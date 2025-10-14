بصفتها الشريك الرئيسي لفعالية "رواد الأعمال الشباب" (YouthX) ومبادرة رواد الأعمال الإماراتيين (Emaratipreneur) ضمن معرض "إكسباند نورث ستار"، تدعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خمسين شركة ناشئة إماراتية من خلال عرض ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، والتكنولوجيا الصحية، والتجارة الإلكترونية عبر منصات خاصة، بما يعزز دور المؤسسة في تمكين روّاد الأعمال الشباب والسعي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتهدف إلى توفير الدعم والمعلومات وتعزيز توسع ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى المؤسسة إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المراحل، ما يتيح تعزيز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الإمارة وترسيخ مفهوم الابتكار والقيادة في جميع جوانب القطاع.

وبإلهام من رؤية القيادة الرشيدة في دبي، وبما ينسجم مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، تولي المؤسسة الأولوية لمشاركة روّاد الأعمال والمواهب الوطنية في منظومة ريادة الأعمال، مع التركيز على تأهيل الجيل المقبل من المواهب الإماراتية الشابّة الطموحة والمتميزة. وتمثل هذه الاستراتيجية دوراً محورياً في بناء منظومة شاملة لريادة الأعمال تدعم تطوير الشركات المحلية وتحثها على التطور والتحول إلى شركات رائدة على الساحة الدولية. وتلتزم المؤسسة بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين الإماراتيين ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم ابتداءً من التخطيط لشؤونهم المالية وتبسيط الإجراءات الرسمية ووصولاً إلى مرحلة التسجيل.

