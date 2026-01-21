أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري الحائزة على عدة جوائز مرموقة والتي تشهد نمواً متسارعاً، عن إتمام صفقة استثمارية عقارية كبرى في أبوظبي، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعها في العاصمة. تشمل هذا الصفقة استحواذ الشركة على أربع قطع أراضٍ مطلة على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، ضمن منطقة شمس جيت، بمساحة تطوير إجمالية تزيد عن مليوني قدم مربع وقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 4.5 مليار درهم إماراتي.

تُعد هذه الصفقة خطوة محورية تتبع توسع أوبجكت ون في أبوظبي أواخر عام 2025، والذي شمل إطلاق أول صالة مبيعات للشركة في العاصمة لتعزيز خطط نموها طويلة الأجل في الإمارة. يتواءم هذا الاستحواذ على مجموعة الأراضي البارزة في جزيرة الريم مع خطط أوبجكت ون وإطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031. ومع إعلان عام 2026 عام الأسرة، تُعطي أوبجكت ون الأولوية لمواقع الأراضي المناسبة للمجمعات السكنية طويلة الأجل، بما يُعزز الاستقرار والحياة المجتمعية، ويوفر بيئات داعمة للأسر في مختلف مراحل حياتها.

وبهذه المناسبة، صرّح إيغور ماسلينيكوف، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة أوبجكت ون، قائلاً: "يعكس دخولنا إلى أبوظبي التزاماً طويل الأجل، وليس مجرد توسع لمرة واحدة، ويؤكد إتمام هذه الخطوة الاستثمارية في جزيرة الريم ثقتنا في مسار العاصمة واستعدادنا للمساهمة بشكل فعال في قطاعها السكني. توفر أبوظبي التوازن الأمثل بين الاستقرار والتخطيط الواضح وتطلعات المجتمع، وهو ما يتماشى تماماً مع منهجيتنا في البناء."

دخل سوق العقارات في أبوظبي مرحلة من النمو المتسارع، مدعوماً بارتفاع ثقة المشترين والتحولات الهيكلية في تطور السوق. خلال العام الماضي، ارتفع نشاط المبيعات بشكل ملحوظ، حيث زادت التصرفات العقارية بنسبة 76% وتضاعفت قيمتها الإجمالية لتصل إلى 25.3 مليار درهم إماراتي، مما يعزز جاذبية العاصمة كوجهة مستقرة تتميز بنمو مرتفع للاستثمار العقاري السكني على المدى الطويل.

على ضوء ذلك، تُعدّ أبوظبي الآن ركيزة أساسية في استراتيجية أوبجكت ون في الإمارات العربية المتحدة، مستفيدةً من النمو الذي حققته الشركة بعد تسليم أكثر من 2,600 وحدة سكنية وإنشاء مشاريع تطويرية تتجاوز مساحتها 4.5 مليون قدم مربع في دبي. يُرسّخ هذا الالتزام في جزيرة الريم مكانة الشركة كمشارك فاعل في المرحلة التالية من نمو أبوظبي، محوّلةً نموها ونجاحها في دبي إلى تأثير دائم في العاصمة الإماراتية.

عن أوبجكت ون

تتخصص أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري، في التطويرات المعمارية الراقية التي تتميز بالاستدامة والابتكار. في غضون ثلاثة أعوام فقط، أثبتت الشركة مكانتها بسرعة كمطور من الدرجة الأولى، حيث تقدم مشاريع عالية الجودة في أهم المناطق الرئيسية مثل قرية جميرا الدائرية ومثلث قرية جميرا، وضمن أبرز 15 مطور معماري في دبي.

بتركيزها الخاص على المعيشة الحضرية الحديثة والخدمات الصديقة للمستثمرين، تواصل أوبجكت ون تشكيل أفق المنطقة بتصاميم متطورة وعملية. حصلت الشركة على مجموعة من الجوائز المرموقة في القطاع، بما في ذلك جائزة المطور الحضري الناشئ لهذا العام في حفل توزيع جوائز الإمارات العقارية، بالإضافة إلى جوائز العقارات العربية عن أبراج لومينار ومشروعها الرائد المستدام إيفرغرين هاوس.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.object-1.com

