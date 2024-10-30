الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري الرائدة في الشارقة، عن إطلاق "نما 5"، أحدث مبنى سكني ضمن مشروع الممشى رسيل، بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة ببيع جميع وحدات "نما 4" في أقل من شهر. ويأتي هذا الإنجاز ليبرز الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المتميزة ضمن أول مجتمع خالٍ من السيارات في الشارقة الجديدة.

ويقع "نما 5" في منطقة الممشى رسيل (المنطقة 3)، ويضم 190 وحدة سكنية متنوعة بين شقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، صُممت جميعها لتوفر بيئة معيشية هادئة ومريحة، تجمع بين الفخامة العصرية والمساحات الرحبة المضيئة. يمثل "نما 5" جزءًا من مجمع "نما" الذي يضم ستة مبانٍ ويحتوي على 1029 وحدة سكنية، مما يتيح لسكانه تجربة معيشية فاخرة وسط أجواء تتسم بالهدوء والراحة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يعكس النجاح السريع لبيع وحدات نما 4 جاذبية مشروع الممشى رسيل، والتزام مجموعة ألف بتقديم مشاريع سكنية عالية الجودة. ونحن متحمسون لإطلاق نما 5، حيث نقدم المزيد من الفرص للمقيمين للاستمتاع بأسلوب حياة فريد، في بيئة صديقة للمشاة، تعكس قيم الشارقة في الابتكار والاستدامة."

يتميز "نما 5" بأحدث وسائل الراحة التي تشمل أحواض سباحة، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، ومنافذ بيع بالتجزئة، إلى جانب ممرات مشاة مميزة ومناظر طبيعية خلابة داخل مشروع الممشى. وسيستفيد سكان "نما 5" من العزل الحراري المتطور، والتهوية الطبيعية، والأنظمة الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى تقنيات المنازل الذكية التي تسهم في توفير بيئة معيشية حديثة ومريحة.

يتميز مشروع الممشى رسيل بموقع استراتيجي، بالقرب من المدينة الجامعية بالشارقة، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، وعدد من مراكز التسوق، ويعدّ هذا المشروع مجتمعًا سكنيًا مخططًا بعناية باستثمارات تبلغ 1.6 مليار درهم. يضم المشروع 2,210 وحدة موزعة على ثلاث مجموعات سكنية، ويقدم مجموعة متنوعة من الشقق التي تلبي احتياجات العائلات المختلفة وتفضيلاتهم، بما يعزز من مكانة الشارقة كوجهة متميزة للسكن والاستثمار.

نبذة عن مجموعة ألف

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

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