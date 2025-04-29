أبرز النتائج خلال الربع الأول من عام :2025

بلغ إجمالي الأصول 23.4 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2025 ، وهو ما يمثل نمواً بنسبة %9 مقارنة بشهر ديسمبر .2024 ويعود ذلك إلى نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة %8 ونمو الاستثمارات بنسبة .%13

مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام ، وهو ما يمثل نمواً بنسبة مقارنة بشهر ديسمبر ويعود ذلك إلى نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة ونمو الاستثمارات بنسبة بلغ صافي الربح 102 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2025 ، بزيادة قدرها %49 على أساس سنوي . وارتفعت ربحية السهم إلى 0.05 درهم إماراتي للسهم في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 0.03 درهم إماراتي في الفترة المقابلة من العام السابق .

مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام ، بزيادة قدرها على أساس سنوي وارتفعت ربحية السهم إلى درهم إماراتي للسهم في الربع الأول من عام مقارنة بـ درهم إماراتي في الفترة المقابلة من العام السابق لا يزال وضع رأس المال قوياً، حيث بلغت نسبة CET1 نسبة %12.6 ، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية نسبة .%17.1

نسبة ، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية نسبة لا تزال محفظة السيولة لدى البنك العربي المتحد قوياً، كما يتضح من نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة %73.7 ، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة %18.0 ؛ وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية .

، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة ؛ وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية تحسنت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية إلى %3.4 (من %4.8 في العام السابق)، مع تغطية كافية بنسبة .%118

(من في العام السابق)، مع تغطية كافية بنسبة حاز البنك العربي المتحد على تصنيفات استثمارية من وكالتي فيتش (BBB+) وموديز (Baa3) ، بعد أن رفعت الأخيرة تصنيفها في سبتمبر 2024 ، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية " إيجابية ".

وموديز ، بعد أن رفعت الأخيرة تصنيفها في سبتمبر ، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية إيجابية رفعت وكالة فيتش تصنيف الجدوى الائتمانية للبنك العربي المتحد إلى "bb-" ، وأكّدت تصنيفه طويل الأجل عند "BBB+" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة .

الإمارات العربية المتحدة- أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع. ("البنك")عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس.2025

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 102 مليون درهم إماراتي للربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ 68 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2024، بزيادة قدرها .%49 ويعود هذا النمو في صافي الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي والاستردادات القوية، مما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات انخفاض القيمة.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة %31 على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025 ليصل إلى 23.4 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي ( %31+ على أساس سنوي)، وزادت الاستثمارات بنسبة (%29+ على أساس سنوي)، بينما زادت ودائع العملاء بنسبة %40 على أساس سنوي.

واصل البنك الحفاظ على نسبة كفاية رأس مال قوية تبلغ %17.1 ونسبة CET1 البالغة %12.6، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، مما يدعم نمو الائتمان مستقبلاً. كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية بشكل ملحوظ إلى %3.4 من %4.8 في العام الماضي، مدعومة بتغطية كافية بنسبة .%118

واصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة وأسواق رأس المال، مع التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية، مما يجعله الشريك المفضل لدى كبار العملاء.

يتجلى متانة محفظة السيولة لدى البنك من خلال نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة %73.7 ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة %18.0، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

تعليقاً على أداء البنك، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "بدأ البنك العربي المتحد العام 2025 بأداء قوي، حيث واصلت نتائج الربع الأول تأكيد فعالية استراتيجية النمو التي اعتمدها البنك. لقد نجحنا من تحقيق نمو أعلى من المتوسط في الأصول والأرباح، مع المحافظة على مستويات سليمة من السيولة ورأس المال. كما واصلنا التركيز على تطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبّي تطلّعات عملائنا من الشركات والأفراد. انطلاقاً من خططنا التي تم الموافقة عليها مؤخراً لزيادة رأس مال البنك (CET1) من خلال إصدار حقوق اكتتاب بقيمة تصل إلى 1.032 مليار درهم إماراتي، يمكننا الآن الاستمرار بثقة في تنفيذ استراتيجيتنا على المدى الأوسط لتحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة لمساهمينا. أتقدّم بالشكر من عملائنا المخلصين ومساهمينا والجهات التنظيمية على دعمهم."

نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والبنك الفرنسي الدولي "سوسيتيه جنرال"، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر"

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