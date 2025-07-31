الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025، والتي أظهرت استمرار الزخم في مسيرة التحول التي تشهدها الشركة، وتقدماً ملحوظاً في مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية الرئيسية.

وحققت الشركة نمواً سنوياً بنسبة 19% في إجمالي الإيرادات التي بلغت 152.4 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ128 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024. فيما سجّلت الشركة أرباحاً إجمالية قدرها 32.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 77.84% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسّن الكفاءة التشغيلية وتعزيز الهوامش الربحية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت الاتحاد العقارية إيرادات إجمالية قدرها 316 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ266 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 44% ليصل إلى 75.6 مليون درهم، مقارنة بـ52.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "الاتحاد العقارية": "يسرّنا الإعلان عن نتائج ربع جديد أحرزنا خلاله مزيداً من التقدّم الملموس في مسيرة التحول التي نشهدها. وتعكس النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري متانة الأسس التشغيلية التي نرتكز عليها، والتزامنا المتواصل بخلق قيمة طويلة الأجل. ومع استمرارنا في الاستثمار لتوسيع نطاق مشاريعنا التطويرية ورقمنة عملياتنا، نتوقع أن تظهر الآثار المالية لهذه الخطوات الاستراتيجية بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة."

وأوضحت الشركة أن مصاريفها التشغيلية ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عاملين رئيسيين:

طبيعة المرحلة المبكّرة من دورة مشاريع التطوير العقاري، حيث يتم تحمّل التكاليف في البداية، في حين تبدأ الإيرادات بالتدفق تدريجياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة . الاستثمار المكثف في التحول الرقمي، بهدف سد الفجوات التكنولوجية القديمة وتحديث الأنظمة على مستوى المجموعة بما يعزز جاهزيتها للنمو المستقبلي.

وفي إطار خطة الشركة لإعادة هيكلة الديون، كانت قد أعلنت الاتحاد العقارية عن نيتها لسداد ديون بنكية بقيمة 150 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقد تم سداد 20 مليون درهم منها قبل نهاية هذا الربع، على أن يُستكمل سداد المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون درهم خلال الربع الثالث، وذلك تزامناً مع توقيت التحصيلات النقدية المُقررة بعد نهاية الربع.

ومن أبرز الإنجازات الاستراتيجية خلال الربع الثاني توقيع اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم إماراتي لأحد المشاريع العقارية البارزة في منطقة موتور سيتي. ومن المتوقع إدراج هذه الصفقة ضمن النتائج المالية للربع الرابع من عام 2025، والتي تمثّل خطوة محورية في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى الاستفادة الكبرى من محفظة أراضيها وتعزيز متانة ميزانيتها العمومية.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 8.74 مليون درهم إماراتي، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى هذا التراجع إلى ضخ الاستثمارات في أنشطة التطوير وتحديث البنية التحتية. ويُذكر أن التكاليف المالية تراجعت لتبلغ 14.28 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ15 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وتواصل الاتحاد العقارية التزامها بتنفيذ مشاريع تطويرية تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها من خلال التوظيف الأمثل لرأس المال، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

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