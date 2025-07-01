الرياض،المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة السعودية الرائدة في إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، عن قيادتها لجولة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار في شركة بترو آب، الرائدة في حلول إدارة الوقود وخدمات المركبات، وذلك عبر صندوقها "صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية". كما شاركت في الجولة شركة بُناة فنتشرز، وهي شركة استثمار جريء اقليمية.

تأسست "بترو آب" في عام 2018 كأول منصّة مستقلة لحلول الدفع الرقمي وإدارة الوقود في المملكة العربية السعودية، حيث أحدثت تحولًا جوهريًا في مجال إدارة المركبات من خلال إلغاء المعاملات النقدية، والحد من الاحتيال، وتحسين الرقابة وخفض التكاليف لدى أساطيل الشركات والجهات الحكومية. كما تتيح بترو آب الوصول إلى خدمات مساندة مثل غسيل السيارات، وتغيير الزيوت، واستبدال الإطارات والبطاريات، عبر منصة رقمية متكاملة تعتمد بالكامل على الدفع الإلكتروني.

تخدم "بترو آب" اليوم أكثر من 500,000 مركبة لصالح أكثر من 10,000 عميل من الشركات، وذلك عبر شبكة تضم أكثر من 5,000 محطة وقود في السعودية ومصر وتايلند ونيجيريا، حيث تواصل الشركة توسعها على الصعيد الدولي. وقد حصلت مؤخراً على اعتماد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية كمزود مؤهل لخدمات القطاع الحكومي، كما تستعد لإطلاق خدماتها الموجهة لقطاع الأفراد بالمملكة قريباً، مما يفتح آفاق جديدة للنمو.

وتُعد هذه الصفقة خامس استثمار ينفّذه "صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية" منذ إطلاقه أواخر عام 2024. وقد جاءت عقب استحواذ الصندوق مؤخرًا على حصة أغلبية في شركة مخازن العناية، الرائدة في قطاع الجمال والعناية الشخصية في المملكة، بما يعكس نهج جدوى النشط في الاستثمار في القطاعات عالية النمو.

وفي هذا السياق، صرّح طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، قائلًا: " تُمثل "بترو آب" فرصة استثمارية متميزة، ترتكز على بنية تقنية قوية وتأثيرات شبكة تدعم النمو المستدام. يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق في دعم فرق إدارية طموحة تقود شركات ذات نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع في قطاعات واعدة."

من جانبه، أضاف إيلي الخوري، رئيس إدارة الملكية الخاصة في جدوى للاستثمار: "يجسّد الحل الذي تقدمه الشركة روح الابتكار التي تقود التحوّل الرقمي في القطاعات الحيوية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وينعكس ذلك في دخول الشركة كمزود معتمد للخدمات في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية."

فيما أكّد عبدالله القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة بترو آب والرئيس التنفيذي لشركة رزم للاستثمار، على أهمية هذه الجولة الاستثمارية واعتبارها نقطة تحول، وقال: "في عام 2020 رأينا في "بترو آب" نموذجًا واعدًا يجمع بين الابتكار والكفاءة في خدمة محطات الوقود والشركات، واتخذنا قرار الاستثمار بناءً على ما لمسناه من رؤية واضحة وإمكانات قوية لتحقيق نمو مستدام، ونسعد اليوم بانضمام جدوى للاستثمار وبُناة فينتشرز، في خطوة نراها محورية في مسيرة "بترو آب"، وتمهّد لطموحنا في الإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية."

من جانبه أبدى المهندس عبدالعزيز السنّان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بترو آب سعادته بإتمام الجولة الاستثمارية، وقال: "نفخر بهذه الشراكة النوعية في مرحلة محورية من مسيرتنا. وستُسهم جدوى بخبرتها المؤسسية في تعزيز بنيتنا التنظيمية، وتسريع نمونا، ودعم طموحنا في ترسيخ ريادتنا محليًا والتوسّع المدروس عالمياً. ومع شركائنا الجدد، نطمح إلى إعادة تعريف معايير الابتكار في حلول إدارة الوقود والأساطيل، بما يواكب تطلعات عملائنا ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

عن شركة جدوى للاستثمار

جدوى للاستثمار هي شركة تقدم خدمات متعددة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولديها أصول عملاء تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أمريكي) في الأسهم العامة، والملكية الخاصة، والعقارات، والائتمان الخاص والدخل الثابت وأسواق النقد. وتشمل قاعدة عملاء جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وشركات ومكاتب عائلية محلية رائدة، وأفراد ذوي ملاءة مالية عالية.

تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-06034.

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