دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع تعزيز دبي لمكانتها كوجهة عالمية في قطاع العقارات، تسلط "كيوب للتطوير" الضوء على دورها في تلبية احتياجات السوق المتطور من خلال محفظة أعمالها البالغة 4.4 مليار درهم إماراتي. وتركز المحفظة على مشاريع عقارية ذات تصاميم عصرية ومجتمعات متكاملة تراعي جودة الحياة، التكنولوجيا، والتواصل المجتمعي.

شهد سوق العقارات في دبي مبيعات بلغت قيمتها 184.3 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 49% عن عام 2024، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي في تاريخ الإمارة. كما سجل قطاع العقارات الفاخرة نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع الصفقات بنسبة 93% على أساس سنوي.وفي هذا السياق، أعلنت "كيوب للتطوير" مؤخراً عن أحدث مشاريعها "إلير بإدارة لوكس*" في الخليج التجاري، بما يعزز محفظتها المتنامية من التطويرات المميزة. يقدم المشروع السكني القادم بالتعاون مع "ذا لوكس كوليكتيف"، مجموعة الضيافة العالمية الحائزة على العديد من الجوائز، وصاحبة العلامة التجارية الرائدة "لوكس*" LUX*، خدمات متكاملة من "الكونسيرج"و "الفاليت" او ركن السيارات، وصولاً إلى خدمات تقديم الطعام ورعاية الأطفال داخل المساكن. وإلى جانب ذلك، توفر خدمات حصرية تشمل طاهياً خاصاً وتسوقاً شخصياً مما يرتقي بأسلوب الحياة ليناسب احتياجات الجيل الجديد من المشترين المحليين والإقليميين والعالميين الباحثين عن مجتمعات سكنية فاخرة.

قالت "هلا عدرة"، مدير المشروع في شركة "كيوب للتطوير": "مشاريعنا تُصمَّم لإعادة تشكيل مفهوم الحياة الفاخرة من خلال تصاميم مدروسة وخدمات فائقة الجودة. على سبيل المثال، يجمع مشروع إلير بين الرفاهية السكنية ومرافق الرفاهية المشابهة لتلك المتوفرة في أفخم الفنادق، بالإضافة إلى خدمات شخصية وحلول صيانة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا من جميع أنحاء العالم. كل تفصيل هنا مُبدع بعناية ليمنح السكان راحة دائمة وقيمة مستدامة، مما يضع معياراً جديداً للمجتمعات الفاخرة في دبي."

مع التزايد الملفت في الطلب على المساكن العالية الجودة والمصمّمة بخبرةٍ وذكاءٍ وعناية، تعكس محفظة "كيوب للتطوير" فهمها الشديد لطبيعة سوق العقارات المتطوّر في دبي. من خلال مشاريع مبتكرة، مثل "كوبيكس رسدنسس" و"أريشا تيراسيس"، وما تشتمل عليه من مرافق صحية وحدائق على الأسطح وغيرها من ميزات نمط الحياة العصرية، تواصل "كيوب للتطوير" التزامها بتقديم تجارب حياةٍ استثنائية.

