افتتحت "ايوا" مؤخرًا أحد أبرز المتاجر الإقليمية داخل "مول الإمارات" بمدينة دبي لتكمل بذلك 50 منفذ بيع على مدار عامين في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت

يشهد افتتاح هذا المتجر الجديد تحقيق شركة "ايوا" نموًا يزيد عن 3 أضعاف في بصمتها في مجال البيع بالتجزئة خلال العام الماضي

افتتحت "ايوا" المنصة الأولى من نوعها وسلسلة المتاجر الرائدة في بيع النظارات والعدسات اللاصقة بالتجزئة، المتجر الـ 50 في دول مجلس التعاون الخليجي، والعاشر في قلب الإمارات العربية المتحدة في 11 نوفمبر الجاري داخل "مول الإمارات" بقلب مدينة دبي.

يشهد افتتاح هذا المتجر الجديد داخل "مول الإمارات" إنجاز في مجال البيع بالتجزئة لدى "ايوا" بمعدل هائل يبلغ 300% على مدار الـ 12 شهرًا السابقة فقط.

تطورت "ايوا" من منصة تقتصر على العمليات الإلكترونية فقط إلى سلسلة متاجر تشمل 50 منفذ بيع بالتجزئة في غضون عامين فقط، لتصبح بذلك الشركة الأسرع نموًا في بيع النظارات والعدسات اللاصقة بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى مستوى العالم.

بعد دخول "ايوا" سوق البيع بالتجزئة الفعلي قبل أقل من عامين من افتتاح أولى متاجرها في "مول الظهران" بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2020، شرعت الشركة المحلية الناشئة في تنفيذ خطة توسعية فائقة السرعة من خلال الانتشار السريع للمتاجر الفعلية في جميع أنحاء المنطقة.

يعزى نجاح الخطط التوسعية للشركة إلى تركيزها على تقديم أرقى تجارب التسوق عبر توفير مختلف أنواع النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللاصقة بجودة عالية مقابل أسعار مناسبة من خلال تشكيلة متميزة من سبع علامات تجارية محلية مصممة خصيصًا لتلبية مختلف أذواق واحتياجات العملاء داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

"ايوا" هي شركة رقمية بالأساس بدأت كمنصة إلكترونية لتسوق النظارات والعدسات اللاصقة لتقديم تجارب التسوق التفاعلية بسهولة ويسر عبر جميع نقاط الاتصال ملتزمة بمفهوم القنوات المتعددة.

تضع "ايوا" تلبية احتياجات العملاء في مقدمة الأولويات، لذا تهتم دائمًا بأدق التفاصيل فضلًا عن الالتزام بأعلى معايير الجودة لتجربة تسوق ممتعة مدعومة بأحدث التقنيات؛ إذ يبدأ العملاء رحلة التسوق من خلال تطبيق "ايوا" أو وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يتم إجراء فحص العين في المتجر مع إمكانية الشراء عبر الإنترنت أو من أي منفذ بيع. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى التوسع السريع لشبكة متاجر "ايوا" وبالتالي الوصول إلى المزيد من العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

استثمرت "ايوا" حتى الآن أكثر من 30 مليون دولار في هذا النهج متعدد القنوات لتوفير أكبر قدر من الراحة للعملاء. وتفتخر العلامة التجارية بتواجدها المتغلغل داخل السوق حاليًا مع 50 متجرًا للبيع بالتجزئة منتشرة عبر 20 مدينة داخل 4 بلدان.

صرح "إلياس تشخلاكيس" المدير العام لشركة "ايوا" في دولة الإمارات قائلًا: "ترتكز رؤيتنا في "ايوا" على إتاحة النظارات والعدسات اللاصقة لتصبح في متناول الجميع بسعر مناسب مع سهولة التسوق عبر مختلف القنوات. قمنا في البداية بتكثيف الاستثمار في المنصة الإلكترونية لسد الفجوة الناتجة عن نقص المعروض من النظارات والعدسات اللاصقة عبر شبكة الإنترنت، ولكن بمرور الوقت أدركنا أن السوق الفعلي يعاني من نفس الفجوة خاصة في المنتجات ذات الأسعار المناسبة، ما دفعنا إلى التوسع في نشر المتاجر للوصول إلى المزيد من العملاء وتلبية مختلف الاحتياجات".

واستثمارًا لهذا النجاح؛ تعتزم الشركة القيام بالمزيد من التوسعات داخل الأسواق المحلية التي انطلقت منها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مضاعفة الانتشار خلال 2023، ليصل إجمالي عدد المتاجر الفعلية إلى 100 متجر، مع خطط واعدة بالانتقال إلى أسواق أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://eyewa.com/ae-ar/

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شركة "برازن" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البريد الإلكتروني: eyewa@brazenmena.com

ملاحظات للمحررين:

حول "ايوا"

تُعد "ايوا" أكبر شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية لبيع النظارات والعدسات اللاصقة بالتجزئة، تلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسسها "أنس بومدين"، و"مهدي ودغيري"، و"عبدالله الرقيب" في عام 2017.

وبفضل الرؤية المستنيرة والأهداف الواضحة تتطلع "ايوا" لترسيخ مكانتها الرائدة في المنطقة في عالم البصريات من خلال توفير تجربة تسوق ممتعة وسلسة لمختلف أنواع النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللاصقة عالية الجودة بأسعار مناسبة عبر منصة عصرية سهلة الاستخدام والعديد من المتاجر الفعلية المنتشرة في المنطقة.



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