تصنيف الصكوك بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش و(B1) من جانب مؤسسة موديز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أغلقت أرادَ للتطوير ذ.م.م. ("أرادَ")، والمصنّفة بدرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز وبدرجة (B+) من مؤسسة فيتش، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدارجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه خمسة أعوام، والمصنّف بدرجة (BB-) من مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من مؤسسة موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته أرادَ على الإطلاق.

وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي على صكوك أرادَ الحالية والتي ستكون مستحقة في عام 2027، على أن يكون الباقي مخصصا للأغراض العامة للشركة.

وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2 مليار دولار أمريكي (باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين)، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الطرح.

وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: "تعكس عودتنا الناجحة الأخيرة إلى الأسواق العالمية مرة أخرى ثقة المستثمرين من المنطقة وحول العالم في سجلّ أرادَ الحافل ومركزها المالي القوي وآفاق النمو الواعدة فيها. ويعدّ هذا الإصدار بمثابة منصة إنطلاق للمرحلة التالية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها".

وتنوع التوزيع الجغرافي للمستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، ليشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وضمّت قائمة المستثمرين بنوكًا، وبنوكًا خاصة، ومديري أصول وصناديق استثمارية، إلى جانب صناديق التحوط.

هذا، وضمت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد. في حين تضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

جديرٌ بالذكر أنّ أرادَ، ومنذ إنطلاقها في عام 2017، أطلقت تسعة مشاريع متكاملة ناجحة في كل من الشارقة ودبي، ولديها باقة من المشاريع الحالية والمستقبلية في الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وبقيمة تزيد عن 90 مليار درهم إماراتي. وقد باعت أرادَ حتى اليوم أكثر من 17,000 وحدة سكنية، وبقيمة تزيد عن 29 مليار درهم إماراتي، مع اكتمال أكثر من 10,000 وحدة منها.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن تسعة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها إلى السوق الاسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

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