القاهرة، في إطار استراتيجيته الطموحة لتعزيز دوره في قطاع التمويلات المشتركة، أعلن بنك البركة مصر عن مشاركته كمرتب رئيسي في تمويل مشترك بقيمة 4.2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ريدكون للتطوير العقاري، بهدف دعم تنفيذ مشروعها التجاري والإداري المتكامل "جولدن جيت" في قلب القاهرة الجديدة، حيث تبلغ حصة البنك في هذا التمويل مليار جنيه، مما يعكس التزام البنك المستمر بدعم قطاع التطوير العقاري عبر حلول تمويلية مبتكرة ومتطورة.

تأتي هذه الصفقة بترتيب من بنك أبوظبي الأول مصر بصفته الممول والمرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب ومشاركة كل من بنك البركة مصر وبنك أبوظبي التجاري بصفتهما المرتبين الرئيسيين بالإضافة إلى كل من البنك العربي وبنك الإمارات دبي الوطني مصر بصفتهما المرتبين الأوليين في تعاون يعكس الثقة المشتركة في جدوى المشروع وأهميته التنموية مع تولي مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للمُقرضين.

تعليقًا على ذلك، صرح الأستاذ حازم حجازي، ، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، قائلًا: "تأتي مشاركتنا في تمويل مشروع جولدن جيت عبر التسهيلات المشتركة كامتداد واضح لاستراتيجيتنا الرامية إلى دعم القطاع العقاري والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الحضرية في مصر. نحن نؤمن بأن التمويلات المشتركة تشكل منصة حيوية لتعزيز الاستثمارات في مشاريع ذات تأثير اقتصادي واجتماعي مباشر. إن التزامنا بتوفير حلول تمويلية متكاملة يعكس حرصنا على تمكين عملائنا من تحقيق نمو مستدام، مع دعم المشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية العمرانية وتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر للتوسع الحضري والتحديث المستمر."

من جانبه، أشار المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقاري، إلى أهمية المشروع، قائلاً: "يمثل مشروع جولدن جيت نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العمراني، حيث نسعى من خلاله إلى تقديم تجربة متكاملة تعيد تعريف المجتمعات التجارية والإدارية الحديثة في مصر مع التركيز على تقديم تجارب مثرية تلبي احتياجات المجتمعات المتنوعة مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب البيئية. يمتد المشروع على مساحة بنائية إجمالية تبلغ 178,655 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية وإدارية بمعايير عالمية، مما يعزز جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية. ويعد هذا التمويل تأكيدًا على الثقة في رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، ونموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العقاري والمصرفي بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية."

ويُعزز هذا التعاون المالي مكانة "جولدن جيت" كأحد أبرز المشروعات متعددة الاستخدامات في شرق القاهرة. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي فريد في القاهرة الجديدة، أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، ويمتد على واجهة رئيسية بطول 1.2 كيلومتر على شارع التسعين الجنوبي، على بُعد 400 متر فقط من أقرب محطة مونوريل، بما يساهم في تكامل عناصره مع منظومة النقل والبنية التحتية الحديثة في المنطقة.

ويجدر بالذكر أن بنك البركة مصر قد شارك خلال عام 2024 في 12 صفقة تمويل مشترك بمساهمات تجاوزت 6 مليارات جنيه، شملت تمويل مشاريع كبرى في قطاعات التطوير العقارى ,صناعة السفن ,البترول، والصناعات الزراعية، مما يعكس خبرة البنك وقدرته على توفير حلول تمويلية ذات كفاءة عالية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

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