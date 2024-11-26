دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع "صندوق آسيا والمحيط الهادئ" ذات الرأس المال المتغيّر(First APAC Fund VCC)، الذي يعد أحد أبرز صناديق الاستثمار في سنغافورة، مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي في شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS Development)، التي تعد من الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دبي. وتعكس هذه الشراكة الثقة الراسخة بسوق العقارات المزدهر في دبي ومكانة شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" المتميزة في مجال تقديم المشاريع الفاخرة.

لدى شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" العديد من المشاريع المستقبلية في المناطق الرئيسية ضمن دبي حيث حظيت هذه المشاريع باهتمام كبير من قبل عملائها ومستثمريها وشركائها. وسيُستخدم هذا الاستثمار لتعزيز نمو الشركة محلياً ودولياً عبر توسيع محفظة الأراضي وتطوير المشاريع وإقامة شراكات عالمية ودعم فرق العمل والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة. تمثل محفظة "إيه إم آي إس" مزيجاً متكاملاً من التصميم المبتكر والمرافق الفاخرة والمواقع المتميزة، مما يوفر تجربة معيشية راقية تتجاوز جميع التوقعات.

تم تأسيس الصندوق في جمهورية سنغافورة، حيث يتألف من عدة صناديق فرعية لكل منها كيان منفصل عن الصندوق الرئيسي. تتم إدارة الصندوق من قبل شركة "بي بي إيه" (Pilgrim Partners Asia -PPA)، وهي شركة إدارة صناديق سنغافورية مرخصة من قبل "سلطة النقد" (MAS) في سنغافورة وتحمل ترخيص رقم CMS100612-1 لإدارة الصناديق وفق قانون "الأوراق المالية والعقود الآجلة" ("SFA" Securities & Futures Act)، كما أنها مستشار مالي معفى وفق قانون "المستشارين الماليين" (Financial Advisers Act “FAA”).

ويعمل الصندوق حالياً بالتعاون مع "بي بي إيه" على استكمال إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بشركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس". كما تم تعيين شركة "جرينباك كابيتال ليميتيد" (Greenback Capital Limited)، وهي شركة من فئة "كات س 3" (CAT 3C) مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، كمدير استثمارات فرعي لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات للصندوق. وستقوم "جرينباك كابيتال ليميتيد" بدور رئيسي في تقييم وهيكلة الصفقة نيابة عن الصندوق الفرعي.

وتأتي الشراكة بين شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" و"صندوق آسيا والمحيط الهادئ" عقب النجاح الذي حققته "إيه إم آي إس" مؤخرا في مشروع "وودلاند ريزيدنسز" (Woodland Residences) البالغة قيمته 425 مليون درهم إماراتي. يقع المشروع ضمن المنطقة 11 في ميدان على بعد 12 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي، حيث يتضمن بحيرة سباحة بطول 100 متر مخصصة حصرياً للسكان، وقد تم بيع جميع وحداته بالكامل خلال أسبوع واحد من إطلاقه. ومن المقرر تسليم المشروع في أبريل 2026.

وفي هذا السياق، قال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس": "نحن فخورون بشراكتنا مع "صندوق آسيا والمحيط الهادئ"، الذي يعد واحداً من أبرز الصناديق عالمياً. يعزز هذا الاستثمار تركيزنا على تطوير العقارات الفاخرة ويمكّننا من إطلاق مشاريع أكبر وأكثر تميزاً لعملائنا. إن الاستثمار من قبل صندوق عالمي بهذا المستوى يؤكد الثقة الدولية في رسالتنا الرامية لتقديم جودة استثنائية في مشاريعنا وبناء مجتمعات متكاملة، إضافةً إلى تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة للمستثمرين في وحداتنا وضمن مشاريعنا."

ومن جانبه، أضاف داريل ليم، المؤسس والمساهم في "صندوق آسيا والمحيط الهادئ": "تعكس هذه الشراكة التزامنا بالبحث عن فرص استثمارية ذات الإمكانات العالية في الأسواق الرئيسية. وبفضل النمو المتسارع لقطاع العقارات في دبي وفريق "إيه إم آي إس" القيادي المتميز وأنظمة إدارتها وسجلها الحافل بالنجاحات، يعد هذا التعاون فرصة استثنائية لنا".

حول شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS)

"إيه إم آي إس" (AMIS) هي شركة تطوير عقاري ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تجمع المحفظة العقارية للشركة بين التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة الراقية والمواقع الرئيسية، مما يَعِد بتجربة معيشية راقية تتجاوز التوقعات.

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حول "صندوق آسيا والمحيط الهادئ"

"صندوق آسيا والمحيط الهادئ" هو صندوق ذات رأس مال متغير، تم تأسيسه في جمهورية سنغافورة، ويتألف من عدة صناديق فرعية لكل منها كيان منفصل عن الصندوق الرئيسي. يعد الصندوق كياناً قانونياً واحداً ولا يشكل كل صندوق فرعي كياناً قانونياً منفصلاً عن الصندوق الرئيسي. ويتولى مدير الصندوق إدارة كل صندوق فرعي بشكل منفصل عن الصندوق الآخر. كما يجوز للمستثمرين الاستثمار في صندوق فرعي واحد أو أكثر مع مراعاة أي قيود مرتبطة بصندوق فرعي معين.

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