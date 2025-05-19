أعلنت اليوم الشركة القابضة المصرية الكويتية (كود التداول EKHO.CA و EKHOA.CA في البورصة المصرية | EKHK.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمار رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.

وقد نجحت الشركة في تعظيم الاستفادة من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمقومات السوقية، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات إلى 195 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 1%، ونمو على أساس ربع سنوي بنسبة 17%، مدفوعًا بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وخاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات. كما تمكنت من الحفاظ على مستويات هوامش ربحية قوية، حيث بلغ كلًا من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 39% و38% على التوالي خلال الفترة، مدعومًا بكفاءة ترشيد التكاليف والقدرات التشغيلية الكبيرة بمختلف القطاعات التابعة للشركة. وسجل صافي الربح 39.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 72.0 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق، والذي تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 40.2 مليون دولار أمريكي. وبعد استبعاد أثر هذه المكاسب، سجل صافي الربح المعدل ارتفاعًا بنسبة سنوية 24%. وبلغ هامش صافي الربح نحو 20% خلال الربع الأول من عام 2025. ووصل صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الي 34.1 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 62.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2024، والذي تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 39.0 مليون دولار أمريكي و في حالة استبعاد أثر هذه المكاسب، يسجل صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة ارتفاعًا سنويا بنسبة 44%.

وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2024، أعرب لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن سعادته بالأداء القوي الذي أحرزته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تمكنت من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة مؤخرًا.

وأضاف الخرافي أن المجموعة نجحت في تسريع خططها للتحول الاستراتيجي خلال الربع الأول من عام 2025، مع الحفاظ على الأداء المتميز لقطاعاتها الرئيسية، والتي تشمل الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها. وأشار الخرافي إلى أن الشركة تواصل الاستفادة من الإيرادات القوية التي تحققها بالدولار الأمريكي والتي ساهمت في تعزيز قدرتها على تخفيف مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وأكد الخرافي على أن تنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي وتنمية محفظة الاستثمارات يمثلان أولوية استراتيجية للمجموعة، وهو ما ينعس في الجهود التي تبذلها الإدارة على صعيد التوسع في الأسواق الدولية والتركيز على قطاعات التصدير.

وأوضح الخرافي أن المجموعة نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد الأهداف الاستراتيجية، حيث تستعد لإطلاق عملياتها التجارية في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وهو أول استثمار مملوك بالكامل للمجموعة داخل المملكة، كما يعد بمثابة أحد أبرز الإنجازات في إطار خطط التوسع الإقليمي. وفي سياق آخر، أفاد الخرافي بأن مشروع إنتاج ألواح الخشب "MDF" الخاص بشركتها التابعة "نايل وود" يسير وفقًا للجدول الزمني المخطط، حيث وصل إلى مراحله النهائية لبدء التشغيل التجاري قريبًا. وصرّح بأن المجموعة اقتربت من إتمام باكورة استثماراتها في شمال أوروبا، وهو مشروع جديد يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو الدخول في أحد القطاعات الواعدة الذي يتميز بتحقيق معدلات عائد مرتفعة بالعملات الأجنبية.

وأشار الخرافي إلى أن الجمعية العمومية العادية للمساهمين والتي انعقدت في أبريل الماضي وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية عن العام المالي 2024، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التزام المجموعة بتعظيم العائد للمساهمين، مع ضمان مرونة إعادة استثمار رأس المال.

وفي إطار سعي الشركة القابضة المصرية الكويتية للتحول إلى منصة استثمارية عالمية، أكد الخرافي أن المجموعة ملتزمة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتوظيف الأمثل لاستثماراتها، بالإضافة إلى تحقيق نمو وعائد قوي على المدى الطويل.

ومن جانبه أعرب جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية عن اعتزازه بالنتائج القوية التي أحرزتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها بكفاءة، وتحقيق نمو قوي في مختلف القطاعات الرئيسية، مدعومة بالمرونة التشغيلية لمحفظة استثمارات الشركة والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها طويلة الأجل.

وأوضح "روك" أن الشركة تمكنت من مواصلة تحقيق أداء تشغيلي متميز، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات بمعدل سنوي 1%، وربع سنوي17%، وذلك على خلفية الأداء القوي لشركة "الإسكندرية للأسمدة" خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بارتفاع أسعار تصدير اليوريا واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة. كما سجلت شركة "سبريا مصر" نموًا قويًا في الإيرادات المقومة بالجنيه المصري، وذلك نتيجة لزيادة حجم المبيعات تماشيًا مع استراتيجية الشركة لتعزيز حصتها السوقية. وأشار إلى أن شركة "نات إينرجي" سجلت نموًا ملحوظًا في الإيرادات المُقومة بالجنيه المصري، بفضل التوسع في خدمات توصيل الغاز للمنازل وتحسّن مستويات الربحية. أما شركة "كهربا" المتخصصة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، والتي أصبحت الآن شركة مستقلة ضمن القوائم المالية للمجموعة، فقد واصلت تسجيل نمو قوي في حجم توزيع الكهرباء. وعلى صعيد "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري"، فقد تراجع الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي نتيجة أعمال الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب، ليعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية حاليًا.

