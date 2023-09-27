صرح محمود لمعي الرئيس التنفيذى لشركة سيتى فارم إن شركته بدأت عملها فعلياً فى توريد المنتجات بداخل السوق الأمريكية منذ عام 2021 وحينها حققت مبيعات سنوية بلغت 28 مليون دولار، ارتفعت إلى 35 مليون دولار فى عام 2022، وهو ما دفعها لزيادة مستهدفات العام الجاري، فى ظل الاقبال اللافت على المنتجات.

وأوضح أن الشركة تعمل فى مجال تصدير المنتجات الزراعية المصرية لداخل الأسواق الأمريكية المختلفة، ولديها تواجد قوى فى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وفلوريدا وشيكاغو وتكساس وميتشجان.

وأشار لمعي إلى ان اتلشركة تورد عدة منتجات زراعية لأسواق امريكا أبرزها الملوخية والبامية والقلقاس والفول الأخضر، السبانخ والفلافل والفاصوليا الخضراء، وورق العنب، بخلاف العصائر المعبأة والبسلة

وأكد سيطرة العملاء العرب والمصريين على النسبة الأكبر من المبيعات بداخل السلاسل التجارية الشهيرة بالولايات المتحدة، فيما هناك اقبال من بعض جنسيات أخرى لشراء سلع تعتبر شعبية فى مصر على غرار الفلافل والملوخية والبسلة.

ونوه إلى ان الشركة بصدد أجراء خطة توسعية طموح تستهدف من خلال التواجد فى الأسواق الاوروبية والخليجية فى الفترة القادمة استناداً لجودة المنتج المصرى بخلاف استغلال تواجدها اللافت فى السوق الأمريكية.

وأوضح أن شركته تملك أذرع تابعة فى السوق المصرية لديها أراضى زراعية بمساحة 120 فدان فى محافظة المنوفية يتم زراعتها بعدة محاصيل زراعية بهدف تأمين المادة الخام اللازمة للتصدير، فيما تدرس وبقوة زيادة تلك المساحة عبر شراء أراضى جاهزة للاستصلاح وزراعتها لاحقاً لرفع الطاقة الانتاجية.

وذكر أن الشركة منفتحة على اضافة أى سلع أو منتجات مصرية شهيرة ترغب فى التواجد بالأسواق الخارجية وعلى سبيل ذلك يتم تصدير المخللات والفاكهة المجففة، بخلاف بعض العلامات التجارية الشهيرة من السناكس والطحينة والحمص بخلاف البهارات والمشروبات الساخنة.

وقال لمعي إن الطاقة الانتاجية الاجمالية التى يتم تصديرها من مصر تقارب 1300 طن سنوياً، وسوف يتم العمل على زيادة تلك الكمية، نظراً تماشياً مع سياسة الحكومة لزيادة قيمة وكمية الصادرات باعتبارها مورد هام للعملة الأجنبية.

وأفاد بان الشركة تعتمد على موانئ الاسكندرية ودمياط فى تصدير المنتجات لأمريكا، والتى يتم استقبالها فى موانئ نيويورك ونيوجيرسى وفلوريدا.

وأوضح أن الاستثمارات الاجمالية لسيتى فارم تلامس 250 مليون دولار ممثلة فى المبيعات السنوية والاصول التابعة لها من جانب النقل.

وأضاف أن الشركة لديها علامة تجارية منفصلة للعصائر المعلبة تقوم بتصنيعها لدى الغير فى أحد المصانع المتخصصة بمدينة السادات، وكلنها تدرس انشاء مصنع لها لتقديم تلك الخدمة فى ضوء الطلب المتزايد على المنتجات خارجياً.

جدير بالذكر أن أحدث البيانات الصادرة عن السلطات الأمريكية أظهرت ارتفاع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى نحو 345 مليون دولار خلال عام 2022، جاء في مقدمتها الرخويات والخضروات والفاكهة المجففة خاصة الفراولة.

وأكد أن الشركات المصرية لديها فرص تصديرية متاحة بالسوق الأمريكية على رأسها الموالح والعصائر وزيت الزيتون والخرشوف.

ويُعد السوق الأمريكى من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية حيث أحتل السوق الأمريكى المركز الثانى فى ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية عام 2022 من إجمالى الصادرات المصرية والتى بلغت 4.2 مليار دولار فى نفس العام.

ورأي أن الزيادة في حجم الصادرات يأتي من التوسّع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج فى الأسواق الخارجية مع التوجّه نحو أسواق في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة.

وأكد ، أن خطة التنمية الاقتصادية تطرقت إلى هذا الأمر، وهذا يعود لأهمية التوسع في الصادرات الزراعية وما سيوفره من عملة صعبة للدولة في قطاع من القطاعات التي تتميز بها مصر ، في حين ان التوسع في الصادرات يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر او غير المباشر.

#بياناتحكومية

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