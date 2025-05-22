دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زوهو، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وشركة أريبا areeba، المزود الرائد لخدمات معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي للأعمال في مختلف أنحاء المنطقة. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل رسمي ضمن فعاليات معرض "سيملس دبي 2025"، بحضور كل من بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وماهر ميقاتي، الرئيس التنفيذي لشركة أريبا.

وفي إطار هذا التعاون، ستستثمر زوهو ما يصل قيمته إلى 5 ملايين دولار من رصيد محفظة لدعم رقمنة عملاء أريبا من قطاع الأعمال في كل من الإمارات، قطر، العراق، الأردن، مصر ولبنان، وإتاحة الوصول إلى أكثر من 55 تطبيقاً سحابياً متقدّماً ضمن الحزمة المتكاملة التي توفرها زوهو. وتقدّم هذه الأدوات للشركات منصة موحّدة وآمنة تسهّل إدارة مختلف وظائف الأعمال، مثل إعداد الفواتير، ومعالجة المدفوعات، والتفاعل مع العملاء، وإدارة فرق العمل بفعالية. وتُشكّل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تجمع بين خبرات أريبا الرائدة في مجال حلول الدفع، والبنية الرقمية المتطورة من زوهو، مما يزوّد الشركات بتقنيات رفيعة المستوى تضاهي تلك المعتمدة لدى المؤسسات الكبرى، الأمر الذي يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، ودعم مسيرة النمو المستدام على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال فيلوماني: "بفضل الانتشار الواسع لشبكة عملاء أريبا، نُعزز حضور زوهو في قلب مجتمعات الأعمال على امتداد المنطقة، ونمكّن المؤسسات من تبنّي التكنولوجيا بثقة ويُسر"، مشيراً إلى أن "هذا التعاون لا يكتفي بإزالة الحواجز التقنية، بل يُترجم رؤيتنا للنمو المستدام القائم على الحضور المحلي المتجذر والتواصل العالمي الفعّال".

وبدوره، قال ميقاتي: "يسعدنا التعاون مع زوهو لتقديم قيمة مضافة لعملائنا من خلال الدمج بين التكنولوجيا المالية المتطورة وبرمجيات الأعمال ذات المستوى العالمي". وأضاف: "يُشكّل هذا التعاون خطوة متقدمة في إطار مهمتنا الرامية إلى تمكين الشركات من اعتماد حلول مبتكرة ومُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المحلي".

ومن المقرر تفعيل هذه الشراكة خلال الأشهر المقبلة، حيث ستوفّر دعماً مشتركاً لعمليات التسجيل، وسلسلة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى باقات مخصصة تلبي احتياجات مختلف أنواع الأعمال.

ومنذ العام 2020، سجّلت زوهو ارتفاعاً لافتاً في الإقبال على حلولها البرمجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح واحدة من أسرع الأسواق نمواً ضمن شبكة أعمالها العالمية.

وتشمل أبرز منتجات زوهو الأكثر مبيعاً كلاً من "زوهو سي آر إم" Zoho CRM، و"زوهو ديسك" Zoho Desk، و"زوهو بيبول" Zoho People، و"زوهو بوكس" Zoho Books، و"زوهو كرياتور" Zoho Creator، وهي متوفرة بعدة لغات من بينها العربية والإنجليزية. كما تدعم هذه المنتجات خاصية الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL)، وتتكامل بسلاسة مع بوابات الدفع العالمية والمحلية، بما في ذلك "تلر" Telr و"تاب للمدفوعات" Tap Payments.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

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