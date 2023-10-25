* تم إعادة النشر لتصحيح مساحة البنتهاوس من 45 ألف قدم مربعة إلى أكثر من 30 ألف قدم مربعة

- تعزز هذه الصفقة من موقع الشركة في سوق العقارات الفائقة الفخامة في دبي

- أشرفت شركة (Everose Properties) ممثلةً بكارل شحفة وغريغوري ماثيو على صفقة البيع باعتبارها جهة مستقلة لإدارة الثروات المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت "إيه إتش إس" العقارية، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفائقة الفخامة في دبي، عن تسجيل صفقة قياسية على مستوى مشاريعها، من خلال بيع شقة بنتهاوس في مشروع "ون كانال" (One Canal) مقابل 50 مليون دولار أمريكي لملياردير أوروبي، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات العقارية لشقق البنتهاوس في دبي.

تأتي هذه الصفقة في وقتٍ أعلنت فيه "إيه إتش إس" عن توقيعها اتفاقية تعاون مع علامة "فندي كازا" في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي مهدت لإطلاق مشروع "ون كانال" بقيمة تطوير إجمالية تصل إلى 450 مليون دولار.

بُعيد إطلاقه، سجل المشروع مبيعات قياسية خلال فترة زمنية وجيزة، وكانت صفقة بيع شقة البنتهاوس هي الأخيرة على مستوى الشقق المتاحة بعد أن بيع المشروع بالكامل.

في هذا الصدد، أشرفت شركة (Everose Properties) التي يمثلها كارل شحفة وغريغوري ماثيو، على إبرام الصفقة باعتبارها جهة مستقلة لإدارة الثروات المالية.

تبلغ مساحة شقة البنتهاوس اكثر من 30,000 قدم مربعة، وهي أقرب لكونها "قصر عُلوي فاخر"، سيضم مجموعة من المزايا الحصرية بما في ذلك؛ صالة للياقة البدنية، وغرفة بخار وساونا، وغيرها من وسائل الراحة، إضافة إلى حوض سباحة حصري على السطح وحديقة وارفة، مع وجود حوضي سباحة حصريين. ومن أبرز المزايا الأخرى، التصاميم العصرية والأنيقة، ومواقف ركن السيارات، وإطلالات بانورامية على المعالم الشهيرة في دبي مثل برج خليفة وبرج العرب وقناة دبي المائية.

يتسم المشروع الذي يحمل توقيع علامة "فندي" بوجود مساحات حصرية، ويتميز بكونه يمزج بين رحابة الفلل الفائقة الفخامة والإطلالات الخلابة على أفق مدينة دبي الساحر.

هذا وتم تكليف شركة "هيرش بيدنر أسوشييتس" (Hirsch Bedner Associates) الشهيرة عالمياً، بتصميم الديكورات الداخلية لمشروع "ون كانال"، في حين وضع المهندس المعماري العالمي شون كيلا التصميم الكامل للمشروع، وهو الذي سبق له أن صمم "متحف المستقبل"، الأيقونة المعمارية الفريدة في دبي.

في هذه المناسبة، قال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إتش إس العقارية": "إن هذه الصفقة الضخمة لمشترٍ أوروبي تؤكد مرةً أخرى استمرار نمو القطاع العقاري في دبي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، جذب المزيد من المستثمرين ذوي الملاءات المالية المرتفعة، الذين يخططوا للإقامة في دبي بشكلٍ دائم. وانطلاقاً من هدفها الراسخ في إعادة رسم ملامح قطاع العقارات الفائقة الفخامة وأنماط الحياة الفارهة، تعمل ’إيه إتش إس‘ على طرح مشاريع استثنائية وحصرية توفر مختلف وسائل الراحة والمرافق الترفيهية والمزايا الفاخرة لجذب المستثمرين الدوليين، ومشروع ’ون كانال‘ هو المشروع الأمثل الذي يوفر كل ما تحتاجه هذه الفئة من المستثمرين".

منذ تأسيسها في نوفمبر من عام 2021، باتت "إيه إتش إس العقارية" واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفائق الفخامة. حيث بدأت نشاطها في السوق بمحفظة تضم مجموعة من الفلل الفائقة الفخامة، التي تم تجديدها بالكامل وإعادة بيعها بمواصفات حصرية، وضمن أبرز المواقع الحيوية في دبي بما فيها نخلة جميرا وتلال الإمارات.

وفي وقتٍ سابقٍ من شهر يناير لهذا العام، أطلقت الشركة مشروعها الآخر "ون كريسنت" في نخلة جميرا، وهو مشروع سكني فائق الفخامة منخفض الارتفاع من تصميم شركة "كيلا ديزاين"، ويوفر إطلالات أخّاذة على نخلة جميرا الشهيرة بدبي، ويضم مجموعة مميزة من المرافق الترفيهية ووسائل الراحة العصرية.

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نبذة عن إيه إتش إس العقارية:

تأسست "إيه إتش إس العقارية"، الشركة المتخصصة في قطاع العقارات الفائقة الفخامة، عام 2021 في دبي. وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إيه إتش إس" التي أسسها عباس سجواني في العام 2017. تنشط المجموعة في عدة قطاعات تشمل: المشاريع والعقارات والاستثمارات، كما تهدف إلى أن تكون إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط بحلول العام 2025.

أما عباس فهو نجل حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، المجموعة الرائدة في مجال الأعمال والتي تمتلك محفظة متنوعة تركز على أسواق المال، والضيافة، ومراكز البيانات، والأزياء، والتجزئة، والعقارات.