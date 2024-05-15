افتتح الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات- EBank، أول فرع للبنك بمحافظة الفيوم وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية بشكل عام، والتركيز على خدمات التصدير وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك بحضور محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس إدارة EBank والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات، وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس مجلس إدارة Ebankأقسام البنك المختلفة.

جاء افتتاح الفرع الجديد متماشياً مع استراتيجية البنك الطموحة لتوسيع شبكة الفروع والوصول للعملاء أينما كانوا بفروع تخدم أكبر شريحة من العملاء بمختلف المحافظات.

وقد علق الدكتور أحمد جلال – رئيس مجلس إدارة EBank - قائلاً "سعداء بافتتاح فرعنا الـ 45 لخدمة عملائنا بمحافظة الفيوم حيث يعكس الافتتاح المضي قدماً في استراتيجية البنك الطموحة ليس فقط في افتتاح المزيد من الفروع ولكن أيضاً تعزيز الفروع بأحدث الخدمات والآليات المصرفية التقنية التي من شأنها التعبير بشكل عملي عن هوية البنك الجديدة التي تم إطلاقها عام 2022."

جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) هو بنك مصري، يعد شركة مساهمة مصرية، تأسس بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي.

أطلق البنك هويته وشعاره الجديدين "EBank"، في عام 2022 ليعيد البنك تقديم نفسه للعملاء والمساهمين وللقطاع المصرفي ككل بشكل جديد. وكانت تلك الهوية الجديدة مرحلة جديدة في تاريخ البنك استكمالا لتطبيق استراتيجية بمختلف أركانها، حيث يحرص على تغيير وتحديث صورته الذهنية، والتي تعد أحد الأركان الرئيسية لتلك الاستراتيجية حتى يظهر بصورة متطورة تتماشى مع آليات السوق المصرفية الحالية.

ويقدم البنك كافة الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو للشركات بجانب باقة متميزة من الخدمات المصرفية الرقمية. وللبنك نشاط ملحوظ فيما يتعلق بتجديد وتوسيع شبكة الفروع حيث قام البنك في وقت سابق بإعادة افتتاح فرع البنك بكمبوند ستيلا دي ماري بالقاهرة الجديدة ليتماشى مع هوية البنك الجديدة.

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