كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس 2025، والتي أظهرت ما يلي:

ارتفع إجمالي الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 4.4% مقارنة بشهر مارس 2024 (بزيادة بنسبة +5.5% بالنسبة للعمليات العالمية)، ليصل إلى أعلى قيمة مسجلة تاريخياً في شهر مارس.

ازدادت السعة، والتي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بنسبة 4.3% مقارنة بشهر مارس 2024 (بزيادة بنسبة +6.1% بالنسبة للعمليات العالمية).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "سجلت أحجام الشحن في شهر مارس نمواً قوياً. قد يعود هذا جزئياً إلى زيادة الطلب المبكر، حيث حاولت بعض الشركات التغلب على الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب في 2 أبريل. كما قد تشكل حالة عدم اليقين المتعلقة بمدى تنفيذ المقترحات التي تم طرحها في 2 أبريل، عبئاً ثقيلاً على التجارة في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، تمثل تكاليف الوقود المنخفضة، الناتجة عن حالة عدم اليقين نفسها، عاملاً إيجابياً على المدى القصير بالنسبة للشحن الجوي. وخلال فترة التوقف المؤقت عن تنفيذ هذه المقترحات، نأمل أن يتمكن القادة السياسيون من تحويل التوترات التجارية إلى اتفاقيات موثوقة تتيح استعادة الثقة في سلاسل التوريد العالمية".

ونُشير فيما يلي إلى عدد من العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية، وهي:

ترتفع أحجام التداول عادة في مارس بعد فترة ركود في فبراير، وهذه الزيادة المكونة من رقم واحد تتوافق مع توجهات النمو المسجلة قبل جائحة كوفيد.

انخفضت أسعار وقود الطائرات بنسبة 17.3% على أساس سنوي، مسجلة بذلك تسعة أشهر متتالية من الانخفاض على أساس سنوي.

قد يكون الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية الأميركية وإقرار قواعد التجارة الجديدة، لا سيما الحظر الذي سيطبق اعتباراً من 2 مايو على الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية من الصين وهونج كونج، هو دافع الشركات والمشترين إلى إجراء عمليات الشراء مقدماً لتجنب رسوم الاستيراد الكبيرة.

سجل الناتج الصناعي العالمي نمواً بنسبة 3.2% على أساس سنوي، كما توسعت أحجام التجارة بنسبة 2.9%. وانخفضت العديد من مؤشرات التضخم الرئيسية للأسعار الاستهلاكية؛ حيث بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.4% بانخفاض 0.4 نقطة عن فبراير، ووصل معدل التضخم للأسعار الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي إلى 2.5%، وانخفض المعدل في اليابان بنسبة 0.1% إلى 3.6%. ورغم تراجع الانكماش إلى -0.1%، استمرت حالة الانكماش في الصين.

الأداء الإقليمي لشهر مارس

شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً هو الأعلى عالمياً بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في شهر مارس، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 11.3% على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 9.5% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في شهر مارس، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 6.1% على أساس سنوي.

وحققت شركات الطيران في أوروبا زيادة بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في شهر مارس، مع زيادة سعة الشحن بنسبة 2.0% على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة -3.2% على أساس سنوي في نمو الطلب على الشحن الجوي خلال شهر مارس، بينما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وقد يُعزى الضعف في هذه السوق إلى المقارنة على أساس سنوي مع النمو القوي الذي سجلته في بداية عام 2024 نتيجة لاضطراب الشحن البحري في البحر الأحمر.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في شهر مارس، مع زيادة سعة الشحن بنسبة 4.7% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية تراجعاً بنسبة -13.4% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في شهر مارس، مسجلة النمو الأبطأ بين جميع المناطق. وزادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 10.5% على أساس سنوي.

نمو المسار التجاري: كان المسار بين أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر المسارات التجارية نشاطاً في شهر مارس. كما سجل المسار بين آسيا وأمريكا الشمالية، وهو المسار التجاري الأكبر من حيث الحصة في السوق، نمواً قوياً بسبب إجراء عمليات شحن مبكرة قبل الزيادة المحتملة للرسوم الجمركية. وسجل المساران التجاريان بين أوروبا والشرق الأوسط وبين أفريقيا وآسيا حالتي التراجع الوحيدتين في شهر مارس.

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