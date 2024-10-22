أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سبيس 42، الشركة الإمارتية الرائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز

(ADX: SPACE42)، عن شراكة لمدة عشر سنوات مع اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، حصلت بموجبها على حقوق التسمية الحصرية لأحدث وجهة متعددة الأغراض في أبوظبي والتي ستحمل اسم "سبيس 42 أرينا".

وتأتي الشراكة في إطار التزام سبيس 42 تجاه أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى إثراء المشهد الثقافي والمؤسسي في المنطقة من خلال توفير وجهة عالمية المستوى للمجتمعين المحلي والعالمي.

تقع "سبيس 42 أرينا" في قلب مدينة أبوظبي على شاطئ الراحة، وهي عبارة عن وجهة جديدة متعددة الأغراض تغطي مساحة إجمالية قدرها 4,000 متر مربع، حيث تبلغ مساحة الساحة الرئيسية 2,500 متر مربع وتتسع لما يصل إلى 3000 ضيف. كما تتميز المنشأة الحديثة بمناطق مخصصة للأنشطة الداعمة وغرف اجتماعات ووسائل راحة أخرى لدعم مجموعة واسعة من الفعاليات منها الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والمؤتمرات وغيرها الكثير.

بدوره، قال سعادة عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: "يشرفنا التعاون مع سبيس 42 في هذا المشروع الطموح الذي يعكس رؤية أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في تعزيز النمو والابتكار في مجتمعنا. تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الدولة لمستقبل مليء بالإبداع والتميز، حيث تمثّل سبيس 42 أرينا منصّةً ديناميكية تزدهر فيها الأفكار وتتلاحم المجتمعات، وتجسّد تفانينا لتحقيق التقدّم وتعزيز ثقافة الابتكار."

وبهذه المناسبة، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي في بيانات للحلول الذكية في سبيس 42: "بينما تواصل سبيس 42 دفع عجلة الابتكار، تعكس هذه الشراكة التزامنا ليس فقط بتشكيل مستقبل التكنولوجيا والاستكشاف، ولكن أيضاً بإثراء المشهد الثقافي والرياضي في أبوظبي. ستسهم "سبيس 42 أرينا" في إطلاق الطاقات الكامنة عبر الجمع بين التميز المحلي والطموح العالمي. ومن خلال هذه الوجهة الجديدة، سنتمكن معًا من تحفيز عصر جديد يربط بين التكنولوجيا والاتصال والإمكانات البشرية، لخلق تجارب رائدة يتردد صداها في الإمارات وخارجها".

وقال عبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في سبيس 42: "تتماشي رعايتنا لمركز استضافة الفعاليات "سبيس 42 أرينا" مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز الابتكار والتميز، كما تُعتبر أفضل تجسيد لطموحنا في تحقيق التقدم وتعزيز التعاون وإحداث تأثير دائم، سواء في الإمارات أو على الساحة العالمية فيما نستمر في دفع حدود تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي. ستوفر سبيس 42 أرينا منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات المتطورة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي والفضاء وصولاً إلى الحلول الذاتية، وستستضيف أحداثاً رائدةً تجمع أبرز القادة والمبتكرين عالمياً."

تجدر الإشارة إلى أن سبيس 42 تأسست مؤخراً عقب إنجاز الاندماج بين شركتي بيانات والياه سات بهدف دمج قدرات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على مستوى العالم.

نبذة عن سبيس 42

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: الياه سات للخدمات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركّز وحدة الياه سات للخدمات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأوليّة لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي 42 ومبادلة وIHC.

نبذة عن سبيس42 أرينا

تقع سبيس 42 أرينا على شاطئ الراحة في أبوظبي، وهي مكان متطور متعدد الأغراض مصمم لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والتجمعات المؤسسية والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات. تبلغ مساحة هذا المرفق المتطور 2500 متر مربع، وهو مجهز بأحدث التقنيات التي تخدم الفعاليات الكبرى، مما يجعله وجهة رئيسية للجمهور المحلي والدولي. وبفضل التصميم المتنوع للساحة والبنية التحتية المتقدمة، تجسّد سبيس 42 أرينا وجهةً رئيسيةً في المشهد الثقافي والترفيهي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج:

تم تأسيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في مايو 2017 حيث يعتبر الجهة الرسمية الراعية لرياضة (المواي تاي والكيك بوكسينج) في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقوم الإتحاد بدور رائد وكبير في ترسيخ دعائم الرياضة بما يساهم في بناء مجتمع يتمتع بمستوى معرفي وثقافي عال عن هذين الرياضتين ويتوج الإمارات على منصات المحافل المحلية والعالمية. مع التركيز على التدريب والتعليم والمشاركة المجتمعية، يسعى الاتحاد إلى تعزيز ثقافة التميز في الفنون القتالية وإلهام الأجيال القادمة من الرياضيين.

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