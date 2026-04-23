كل درهم تم استثماره في كفاءة استخدام الطاقة حقق عائداً تراكمياً بنحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2014

منذ عام 2014، تجنبت مجموعة اينوك بشكل تراكمي أكثر من 660,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلّطت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، الضوء على ما يزيد عن عقدٍ من التقدّم المتواصل في مجال كفاءة استخدام الطاقة في جميع عملياتها بالتزامن مع يوم الأرض 2026.

ويتم الاحتفال بيوم الأرض هذا العام تحت الشعار العالمي "قوتنا، كوكبنا". وبالنسبة لمجموعة اينوك، لا يمثل هذا التزاماً جديداً، بل نظاماً تشغيلياً راسخاً، حيث يتم دمج كفاءة استخدام الطاقة ضمن منظومة العمل في كل منشأة، ونظام، وخطة عمل.

وقد عقدت المجموعة جلسات نقاشية متخصصة حول كفاءة استخدام الطاقة في جميع مرافقها التشغيلية، حيث أشركت فرق العمل الميدانية مباشرةً في التطبيق العملي لممارسات إدارة الطاقة والموارد الخاصة بالمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تُشكل مناسبة ’يوم الأرض‘ دعوة مهمة للعمل وتحمّل المسؤولية الجماعية في مواجهة تحديات كفاءة الطاقة. وتواصل مجموعة اينوك جهودها في تعزيز كفاءة الطاقة عبر جميع عملياتها، بدءاً من إدارة استهلاك الطاقة وصولًا إلى الاستثمار في حلول طاقة مستدامة. ويستند هذا الالتزام إلى استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وأهداف دولة الإمارات الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050."

ويمثل جوهر هذا الالتزام استراتيجية اينوك لإدارة الطاقة والموارد، والتي ساهمت في تحقيق انخفاضات كبيرة في استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في جميع عملياتها. فقد ساهم البرنامج في تحقيق انخفاضات ملموسة في استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصفاة اينوك ومنشآت التخزين وعمليات البيع بالتجزئة والمقر الرئيسي، ما وفر نحو 478 مليون درهم من إجمالي التكاليف. ويؤكد هذا العائد أن الأداء المستدام والكفاءة التشغيلية يكملان بعضهما البعض، ولا يدخلان ضمن الأولويات التنافسية.

ومع استشرافها للمستقبل، تعمل مجموعة اينوك على دمج جهودها في التصدي للتغير المناخي ضمن إطار عملها المعني بالحوكمة والإفصاح، بما يتماشى مع المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة (IFRS S1) و (IFRS S2) للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، وبما يضمن أن يكون أداء الاستدامة متسماً بالشفافية وقابلية القياس والفائدة للجهات والأطراف المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

