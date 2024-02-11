عمّان: أعلن الصندوق الأردني للريادة (ISSF) عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في صندوق MSA Novo. ومن الجدير بالذكر أن MSA Novo هو صندوق استثماري يركز على الأسواق الناشئة تحت إدارة MSA Capital وهي شركة استثمار عالمية متعددة المراحل مقرها الصين.

المهندس محمد المحتسب الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة علق قائلاً "نحن فخورون بهذه الشراكة مع صندوق MSA Novo وهو صندوق استثماري راسخ يتمتع بسجل حافل في دعم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، وقد أظهر صندوق MSA إيماناً عميقاً بالبيئة الريادية في الأردن من خلال تخصيصهم مبالغ للاستثمار في الأردن بما يعزز رأس المال الإضافي للشركات الأردنية الناشئة.

من جانبه، صرح بن هاربورج الشريك المدير لصندوق MSA Novo بالقول: "لقد كان الصندوق الأردني للريادة من أول المستثمرين الذين دعموا رؤية MSA لجلب الاستثمارات العالمية إلى مجال ريادة الأعمال في الشرق الأوسط. وفي هذه العملية، قامت MSA بخلق فرص عمل عديدة في الأردن. يشرفنا أن نحصل على ثقة الصندوق الأردني للريادة، صندوق حيوي وفاعل في تطوير وتمكين البيئة الريادية في الأردن ونحن في صندوق MSA Novo نتطلع إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق هذا الهدف في الأردن.

يقدم هذا الإستثمار فرصاً جديدة للشركات الناشئة الأردنية ويزودها بالتمويل اللازم للتوسع والازدهار في الأسواق المحلية والعالمية التنافسية. ويدل الصندوق الأردني للريادة ملتزماً بدعم الابتكار وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في الأردن.

نبذة الصندوق الأردني للريادة:

الصندوق الأردني للريادة هو صندوق قيمته 98 مليون دولار أمريكي تأسس في عام 2017 ومسجل في الأردن كشركة مساهمة خاصة، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية. حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار أمريكي. يعمل الصندوق الأردني للريادة على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية. ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

نبذة عن صندوق MSA Novo

تعتبر MSA Novo أحد أنشط الشركات الاستثمارية العالمية التي تستثمر في الأسواق الاقتصاد الناشئة، حيث تمتلك استثمارات في مناطق الشرق الأوسط و أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا. MSA Novo هو الصندوق الاستثماري للأسواق الاقتصادية الناشئة التابع لشركة MSA Capital، وهي شركة رأس مال مغامر رائدة مقرها الصين وتمتلك استثمارات تفوق 2 مليار دولار.

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