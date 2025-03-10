نمو إيرادات العمليات المحلية بنسبة 2,7% وصافي الأرباح المنسوب إلى مساهمي الشركة بنسبة 2%

مجلس الإدارة يرفع توصية للجمعية العامة للشركة بتخصيص 750 ألف خدمة المجتمع

مسقط: أعلنت مجموعة الشركة العمانية للاتصالات عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 3% في إيرادات المجموعة (بما في ذلك عمليات مجموعة زين) من 2942.7 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023م إلى 3030.1 مليون ريال عماني في عام ٢٠٢٤م. وبالرغم من انخفاض صافي أرباح المجموعة بشكل طفيف بنسبة "2,8٪" من 315,5 مليون ريال عماني في عام 2023م إلى 306.8 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024م، إلا أن صافي أرباح مجموعة عمانتل المنسوبة لمساهمي الشركة (بعد استبعاد الحصة غير المسيطرة) ارتفعت بنسبة 4,4% خلال عام 2024م لتصل إلى 78,1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 74,8 مليون ريال عماني في عام 2023م.

أداء العمليات المحلية لعمانتل:

وعلى مستوى العمليات المحلية، نمت إيرادات عمانتل (غير شاملة لإيرادات مجموعة زين) بنسبة 2,7% لتصل إلى 622,6 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 606.5 مليون ريال عماني تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2023م مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة آجلة الدفع بنسبة 6% ونمو إيرادات النطاق العريض الثابت بنسبة 7% مقارنة بذات الفترة من عام 2023م.

وبلغ صافي ربح العمليات المحلية خلال عام 2024م نحو 69.4 مليون ريال عماني مقارنة ب 68,1 مليون ريال عماني خلال عام 2023م بنمو قدره 1,9٪. وقد تحقق هذا النمو بفضل التأثير الإيجابي لتسوية مطالبة مالية متعلقة بخدمات قدمتها عمانتل قبل العام 2020م.

أداء مجموعة زين:

بلغت إيرادات مجموعة زين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره 2466,9 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 2361.4 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4,47٪. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاهلاك 861.4 مليون ريال عماني مقارنة ب 871,2 مليون ريال عماني في عام 2023م. وبلغ صافي الربح 313,9 مليون ريال عماني مقارنة ب 359.7 مليون ريال عماني خلال العام السابق.

وقد قرر مجلس إدارة عمانتل التوصية للجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد في 27 مارس 2025م بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 55 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (خاضع لموافقة المساهمين)، إضافة إلى التوصية بتخصيص مبلغ 750 ألف ريال لخدمة المجتمع خلال السنة المالية 2025م.

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