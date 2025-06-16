بمدى يصل حتى 16,000 كيلومتر، طائرة إيرباص من طراز A350-1000 ستمكن طيران الرياض من الوصول إلى وجهات طويلة المدى، ضمن هدفها لخدمة أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

تقترب الشركة من انطلاق أولى رحلاتها في عام 2025 بعد حصولها مؤخراً على شهادة المشغّل الجوي (AOC)، ومن المقرر الإعلان عن أولى وجهاتها في الأشهر المقبلة.

باريس والرياض، أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية و إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيع طلبية لشراء 50 طائرة إيرباص من طراز A350-1000 وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الجوي. وتشمل الاتفاقية على 25 طائرة ضمن الطلبية المؤكدة مع خيارات لشراء 25 طائرة إضافية. وتم توقيع الاتفاقية اليوم في معرض باريس الجوي في مطار لو بورجيه، من قبل الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض آدم بوقديدة، ونائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في إيرباص بنوا دي سانت إكزوبيري، وبحضور معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة طيران الرياض، الأستاذ ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لطيران الرياض السيد توني دوغلاس، والرئيس التنفيذي للطائرات التجارية لشركة إيرباص السيد كريستيان شيرر.

وتمتاز طائرات إيرباص من طراز A350-1000 بمدى تشغيلي يتجاوز 16,000 كيلومتر، مما يمكّن الشركة في الوصول إلى أبعد الوجهات حول العالم وتعزيز الربط الجوي بين كافة المدن الكبرى. وتخطط الشركة لخدمة أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، في إطار رؤية المملكة لتعزيز مكانة الرياض، إحدى عواصم مجموعة العشرين، كمركز عالمي متصل استعداداً لاستضافة فعاليات كبرى مثل إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.

ويأتي اختيار طيران الرياض لطائرات إيرباص من طراز A350-1000 لتعزيز كفاءة أسطولها والسعة المقعدية وعملياتها التشغيلية، مع تقليل عدد أنواع الطائرات المستخدمة ضمن الأسطول. ومع هذه الطلبية الجديدة التي تصل إلى 50 طائرة، يصل عدد الطائرات التي طلبتها الشركة إلى 182 طائرة، حيث ستُشغّل أسطولاً يتألف من ثلاثة أنواع رئيسية مع بدء العمليات المرتقب في وقت لاحق من عام 2025. وتعتزم الشركة تقديم مقصورة فريدة من نوعها وبتصميم متميز ضمن فئة الدرجة الأولى على متن هذه الطائرات، إلى جانب درجة الأعمال والسياحية بريميوم والسياحية التي تم الكشف عنها مؤخراً، في إطار سعيها لتقديم تجربة ضيافة استثنائية ومبتكرة.

حيث ذكر معالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة طيران الرياض: "يوشك ناقلنا الوطني الجديد الانطلاق في المستقبل القريب، ويمثل عنصراً أساسياً من البنية التحتية للمملكة، حيث سيربط عاصمتنا الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030. ويعكس انضمام طائرة إيرباص من طراز A350-1000 إلى الأسطول الجوي من خلال أدائها المتميز بالوجهات بعيدة المدى الدور الاستراتيجي لطيران الرياض نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران."

ومن جانبه، قال السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "نحقق في طيران الرياض تقدماً كبيراً مع اقتراب موعد أول رحلة لنا لاحقا هذا العام. ويعد توقيع هذه الاتفاقية لشراء حتى 50 طائرة إيرباص من طراز A350-1000 بمثابة تأكيد على طموحنا. في عام 2025، لقد حصلنا بالفعل على شهادة المشغّل الجوي (AOC)، وكشفنا عن التصميم الداخلي لمقصوراتنا، والآن بعد أن أتممنا الطلبيات الثلاث الأساسية لأسطولنا، نحن في موقع متميز لتحقيق أهداف شبكتنا الطموحة. نلعب دوراً محورياً في تطوير منظومة الطيران السعودي، مع التطلع إلى خلق أكثر من 200,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة بما يقارب 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة."

وعلّق السيد كريستيان شيرر، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في شركة إيرباص، قائلاً:

"نحن فخورون بدعم رؤية طيران الرياض الطموحة من خلال طائرات A350-1000، والتي تُعد الأكثر حداثة وكفاءة في العالم من الطائرات ذات البدن العريض. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار وخفض الانبعاثات الكربونية، وربط المملكة العربية السعودية النابضة بالحياة بالعالم. حيث إن اختيار طيران الرياض لطائرة A350-1000 يؤكد على قدراتها الفريدة في تقديم تجربة ضيافة راقية وأداء تشغيلي متميز، وهو ما يتماشى تمامًا مع طموحات رؤية المملكة 2030."

ويهدف "طيران الرياض" للريادة، حيث سيقوم بتجهيز أسطول طائراته بأحدث المميزات الرقمية وأكثرها تقدماً مع تزويدها لتجارب سفر مبتكرة تعد الأفضل في فئتها من ناحية تصميم المقصورة الداخلية للطائرات بالإضافة إلى الجيل الحديث من نظام الترفيه والاتصال على متن الطائرة.

ويأتي تأسيس” طيران الرياض" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد. حيث سوف يساهم الناقل الجوي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران ودعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كمركز بارز وحيوي للأعمال على مستوى العالم، زيادة خيارات النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن والذي من شأنه زيادة حركة الركاب الدولية.

نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم، وحفاوة، والاستقبال، والأصالة، والضيافة.

-انتهى-

#بياناتشركات