعوة هنا.

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لمحة عن "500 غلوبال"

"500 غلوبال" هي شركة رأس مال مغامر مع 2.7 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة والتي تستثمر في مؤسسين يبنون شركات تكنولوجيا سريعة النمو. نحن نركز على الأسواق حيث يمكن للتكنولوجيا والابتكار ورأس المال إطلاق القيمة الطويلة الأجل ودفع النمو الاقتصادي. نحن نعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسين وننصح الحكومات بشأن أفضل السبل لدعم منظومات ريادة الأعمال حتى تزدهر الشركات الناشئة. دعمت "500 غلوبال" أكثر من 5000 مؤسس يمثلون أكثر من 2700 شركة تعمل في 81 دولة. لقد استثمرنا في 49 شركة تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي وأكثر من 150 شركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والشركات الخارجة من السوق). ينتشر أعضاء فريقنا البالغ عددهم أكثر من 180 عضوًا في 27 دولة ويتمتعون بخبرة يحملونها من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم كرواد أعمال ومستثمرين ومشغلين.

لمحة عن "سنابل للاستثمار" "سنابل" هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، برأس مال مدفوع قدره 8 مليار دولار أمريكي. تتخصص سنابل في الاستثمارات المالية حيث تلتزم بتوظيف رأس مال سنوي يقارب 2 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة. توفر الشركة للشركاء رأسمال مرن يرتكز على العوائد طويلة الأمد، ونمنحهم القدرة على الاستثمار على امتداد مراحل وجولات تمويل متعددة، فضلاً عن الدعم المطلوب لتحقيق النجاح في دول مجلس التعاون الخليجي.. في "سنابل"، نستثمر في الأفكار والعقول والشركات العظيمة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sanabil.com

ملاحظات

تقع إدارة برامج "500 غلوبال" على عاتق "500 ستارتابس إنكوبايتور" المحدودة (المشار إليها مع الشركات التابعة لها بـ"500 غلوبال"). ولا يشارك صندوق "500 غلوبال" في أي إيرادات ناتجة عن هذه الأنشطة. لا تشكل المشاركة في برنامج التسريع ضمانة لاستثمار من قبل صندوق "500 غلوبال" وقد لا تكتمل الاستثمارات في جميع الشركات اعتبارًا من "يوم العرض".

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* المصدر: "ايتوس واير"

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