دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز H) اليوم عن خطّتها لزيادة عدد غرفها الفندقية بنسبة 50% في أسواقها الحالية والجديدة في أفريقيا بحلول نهاية عام 2030.

فخلال العامين الماضيين، حقّقت المجموعة نموًا بنسبة 51% في عدد الغرف الفندقية في أنحاء القارة الأفريقية، حيث افتتحت العديد من الفنادق الرائدة وأطلقت علاماتها التجارية في أسواق جديدة. وقد شملت خطوات التوسّع افتتاح فندق بارك حياة مراكش، الذي شكّل الإطلاق الأوّل للعلامة الفاخرة في المغرب، وافتتاح فندق حياة سنتريك كايرو ويست، وهو أوّل فندق من هذه العلامة تفتتحه المجموعة في أفريقيا. كما افتتحت المجموعة فندق حياة ريجنسي هراري ذا ميكلز، أوّل فنادقها في زيمبابوي، وفندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز، أوّل فنادقها في كينيا.

ومؤخرًا، توّجت المجموعة رحلة توسّعها في أفريقيا في مارس 2025 بافتتاح فندقين متجاورين هما حياة بليس نيروبي ويستلاندز وحياة هاوس نيروبي ويستلاندز على طريق لوور كابيتي.

ويمثّل هذا الإنجاز سابقةً للمجموعة، إذ يُعدّ أول مشروع فندقي لها في أفريقيا يجمع بين علامتين تجاريتين تحت سقف واحد، ما يمنح الضيوف حرية الاختيار بين تجربتين مختلفتين للإقامة، في موقع استراتيجي ينبض بالحياة على مقربة من أبرز معالم نيروبي، مثل مركز ويستجيت التجاري، ومتحف نيروبي الوطني، وغابة كارورا.

وفي هذا السياق، صرّح ستيفن أنسل، المدير الإداري لمجموعة حياة للفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "شكّل العام الماضي علامة فارقة في مسيرة ’حياة‘ داخل القارة الأفريقية، وما زلنا في بداية الطريق. فالتوسّع الذي نقوده في المراكز الترفيهية والتجارية الرئيسية يعكس تركيزنا الاستراتيجي على افتتاح فنادق في الوجهات المفضّلة لضيوفنا وأعضاء برنامج الولاء وورلد أوف حياة. وفي ظلّ هذا التوسّع، نتمسّك بالتزامنا بتقديم تجارب ضيافة استثنائية تُرضي المسافرين الدوليين وتنسجم مع احتياجات المجتمعات المحلية."

وخلال العامين المقبلين، تتطلّع المجموعة إلى دخول أسواق جديدة في المنطقة، إذ تعتزم افتتاح فندق حياة ريجنسي لاجوس إيكيجا في نيجيريا. كما يشهد العام الجاري افتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرج، عقب استكمال أعمال تجديد وترميم فندق ذا وينستون. ومن المتوقّع أن يُشكّل هذا الفندق الفاخر، المؤلف من 31 غرفة، ملاذًا مثاليًا لرواد الأعمال والباحثين عن الترفيه، إذ يجسّد مفهوم "الفخامة البسيطة"، ويوفّر تجربة إقامة دافئة بلمسات راقية، مع خدمة استثنائية ومريحة تنسجم مع تطلّعات الضيوف.

من جهتها، قالت فيليسيتي بلاك-روبرتس، نائب الرئيس الأوّل لقطاع التطوير في مجموعة حياة للفنادق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكّل هذه المرحلة نقطة تحوّل نوعية في مسار نمو محفظة ’حياة‘ الفندقية في القارة الأفريقية، إذ نعمل على افتتاح فنادقنا بطريقة مدروسة في الوجهات الأكثر جذبًا للزوار. ونحن نفخر بالتعاون مع شركائنا الملاك الموثوقين لطرح علاماتنا التجارية المتنوّعة في الأسواق الجديدة والقائمة على امتداد المنطقة."

ومن المتوقّع أن تنضم الفنادق الجديدة إلى محفظة حياة المتنامية في أفريقيا، حيث تدير المجموعة حاليًا فنادق في كل من جنوب أفريقيا، والجزائر، والمغرب، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزيمبابوي، وكينيا، ومصر. وتشمل فنادق حياة القائمة حاليًا في المنطقة:

بارك حياة زانزيبار – فندق فاخر يقع في قلب ستون تاون، ويضم 62 غرفة. يشكّل ملاذًا مثاليًا وسط الأزقة المتعرّجة، والأسواق النابضة بالحياة، والمساجد، والأبواب الزانزيبارية الشهيرة بنقوشها الخشبية المزخرفة.

بارك حياة مراكش – منتجع فاخر افتتح أبوابه عام 2024، ويتميّز بموقعه المثالي قرب ملعب المعادن للجولف، مع إطلالات خلابة على جبال الأطلس.

حياة ريجنسي هراري، ذا ميكلز – أول فندق لحياة في زيمبابوي، يتميّز بتصميمه المعماري الأيقوني، وأجوائه الساحرة، وفخامته المطلقة، إضافة إلى قربه من أبرز المعالم السياحية في العاصمة.

حياة ريجنسي دار السلام، ذا كليمانجارو – وجهة عصرية في قلب دار السلام، أكبر مدن تنزانيا، يطل على الواجهة البحرية ويوفّر مناظـر آسرة لميناء المدينة.

حياة سنتريك كايرو ويست – فندق نابض بالإبداع الفني افتُتح في عام 2024، ويقع في موقع استراتيجي على مقربة من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

حياة ريجنسي كيب تاون – يقع في حي بو-كاب العريق والحيوي، ويمنح الضيوف تجربة ثقافية آسرة وإطلالات ساحرة على جبل تيبل.

حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز – فندق راقٍ في وسط العاصمة الكينية، يقدّم لضيوفه تجربة إقامة متكاملة تتضمن خيارات طعام متنوّعة وخدمات ووسائل راحة عصرية.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1450فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 79 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 31 مارس 2025 . وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن: "بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزدنس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"، "أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "حياة فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز".

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