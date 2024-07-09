(المنامة، البحرين)– أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن تكريمها ضمن قائمة جريدة "البلاد" لأقوى 50 شركة بحرينية لعام 2024 للعام الثالث على التوالي. وقد تسلم الجائزة السيد نزار معروف، المدير العام المساعد للتسويق والاتصال في شركة بنفت. ويأتي هذا التكريم ليؤكد التأثير الملموس لشركة بنفت على قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، والتزامها اللامحدود بتعزيز الابتكار وتطوير حلول متميزة. ومن خلال إرساء معايير جديدة للصناعة بشكل مستمر، حيث نجحت بنفت في تعزيز مركزها كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.

أقيم حفل توزيع الجوائز في المنامة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، التي شملت سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة السيد عبدالنبي الشعلة رئيس مجلس إدارة جريدة البلاد.

وفي نسختها الثالثة، ألقت مبادرة "البلاد" الضوء على 250 شركة بحرينية تميزت بأدائها في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الشركات المحلية، وضمان الشفافية في الإفصاح عن بياناتها المالية. وقد ضمت اللجنة المستقلة للمبادرة برئاسة الدكتور عمر العبيدلي، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، العديد من الاسماء اللامعة في القطاع الاقتصادي والتجاري والاستثماري على مستوى مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، قال السيد نزار معروف: "لقد تشرفنا بتكريمنا ضمن أقوى 50 شركة بحرينية من جانب جريدة البلاد. إن هذه الجائزة تعد تأكيدًا للجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق العمل في شركة بنفت، وروح التعاون والعمل الجماعي للفريق. إن هذا التكريم لا يحتفي بإنجازاتنا فقط، بل يسلط الضوء أيضًا على دورنا الفعال في تعزيز القطاع المالي في البحرين ودعم النمو الاقتصادي ككل. ولاشك أن هذا الإنجاز سوف يشكل قوة دافعة لنا لمواصلة تقديم حلول مبتكرة وخدمات متميزة. كما اننا ممتنون لمؤسسة البلاد لإضافتهم معايير جديدة مبتكرة تشمل مبادرات تمكين المرأة والحوكمة والتي تأتي ضمن أهم المعايير المطبقة بشركة بنفت

تملك شركة بنفت سجلا طويلا وراسخًا من الإنجازات ضمن منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين، مما أهلها للحصول على العديد من الجوائز رفيعة المستوى. وتساهم مثل هذه الجوائز والتكريمات في تعزيز مهمة الشركة ورسالتها الرامية إلى دعم مستقبل الدفع الرقمي في البحرين.

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