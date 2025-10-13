من المراكز التجارية إلى قلب المدن، تساهم "بير" (BARE) في جعل حلول حماية الأجهزة المتميزة قراراً سريعاً لا يستغرق أكثر من خمس دقائق، مدعومة بنظام ضمان الاستبدال المجاني مدى الحياة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "بير" (BARE)، العلامة التجارية الخليجية الرائدة في مجال حماية الأجهزة الذكية والتي نشأت في المنطقة، عن توسّع استراتيجي كبير في شبكة متاجرها، مع إضافة أكثر من 50 فرعاً رئيسياً في المواقع ذات الحركة الكثيفة في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان. ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الشركة إلى تعزيز حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها باعتبارها علامة تجارية رائدة تتميز بالموثوقية وسهولة الوصول في سوق حماية الأجهزة بالمنطقة. ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الباهر لإطلاق مجموعة "بير" (BARE) الجديدة من منتجات الحماية المخصصة لهواتف "أيفون 17"، والتي تتضمّن عرضاً مميزاً، وهو نظام ضمان الاستبدال المجاني مدى الحياة – وهي ميزة حصرية تؤكد التزام العلامة بالجودة والثقة المطلقة. وانطلاقاً من هذا النجاح، تدخل "بير" (BARE) اليوم مرحلة جديدة من النمو، حيث تركّز على تزويد العملاء بتجربة سلسة وإمكانية الوصول السهل إلى خدماتها، مع الحرص على أن تكون حماية الأجهزة فورية، خالية من التعقيدات، ومتاحة للجميع.

ويأتي هذا التوسع ليجسّد رؤية "بير" (BARE) في إعادة تعريف تجربة حماية الأجهزة الذكية، عبر الاستجابة المباشرة لتطلعات العملاء الذين يبحثون عن خدمة فورية وموثوقة وخالية من المتاعب. فمن خلال إقامة الأكشاك في أبرز المراكز التجارية ووسط المدن الحيوية، تضع "بير" (BARE) حلولها في متناول الجميع، لتجعل من إمكانية الحصول على الحماية المميزة قراراً بسيطاً وسريعاً لا يستغرق أكثر من خمس دقائق. ولا يقتصر الأمر على مجرد سهولة الوصول، بل يتعداه إلى تجربة متكاملة تجمع بين الجودة والاحترافية؛ حيث توفر "بير" (BARE) خدمات فورية في الموقع ينفّذها فنيون متخصصون ومدربون لتقديم أعلى معايير الدقة والعناية بالأجهزة. ومع هذا النموذج المبتكر، ترسّخ العلامة مكانتها كـشريك موثوق في حياة المستخدم اليومية، مقدّمةً مستوى من الثقة والاتساق في الخدمة يصعب على العلامات المنافسة المعتمدة على القنوات الإلكترونية فقط أن تضاهيه.

وفي هذا السياق، قال السيد الحارث الخليلي، الشريك التنفيذي في شركة أعمال (AAMAAL): "منذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً يتمثل في تأمين مواقع استراتيجية في أهم المراكز التجارية على مستوى المنطقة، للحرص على أن تجمع تجربة ’بير‘ (BARE) بين الجودة الفائقة التي تشتهر بها علامتنا وخدمة العملاء المتميزة، مع سهولة الوصول والراحة اليومية لأكثر من ألف عميل يستفيدون من خدماتنا يومياً."

ويجسّد هذا التوسع مرحلة جديدة من مسيرة "بير" (BARE) نحو الريادة الإقليمية، إذ يجعل العلامة التجارية اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى عملائها من خلال شبكة مواقعها المنتشرة في أهم نقاط التسوق. هذا وتواصل "بير" (BARE) التزامها بتقديم مستوى ثابت من الخدمات الراقية في كل موقع، مع عمليات تركيب احترافية فورية تنفذها مجموعة مؤهلة من الخبراء تضمن أعلى معايير الدقة والعناية.

ومن جهته، قال السيد أنوب إس كيه، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في شركة أعمال (AAMAAL): "تتمثل رؤيتنا في أن تصبح ’بير‘(BARE) جزءاً طبيعياً وسلساً من أسلوب حياة عملائنا — تجربة ترافقهم أينما كانوا. فالمنتج المميز لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما يكون متاحاً بسهولة، ومتصلاً بواقع الناس اليومي." وأضاف: "يعكس توسعنا إلى أكثر من 50 فرعاً استراتيجياً في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي خطوة مدروسة واستجابة مباشرة لتطلعات العملاء الذين يبحثون عن خدمة فورية يمكن الوثوق بها في كل مكان وزمان. نحن لا نحمي الأجهزة فقط؛ بل نحمي وقت العملاء، ونسهّل حياتهم، ونمنحهم راحة البال فوراً — سواء كانوا في مراكز التسوق، أو أماكن العمل، أو في منازلهم."

يعزز هذا التوسع موقع "بير" (BARE) كـالعلامة الرائدة في سوق حماية الأجهزة الذكية في المنطقة، مستنداً إلى سجلّ حافل بالنجاحات يمتد لأكثر من 13 عاماً من الابتكار والتميز، وإلى أكثر من 10,000 تقييم إيجابي على "جوجل" تعكس ثقة العملاء ورضاهم، فضلاً عن خدمة أكثر من 1,000 عميل يومياً عبر شبكة فروعها المتنامية. ومن خلال تركيزها على القرب من العملاء، وسرعة الخدمة، والدقة في الحرفية، تترجم "بير" (BARE) رؤيتها في جعل حماية الأجهزة تجربة مريحة وسلسة، قائمة على وعدها الفريد: "تركيب لمرة واحدة… لراحة بال مضمونة على الدوام" (install once, and relax always). يتجسّد هذا الوعد في سياسة الاستبدال المجاني مدى الحياة، التي أصبحت سمة مميزة للعلامة، ومعياراً جديداً للجودة والثقة في السوق.

لمعرفة المزيد عن شركة "بير" (BARE) ومنتجاتها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bareprotection.com

يغطي ضمان الاستبدال المجاني مدى الحياة من "بير" (BARE) منتجات العلامة فقط؛ ولا يشمل أي أضرار في جهاز العميل نفسه. كما لا تشجع "بير" (BARE) على إجراء اختبارات الصدمات أو ما يُعرف بـ"اختبارات التعذيب"، حيث إن سوء الاستخدام قد يؤدي إلى تلف مكونات الجهاز الداخلية. تطبق الشروط والأحكام.

