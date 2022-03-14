أبوظبي: أعلنت جي 42 سمارت نيشن، التابعة لمجموعة جي 42 الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن مشاركتها في النُسخة الأولى من القمة العالمية الشرطية 2022، المُلتقى العالمي لكبار مسؤولي الشرطة وجهات إنفاذ القانون، والرامي إلى تشكيل مستقبل القطاع الأمني في مختلف أنحاء العالم.

وتستعرض جي 42 سمارت نيشن، التي تشارك في القمة كراعٍ ماسي، مجموعة من أحدث حلولها الرقمية المُصمّمة استجابة لأولويات وتحديات تطوير المُدن الذكية.

وتنطلق القمة بين 14-17 مارس الجاري في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، حيث ستشهد مشاركة ما يزيد عن 2,000 وفد و150 جهة عارضة من أكثر من 50 دولةً، لتوّفر منصة للتواصل والتعرف على أحدث الحلول التكنولوجية والتباحث بشأن الأطر التنظيمية لتطوير التدابير والممارسات الأمنية.

ومن المقرر أن يسلط فريق رسمي من جي 42 سمارت نيشن الضوء على محفظة الشركة المتطورة من حلول الذكاء الاصطناعي التي ترتقي بمستويات السلامة العامة وتعزز كفاءة الفعاليات الضخمة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وتعليقاً على هذا ، قال براتيك بهارادواج، الرئيس التنفيذي لـ جي 42 سمارت نيشن:"تقوم جي 42 سمارت نيشن بتطوير حلول متقدمة مبنية على قدرات الذكاء الاصطناعي ومواكبة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المعنية بمدن المستقبل، وخاصة تلك المدن التي تسعى لأن تصبح أكثر ذكاء واستدامة وأمان. وتُمثل القمة العالمية الشرطية منصة عالمية لقطاع السلامة لإطلاق حوار بناء حول سبل جديدة وفعالة للارتقاء بمستويات السلامة العامة بما يتوافق مع خطط المدن الساعية للتحول نحو أنظمة مدن تعمل بالطاقة الرقمية وتتمتع بقدرات أكثر ذكاءً واستدامة.

وأضاف: "وبما يتوافق مع سمة القمة العالمية الشرطية، نتطلع إلى المشاركة الفعالة والمساهمة البناءة في القيادة الفكرية حول الذكاء الاصطناعي من أجل السلامة العامة ودوره في تحقيق رؤيتنا من خلال حلول مسؤولة للجيل الجديد من الاقتصادات الرقمية ".

وتعتزم جي 42 سمارت نيشن خلال مشاركتها في القمة استعراض محفظتها المتنوعة من المنتجات والحلول الرائدة، بما فيها الجهود التي بذلتها الشركة خلال إكسبو 2020 دبي، حيث عملت على تقديم حل ذكي ومستقل ومتكامل في مجال إدارة دخول المركبات والسلامة العامة والأمن.

كما تتضمن محفظة الحلول التي تستعرضها الشركة في القمة منصة جي 42 نيشن لإدارة المدن والفعاليات، وهي منصة موحدة لدعم إمكانات الإدارة والتحكم الشامل بالمدن ووسائط التعاون بين الأقسام، مما يوفر باقةً متكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي القادرة على استخدام البنية التحتية القائمة وتوحيد الأنظمة المستقلة ورفع مستوى ذكاء الأنظمة الحالية.

وإلى جانب ذلك، تستعرض جي 42 سمارت نيشن منصة القيادة والتحكم وإدارة الحوادث القائمة على منهجية المراقبة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف، حيث تعمل على مساعدة المؤسسات الأمنية وتلك التي تتولى تنفيذ مهام حساسة، على توقع الحوادث والحيلولة دون وقوعها ورصدها والاستجابة لها، بالاستفادة من واجهة مستخدم ثلاثية الأبعاد تعرض البيانات القابلة للتنفيذ والتحليلات المساندة لعملية اتخاذ القرار في الوقت الفعلي، مما يتيح لجميع الأطراف المعنية في سلسلة القيادة الحد من الوقت اللازم لاتخاذ القرارات والتصرف عندما تقتضي الحاجة. وتُقدم المنصة برمجيات متكاملة تضمن الاستمرارية الكاملة للأنشطة البشرية، بما في ذلك تطبيق المحمول التكتيكي والمُصمم لتعزيز الاتصالات ومستويات التنسيق.

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حول جي 42 سمارت نيشن

تقود جي 42 سمارت نيشن التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي لتمكين مدن المستقبل من أن تكون أكثر ذكاءً واستدامة وتعزيز التجربة العامة والحكومية والتجارية. نقوم في جي 42 سمارت نيشن بتطوير أحدث التقنيات لتسريع الانتقال إلى مدينة ذكية تمتد عبر المجتمع المترابط والبيئة النظيفة والنقل السلس والحكومة المتصلة والسلامة العامة والتجارية والاقتصاد المدعوم رقميًا.