وأوضح روك أن التخارج من شركة "شيلد غاز" في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل خطوة جديدة في مسار إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن عملية التخارج من شركة "دلتا للتأمين" تسير وفق الخطط الموضوعة، حيث دخل المتنافسون حاليًا مرحلة الفحص النافي للجهالة، وذلك في إطار سعي المجموعة لإعادة استثمار رأس المال لتعظيم القيمة وتحقيق عائد أعلى لمواءمة أنشطتها بما يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية على المدى الطويل.

ونوه "روك" إلى أن تغيير العلامة التجارية الجديدة للشركة لن يقتصر على التغيير الشكلي فقط، بل سيكون انعكاسا للتحولات الجذرية نحو تبنّي نموذج شركة استثمار عالمية أكثر مرونة، ومؤهلة للتوسع في منصاتها الرائدة في العديد من الأسواق حول العالم، مؤكدًا على أن الشركة تواصل العمل على تعزيز عملياتها التشغيلية بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير جميع أفراد فريق العمل، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق نتائج استثنائية بشكل مستدام.

وفي ختام حديثه، أشار روك إلى أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على الالتزام بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتوجيه الاستثمارات لتحقيق المزيد من النمو، وتسريع وتيرة التحول الاستراتيجي.

قطاع الأسمدة | شركة "الإسكندرية للأسمدة"

بلغت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" 67 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو قوي سنوي بنسبة 10% وبمعدل 13% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بالتحسن الذي شهدتها أسعار اليوريا عالميًا، فضلًا عن تحسن مستويات إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لعمليات الإنتاج خلال الربع الأول من 2025. ومن ناحية أخرى، سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمو سنوي بمقدار 4 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي لفروق أسعار العملات الأجنبية على التكاليف المقومة بالجنيه المصري. وبلغ صافي الربح 24.6 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 3 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 37% خلال الربع الأول من عام 2025.

ومن المتوقع مواصلة شركة الإسكندرية للأسمدة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالميًا، حيث ارتفعت بنسبة إجمالية 35%، ليصل متوسط أسعار البيع إلى 410 دولار أمريكي للطن خلال الربع الأول من عام 2025. كما تشير التوقعات إلى قيام الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة في السوق المحلي

قطاع البتروكيماويات | شركة "سبريا مصر"

بلغت إيرادات شركة "سبريا مصر" 2.42 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو بمعدل سنوي 42%، وعلى أساس ربع سنوي 58%، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة لزيادة حصتها السوقية وهو ما أثمر عن نمو حجم المبيعات. وعند تقييم الإيرادات بالدولار الأمريكي، ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 1%، وذلك على خلفية تعويم الجنيه المصري خلال عام 2024، وبنسبة 55% على أساس ربع سنوي، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء الشركة. كما شهد مجمل الربح تحسنًا ملحوظًا على أساس ربع سنوي مدعومًا بنمو حجم المبيعات، حيث ارتفع بنسبة 16% بالدولار الأمريكي و14% بالجنيه المصري. وبلغ صافي الربح 494 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 20%.

وتواصل الشركة المضي قدمًا نحو تحقيق صافي الربح المخطط للعام المالي 2025، مستفيدة من التحسن التدريجي في الأسعار في السوق المحلي على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري، إلى جانب نمو الطلب على منتجات الفورمالديهايد (SNF) بفضل عودة العمل بمشروعات التشييد والبناء في مصر. ومن المُتوقع أن يساهم بدء تشغيل مشروع "نايل وود" في تعزيز نمو الإيرادات بفضل زيادة مبيعات الغراء السائل.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة "نات إينرجي"

حققت شركة "نات إينرجي" إيرادات بقيمة 882 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 40%، وذلك على خلفية التوسع في خدمات توصيل الغاز في القطاع السكني. وفي المقابل، بلغت الإيرادات بالدولار الأمريكي 17.5 مليون دولار، على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري. وقد شهدت مستويات الربحية تحسنًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في ارتفاع كلٍ من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 3 و2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 26% و25% على التوالي، وذلك بفضل تحسن هيكل الإيرادات، حيث تضع الإدارة على رأس أولوياتها عملاء القطاعين السكني والصناعي الذين يتميزون بهوامش ربح أعلى. وبلغ صافي الربح 249 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 583 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024، ومصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 28%. وعند استبعاد أثر مكاسب فروق العملة التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 18% خلال الربع الأول من عام 2025.

