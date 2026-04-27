دمشق – أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. المدرجة في بورصة قطر، عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في شهبا بنك ش.م.ع. عن طريق شركتها التابعة استثمار كابيتال. وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة مصارف القابضة التابعة لاستثمار كابيتال حصة تبلغ 49% من شهبا بنك، في خطوة تعكس التزام استثمار القابضة بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي.

وقد وقّعت شركة مصارف القابضة ذ.م.م الاتفاقية مع ممثلي كلٍّ من بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.ع وبنك الائتمان الأهلي ش.م.ع.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية استثمار القابضة الرامية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية والدخول إلى أسواق واعدة من خلال استثمارات نوعية تدعم النمو طويل الأجل وتسهم في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وتعزيز مكانتها في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لشركتها التابعة مصارف القابضة الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السورية، ودعم خطط النمو والتطوير لشهبا بنك، بما يعزز من كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية.

معلقاً على توقيع الاتفاقية، قال خوان ليون – الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: "تمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة استثمار القابضة نحو توسيع حضورها في القطاع المالي الإقليمي، وتعكس التزامنا بالإسهام في تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته على استعادة ازدهاره ومكانته. كما ينسجم تملك استثمار لحصة مؤثرة في شهبا بنك مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة استثمارية متنوعة تحقق نمواً مستداماً، وتسهم في خلق قيمة مضافة لمساهمينا، مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة".

تشكل الاتفاقية لبنة أساسية في إعادة تهيئة البنية المصرفية السورية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، تحديث القطاع المصرفي السوري ورفع معاييره، تمكين عمليات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وبناء كوادر وطنية.

من جانبه أضاف فادي الفقيه – الرئيس التنفيذي لاستثمار كابيتال: " تعكس هذه الخطوة نهجنا الاستثماري القائم على انتقاء الفرص النوعية ذات الإمكانات العالية للنمو. نرى في شهبا بنك منصة واعدة يمكن البناء عليها لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة لدعم خطط التوسع وتقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات السوق، بما يعزز من تنافسية البنك ومكانته".

كانت استثمار القابضة قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة استثمار كابيتال والتي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال وتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية الشركة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم.

يذكر أن استثمار القابضة هي شركة مساهمة عامة قطرية تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 4.8 مليار دولار أمريكي. وقد بلغ عدد المساهمين 4,509 مساهم منهم 14% من غير القطريين مقابل 86% قطريين، ومنهم 29% مؤسسات وصناديق استثمار عالمية مقابل 71% من الأفراد. تعمل استثمار القابضة من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية، ومجموعة الخدمات، ومجموعة التطوير العقاري والاستثمارات السياحية ، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية، وممجموعة الاستثمارات المالية، وتضم أكثر من 28 ألف موظف من أكثر من 100 جنسية، وتمتد عملياتها عبر أكثر من 10 دول.

