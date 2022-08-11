• تأتي الصفقة كجزء من استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة النظيفة.

• تم إنشاء محطة "كاليون كارابينار" للطاقة الشمسية على مساحة تقارب 20 مليون متر مربع من الأراضي في منطقة كارابينار في قونية.

• تشمل هذه الشراكة الإستراتيجية بعض المشاريع المتجددة الأخرى في تركيا.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (ADX: IHC)، احدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، اليوم عن استحواذها على حصة 50٪ في شركة “Kalyon Enerji” الرائدة في سوق الطاقة النظيفة بتركيا مقابل 1.8 مليار درهم إماراتي من خلال شركتها التابعة "انتيرناشونال انيرجي القابضة".

وتعود ملكية “Kalyon Enerji” للمجموعة التركية العملاقة "Kalyon Holding”، والتي تعمل في صناعات البناء والطاقة والطيران. و من خلال هذه الصفقة، ستمتلك شركة "انتيرناشونال انيرجي القابضة" و التابعة للشركة العالمية القابضة حصة 50٪ في“Kalyon Enerji” ، والتي ستضيف بذلك الى آفاق النمو العالمية للمجموعة مع تطوير قدرتها في مجال تداول الطاقة.

تعليقًا على الاستحواذ، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل هذا ثاني أكبر استحواذ للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة المتجددة حتى الآن. فمن خلال هذه الصفقة، تعمل الشركة العالمية القابضة على تسريع نموها في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع Kalyon Enerji، حيث يشكل هذا الاستحواذ إضافة مهمة لمحفظة الطاقة المتجددة لدينا، والتي سنواصل نموها عبر الأسواق المختلفة ".

وتضمنت الصفقة البالغة قيمتها 1.8 مليار درهم، مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة 1347.734 ميغاواط / 1000 ميغاواط في منطقة كارابينار في قونية. كما يقع في أنقرة، مشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط الذي طورته YEKA، و مشروع طاقة شمسية 100 ميجاوات في Niğde، كذلك مشروع طاقة شمسية 50 ميجاوات في غازي عنتاب ،و مشاريع متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.

وأكد كمال كاليون، رئيس مجلس إدارة شركة كاليون القابضة، أن هذا التعاون الاستراتيجي له أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للبلدين، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي معلقاً: "ان الخطوات التي اتخذناها في قطاع الطاقة والاستثمارات، جذبت نسبة عالية من انتباه المستثمرين الأجانب حتى الآن. لا شك ان هذا التعاون الاستراتيجي له أهمية تاريخية من حيث تحقيق كل من المشاريع المحتملة في تركيا، والأسواق الجديدة والمجالات التجارية في المناطق الجغرافية، والتي نخطط لدخولها في العالم، وسوف يقدم موقعنا الجغرافي مساهمة كبيرة في ذلك. لقد التزمنا دائمًا بإثراء حياة الإنسان من خلال المساهمة في التنمية الاجتماعية دون فقدان الوعي البيئي. نظرًا لأن تغير المناخ هو التحدي الأساسي في عصرنا، يجب علينا تسريع جهودنا لتحويل كوكبنا إلى اقتصاد أخضر مستدام ".

ولقد تم إنشاء محطة كاليون كارابينار للطاقة الشمسية على مساحة تقارب 20 مليون متر مربع في منطقة كارابينار في قونية. كما بدأ تركيب وتشغيل 3.5 مليون لوحة في أغسطس 2020 ومن المقرر أن تكتمل في عام 2023. عند اكتمال المشروع، سيبدأ إنتاج الطاقة المكافئة لاحتياجات مدينة يبلغ عدد سكانها 50000 نسمة لمدة أسبوع واحد. ساعة واحدة فقط. بمعنى آخر، ستلبي هذه المنشأة وحدها الاحتياجات السنوية من الطاقة الكهربائية لما يقرب من 2 مليون شخص. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع مليوني طن من النفايات الأحفورية وانبعاثات الكربون.

ويأتي الاستحواذ كجزء من استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك بعد أربعة أشهر من استثمارها بقيمة 7.3 مليار درهم إماراتي في مجموعة اداني الهندية - للطاقة الخضراء، حيث تواصل الشركة تنمية استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة وتقديم خدمات مستدامة النمو في قطاع الطاقة.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ضمن مبادرة تهدف إلى تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بعد أن بلغت قيمتها السوقية 619 مليار درهم إماراتي بحلول شهر يونيو 2022. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعها لها و 52,345 موظف، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

حول كاليون القابضة

تم وضع أسس شركة كاليون القابضة في عام 1944 عندما غامر الراحل محمد كاليونكو بدخول عالم أعمال البناء. حيث أسس السيد كاليونكو كاليون للإنشاءات في عام 1974، مدعومًا بمبادئ راسخة ومثل عليا قوية. تواصل Kalyon Holding رحلتها كواحدة من أهم اللاعبين في الاقتصاد التركي مع ما يقرب من 35 ألف موظف و78 عامًا من الخبرة في مجالات البناء والطيران والامتيازات والعقارات والطاقة والصناعة ورأس المال الاستثماري. وفقًا لذلك، تدعم شركة Kalyon Holding التنمية الاجتماعية من خلال الخدمات الاجتماعية في الثقافة، والفنون، والتعليم، والبيئة.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية gemma.sexton@ihcuae.com