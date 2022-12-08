أعلنت مجموعة كابيتال للاستثمارات عن ارتفاع صافي أرباحها مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 46% لتصل إلى قرابة 5.64 مليون دولار. وبلغت الإيرادات في نفس الفترة من العام الجاري نحو 11.56 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 541 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو 27%.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال للاستثمارات، مروان حدّاد عن ثقته في المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها المرجوة في كافة قطاعات الأعمال التي توفرها في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال حداد: "نواصل في كابيتال للاستثمارات تقديم الخدمات لعملائنا وتنمية مهارات فريق عملنا والعمل بشكل وثيق مع شركائنا. وبالرغم من التحديات التي واجهت الأسواق وصناع القرار هذا العام، فقد تمكنا من مواصلة التركيز على الأساسيات وعملنا يداً بيد مع عملائنا لتحقيق أهدافهم طويلة الأمد. والأهم من ذلك هو الدعم الذي حصلنا عليه من مجموعة كابيتال بنك ومجلس إدارتنا، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحقيقنا لهذه النتائج".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات (الأردن)، بشّار العمد، أن المجموعة أبرمت صفقات استثمار عقاري بقيمة 55 مليون دولار، إضافة إلى إنهاء صفقة الاستحواذ على شركة سوسيته جنرال - الأردن للوساطة المالية، وضم عملائها لقاعدة عملاء شركة كابيتال للاستثمارات، التي ستوفر لهم مجموعة واسعة من خدمات الوساطة المالية في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى خدمات تمويل الشركات وإدارة الأصول والثروات.

وأضاف العمد:" إن فريق تمويل الشركات قام بإبرام ثلاث صفقات خلال العام الجاري توزعت بين قطاع التعدين، وقطاع التأمين، وقطاع توزيع المنتجات النفطية والغاز".

تجدر الإشارة، إلى أن شركة كابيتال للاستثمارات قد تأسست في الأردن في العام 2006، ولها تواجد واسع النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تعمل الشركة على تشكيل قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والارتقاء به. ولكن جذور هذه الشركة تعود إلى العام 1995 وهو العام الذي تأسس فيه كابيتال بنك، ومع قيام إدارة البنك بتوسعة عملياته وتعميق خبرته، أدركوا الحاجة إلى وجود ذراع استثماري مخصص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الشركات والحكومات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.

واليوم، تفتخر كابيتال للاستثمارات بفريق يضم أكثر من 40 مستشاراً مالياً من أصحاب الخبرة الكبيرة، والمختصين المنتشرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومكاتب في كل من الأردن والإمارات والعراق. وبوجود سجل حافل من المعاملات الناجحة والرؤى التي لا تضاهى في جميع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الرئيسية.

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