دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إنجاز 44% من مشروع "ريف"، والذي يُعد جزءاً من المرحلة الرابعة لمشروع "ريفييرا" المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد.

ووصلت نسبة إنجاز أعمال التشييد في المشروع إلى 85%، فيما اكتمل 66% من أعمال الطابوق، و48% من أعمال التكسية الداخلية، أما أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة فقد بلغت نسب الإنجاز فيها 36% و38% على التوالي. كما وصلت التشطيبات العامة إلى 19%، ويعمل في المشروع حالياً أكثر من 2,300 عامل.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "نفخر بالتقدم الكبير الذي حققناه في مشروع ’ريف‘، الذي يُعد من أرقى مشاريعنا في ’ريفييرا‘. كل إنجاز نحققه يعكس التزامنا بالجودة وحرصنا على تقديم وحدات سكنية تفوق توقعات عملائنا. ونحن مستمرون في العمل لضمان التسليم في الوقت المحدد وبأفضل معايير التصميم والبناء."

ويعدّ مشروع رييفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية. وقد صُمم ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة.

ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة "لو جاردين" التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويقدم مشروع "ريف" إطلالات مميزة على أفق دبي والبحيرة الكريستالية، ويتميز بتصاميم واجهات فريدة وخدمات مستوحاة من فنادق الخمس نجوم، مثل المداخل الفاخرة، والشلالات، والإضاءة غير المباشرة، وأرضيات مصنوعة من رخام "كلكتا سبوندا"، وجدران بورسلان كبيرة، وأحواض غسيل عصرية فوق الأسطح، وقطع بلاط فسيفساء من رخام "ستاتواريو لينكولن"، ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وأجهزة منزلية عالية الجودة، ومصاعد بانورامية، إلى جانب أنظمة ذكية متكاملة للمنازل، وخدمات صف وغسيل السيارات، وغيرها من المزايا الرائعة والمواد المختارة بعناية.

وتضم مباني "ريف" مجموعة من المرافق المتكاملة، تشمل صالات رياضية مجهزة بالكامل، وحمامي سباحة، وغرف ساونا وبخار، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب العديد من المرافق الأخرى. وستكون هذه المباني محاطة بمساحات خضراء مفتوحة، وتقع مباشرة على ضفاف البحيرة الكريستالية التابعة لعزيزي، والتي تمتد لمسافة 2.7 كيلومتر، وتغطي مساحة تزيد عن 130,026 متراً مربعاً، وتمتد على طول المشروع بالكامل. وتتميز هذه البحيرة بأرضيتها الزرقاء الرائعة، وتحتوي على أكثر من 51.5 مليون جالون من المياه النقية المحلاة الصالحة للسباحة. كما يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال ممشى البحيرة الذي سيضم مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، لتكون البحيرة وجهة نابضة بالحياة تتيح للسكان الاستمتاع بالمشي أو الاسترخاء على الشواطئ الرملية.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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