وتمضي الشركة بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار توصيل الغاز الطبيعي، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية على هوامش الربح. وتواصل الإدارة تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات عبر التوسع بقاعدة العملاء في المناطق السكنية التي تحظى بمقومات نمو واعدة، وهو ما سيساهم في تعزيز هوامش الأرباح فضلًا عن مستويات الربحية بوجه عام.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة "كهربا"

بلغت إيرادات شركة "كهربا" 679 مليون جنيه مصري، وهو نمو سنوي بنسبة 37%، وذلك على خلفية نمو أنشطة توزيع الكهرباء والتي شهدت نموًا سنويًا بنسبة 43%، وهو ما يعكس الأداء القوي في منطقة امتياز توزيع الكهرباء بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان. وبلغت إيرادات الشركة بالدولار الأمريكي 13.4 مليون دولار، وذلك على خلفية انخفاض قيمة الجنيه المصري. وبلغ صافي الربح 65.2 مليون جنيه مصري أو ما يعادل 1.29 مليون دولار أمريكي، متأثرًا بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى المكاسب الاستثنائية التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من عام 2024.

وتتطلع الشركة إلى المضي قدمًا في خططها التوسعية من خلال الاستثمار في محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة التي تشهدا نموًا متزايدًا على صعيد الأنشطة الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، من المُتوقع أن يُسهم قرار الحكومة الأخير بتوحيد تعريفة الغاز الطبيعي لجميع منتجي الكهرباء في تعزيز القدرة التنافسية لأنشطة توليد الكهرباء التابعة للشركة.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" 14 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، بسبب التوقف المؤقت في عمليات الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب واستبدال التوربينات والتي انتهت في شهر فبراير الماضي. وبلغ صافي الربح 6.5 مليون دولار، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 45%، وذلك بما يتماشى مع مجمل الربح وهوامش الأرباح التشغيلية على خلفية تداعيات التوقف المؤقت في عمليات الإنتاج نتيجة أعمال الصيانة الدورية.

وتتطلع الشركة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025 مدعومة بمجموعة من الإنجازات التشغيلية، ومن بينها عمليات الإنتاج في موقعي Aton-1 ، وKSE2، مما سيمكنها من الحفاظ على إنتاج ثابت للغاز بنحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026 وبالتالي نمو حجم المبيعات. علاوة على ذلك، سوف تواصل الشركة الاستفادة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات والتي وافقت عليها الهيئة العامة المصرية للبترول خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية وتحقيق آفاق جديدة من النمو على المدى الطويل.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات المتنوعة الأخرى

شهدت إيرادات القطاعات المتنوعة الأخرى نموًا قويًا عند احتسابه بالجنيه المصري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 30%، وعلى أساس ربع سنوي بنسبة 46%، بينما حققت إيرادات هذا القطاع بالدولار الأمريكي نموًا ملحوظًا بنسبة 44% على أساس ربع سنوي. كما شهد هامش الربح الإجمالي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 57% بارتفاع قدره 4 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعًا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وأقساط التأمين، وتحسن العائد الاستثماري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وسجلت شركة دلتا للتأمين صافي ربح خاص بمساهمي الشركة قدره 105 مليون جنيه، مقابل 121 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 التي تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 19.1 مليون جنيه مصري. وبعد استبعاد أثر هذه المكاسب، سجل صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة المعدل ارتفاعًا بنسبة سنوية 3%. بينما سجلت شركة "المهندس للتأمين" زيادة سنوية في صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بنسبة 71%. كما حققت شركة "بدايتي" نموًا سنويًا في صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بنسبة 5% ليصل إلى 15.7 مليون جنيه مصري.

واستشرافًا للمستقبل، تتطلع الإدارة إلى مواصلة قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا باستقرار معدلات نمو قيمة أقساط التأمين ونمو تقييم الأصول المؤمن عليها. وفي سياق متصل، تواصل "نايل وود" تقدمها وفق الجدول الزمني المحدد، إذ دخل المصنع حاليًا المراحل النهائية من بدء التشغيل، تمهيدًا لانطلاق العمليات التجارية.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.ekholding.com

نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية

تأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية والمقيدة في البورصة المصرية وفى البورصة الكويتية في عام 1997. وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت الشركة من أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات تغطي خمس قطاعات رئيسية بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها وأيضًا التأمين وخدمات التمويل غير المصرفي. وتسعي القابضة المصرية الكويتية إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للعائد على الاستثمار إلى مستثمريها بناء على محفظة استثمارات قوية وفريق إدارة كفء.

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