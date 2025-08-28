أبوظبي: وقعت كوندور، الشركة البرازيلية الرائدة في مجال التقنيات غير الفتاكة والتابعة لمجموعة ايدج الإماراتية، مذكرة تفاهم مع مجموعة "4iG " لتقنيات الفضاء والدفاع، وهي مجموعة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدفاعية في المجر وغرب منطقة البلقان، لاستكشاف إمكانية إنشاء مركز إقليمي في المجر للحلول المتقدمة غير الفتاكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، تستكشف كل من "4iG " لتقنيات الفضاء والدفاع و"كوندور" فرص إنتاج حلول غير فتاكة في دولة المجر، بما في ذلك إمكانية نقل التكنولوجيا، والتصنيع، والتدريب وبناء القدرات، ومبادرات البحث المشتركة.

وقال فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة "كوندور": "في ظل الدعم القوي من مجموعة ايدج، تُمثل شراكتنا مع "4iG "لتقنيات الفضاء والدفاع خطوة استراتيجية في تطوير صناعة الدفاع المجرية ودعم منظومة الأمن الأوروبية الأوسع. وتجسد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بتقديم حلول سيادية محلية غير فتاكة تعزز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وقوات الأمن الإقليمية في أوروبا الوسطى. ومن خلال تعزيز الشراكات الدائمة في مختلف أنحاء أوروبا، نهدف بدورنا إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون الصناعي، والمساهمة في تطوير الجيل التالي من التقنيات التي تحمي مجتمعاتنا".

من جهته قال استفان سارهيغي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 4iG لتقنيات الفضاء والدفاع: " لا ريب أن الهدف من الشراكة طويلة الأمد بين مجموعتي 4iG SDT وEDGE هو إنشاء مشاريع تطوير مشتركة تتمتع بقدرة تنافسية على المستوى الدولي وتلبي المتطلبات التكنولوجية والسياسات الأمنية لدول أعضاء حلف الناتو. ويتيح اتفاق التعاون الموقع حديثًا مع شركة "كوندور" فرصة لوضع الأسس لمركز إقليمي في مجال حلول الدفاع ذات التأثير المحدود والصدمات، من خلال التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والتكامل الصناعي. ويمكن أن يشكل هذا الاتفاق مثالًا ممتازًا، كما أنه يمثل بداية التعاون عبر القارات".

كما تُمثل مذكرة التفاهم الخاصة بالحلول المتقدمة غير الفتاكة أحدث تطور في شراكة مجموعة ايدج المستمرة مع مجموعة "4iG "لتقنيات الفضاء والدفاع. وفي يوليو من العام الحالي، وقعت المجموعتان ايدج و4iG ثلاث مذكرات تفاهم لإقامة تعاون صناعي هام وواسع النطاق بين دولة الإمارات والمجر، بما في ذلك استكشاف التطوير والإنتاج المشترك لنظام صواريخ الدفاع الجوي " SKYKNIGHT " ، والذخائر الجوالة من طراز " SHADOW 25" و" SHADOW 50"، وحلول مراقبة الحركة الجوية بدون طيار" VEGA" وأخرى من طراز " ORION " من مجموعة ايدج.

وتبرز هذه الاتفاقيات التزام ايدج المستمر بتعزيز العلاقات مع منظومات الدفاع الأوروبية الرئيسية من خلال إقامة شراكات ديناميكية وتطوير حلول مشتركة وجاهزة للتصدير، تواكب متطلبات التحديث لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن كوندور

تأسست شركة كوندور عام 1985، ومقرها ولاية ريو دي جانيرو، وهي واحدة من أكبر مصدري الحلول الدفاعية والأمنية في البرازيل ورائدة عالميًا في مجال التقنيات غير الفتاكة. وتغطي مرافق التصنيع التابعة للشركة مليون متر مربع، وتشمل ثمانية عشر مختبرًا بحثيًا ومعهدها الرائد للعلوم والتكنولوجيا، والمخصص للبحث والابتكار وتصنيع أجهزة وأنظمة التقنيات غير الفتاكة.

ويحظى التزام كوندور بمفهوم الأسلحة غير الفتاكة بقبول واسع في أكثر من 85 دولة، حيث تتاح للشركة فرصة بيع تقنياتها وتعزيز الاستخدام المتناسب والمعقول للقوة من قبل قوات الدفاع وإنفاذ القانون.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: condornaoletal.com.br

نبذة عن مجموعة 4iG

يقع مقر 4iGالرئيسي في بودابست ويمتلك مستثمرون مجريون حصة الأغلبية فيها، وهي واحدة من المجموعات الصناعية الرائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والدفاع في المجر وغرب البلقان. وبصفتها مدرجة في بورصة بودابست، فإن عقلية 4iG المبتكرة، ومكانتها الرائدة في مجال تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المجر، جعلت المجموعة مزودًا رئيسيًا لخدمات الأعمال في مسيرة التحول الرقمي في المنطقة. وقد رسخت الاستراتيجية التوسعية الديناميكية للمجموعة مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الاتصالات في المجر وغرب البلقان. وتواصل مجموعة 4iG توسيع خدماتها وخبراتها ومحفظتها لتلبية المتطلبات والاحتياجات المتغيرة لأسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعمل في المجموعة أكثر من 8 آلاف موظف.

www.4iG.hu

4iG لتقنيات الفضاء والدفاع

4iG لتقنيات الفضاء والدفاع هي عضو في مجموعة 4iG ومقرها المجر، وتتخصص في البحث والتطوير والتكامل والتسويق التجاري الدولي لتقنيات الدفاع والفضاء. وتهدف الشركة إلى دعم تطوير القدرات الدفاعية المتوافقة مع متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال حلول مبتكرة، وربط قطاع التكنولوجيا المجري بصناعة الدفاع العالمية. وتلعب الشركة دورًا رئيسيًا في منظومة الابتكار الدفاعي في المجر، وتساهم بفعالية في تطويع التقنيات المتقدمة للاستخدامات المدنية.

-انتهى-

