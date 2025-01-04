دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لبداية قياسية في عام 2025 مع توقعات باستقبال 4.3 مليون مسافر خلال الأسبوعين الأوليين من العام الحالي، الأمر الذي يمهد الطريق لأكثر شهور يناير ازدحاماً على الإطلاق.

من المتوقع أن تبلغ حركة المرور اليومية ذروتها في 3 يناير، حيث يصل عدد المسافرين في هذا اليوم إلى من 311 ألف مسافر، في حين من المتوقع أن يصل معدل عدد المسافرين اليومي خلال الفترة إلى 287,000 مسافر، وبزيادة تقدر بنحو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6%مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في 2018-2019.

يعكس هذا الأداء الاستثنائي زيادة في عدد المسافرين الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، بالإضافة إلى عودة المقيمين من عطلاتهم. وبصفته المطار الرائد عالمياً للمسافرين الدوليين، يظل مطار دبي الدولي معياراً عالمياً للتميز التشغيلي، حيث يوفر شبكة اتصال واسعة وتجربة سفر سلسة للضيوف.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع الفريق الإعلامي في مطارات دبي عبر البريد الالكتروني: pr@dubaiairports.ae

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 92 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

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