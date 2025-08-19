أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وتم إصدار سندات بمدة 12 شهراً، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf).

وفي هذ السياق، صرح كريم رياض، رئيس القطاع المالي لشركة «ڤاليو» أن هذا الإصدار يشكل خطوة محورية في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، باعتبارها أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه، وهو ما يعكس الدراية العميقة للشركة بمقومات السوق والتزامها الراسخ بتنفيذ خططها التوسعية بشكل استراتيجي. وأضاف رياض أن هذا الإصدار يأتي في أعقاب نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يؤكد على قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال ويرسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

وفي سياق متصل، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بدعم «ڤاليو» في إتمام هذا الإصدار، ولا سيما بعد إدراجها في البورصة المصرية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في رؤية الشركة وأدائها المتميز. وأضافت حمدي أن الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«ڤاليو» قائمة على رؤية الطرفين المشتركة والمعنية بتوفير أحدث الحلول الابتكارية وتعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات دائمة التغير للشركات سريعة النمو. كما أوضحت حمدي أن إي اف چي هيرميس تتطلع إلى مواصلة تمكين منصات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، وفي مقدمتهم شركة «ڤاليو»، لاستكمال مسيرتهم التوسعية في المنطقة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB) والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري. وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» و«شقلباظ» و«Ulter».

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

-انتهى-

#بياناتشركات