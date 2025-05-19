المنشأة الجديدة لتصنيع المنصات عالية الارتفاع ( HAPS ) تتيح لشركة "ميرا أيروسبيس"، التابعة لـ"سبيس 42"، صناعة الطائرات المسيرة داخل الدولة

) تتيح لشركة "ميرا أيروسبيس"، التابعة لـ"سبيس 42"، صناعة الطائرات المسيرة داخل الدولة تساهم المنشأة الجديدة بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الإماراتي وتدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 لدولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميرا أيروسبيس"، الشركة المتخصصة في المنصات عالية الارتفاع (HAPS) والتابعة لشركة سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، عن افتتاح أول منشأة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المنصات عالية الارتفاع في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتهدف منشأة التصنيع الجديدة إلى تعزيز قدرات "ميرا أيروسبيس" على تسريع وتيرة البحث والتطوير ، فضلاً عن دفع جهود التحول التجاري لتقنيات المنصات عالية الارتفاع على نطاق عالمي لتحقيق النمو المستدام.

تمتد المنشأة الجديدة على مساحة 4500 متر مربع، وتهدف إلى إنتاج أكثر من 20 طائرة مسيّرة عالية الارتفاع لدعم تطبيقات متنوعة تشمل القطاعات المدنية والبيئية والدفاعية. وتمثّل هذه المنشأة محطة مفصلية في استراتيجية "سبيس 42" لتوسيع قدراتها التصنيعية وتسويق حلولها، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا الفضائية السيادية على مستوى العالم.

تعزيز القدرات السيادية

تلعب "سبيس 42" دوراً رئيسياً في دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء قدرات سيادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء والتصنيع والبحث والتطوير، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030. ويُعد قطاع الفضاء عنصراً محورياً في مسيرة التحول التكنولوجي للدولة، لما له من دور في تسريع الابتكار وتعزيز مرونة الصناعات المتقدمة. ويأتي افتتاح منشأة تصنيع المنصات عالية الارتفاع ترجمة عملية لهذا التوجه الوطني ورؤية الإمارات لمستقبل قائم على الابتكار والسيادة التكنولوجية.

بهذه المناسبة، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرا أيروسبيس": "يشهد الطلب العالمي على تقنيات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) نمواً متسارعاً، وتسعى ’سبيس 42‘ إلى ترسيخ ريادتها في هذا المجال من خلال استثمارات استراتيجية مدروسة. ويأتي تأسيس منشأة تصنيع متقدمة في أبوظبي تأكيداً على التزامنا بتطوير أنظمة فضائية موثوقة وفعالة، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكفاءة التشغيلية العالية. ويمثل هذا المشروع خطوة مفصلية في دعم القدرات السيادية لدولة الإمارات، بما ينسجم مع تطلعاتنا نحو تنمية مستدامة ويسهم في تعزيز مساهمتنا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني."

نحو رؤية استراتيجية أشمل

يأتي افتتاح منشأة تصنيع المنصات عالية الارتفاع ضمن سلسلة من الاستثمارات النوعية التي تنفذها "سبيس 42" لتعزيز قدراتها التصنيعية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة وتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بإدارة البيانات الفضائية. فقد قامت سبيس 42 بعقد شراكةً مع "آيس آي" (ICEYE)، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR) لتصنيع الأقمار الصناعية لرصد الأرض (EO) محلياً في دولة الإمارات، حيث ستساهم هذه المبادرات بشكل مباشر في دعم برنامج الإمارات لرصد الأرض، الهادف إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية. وتُعد دولة الإمارات اليوم الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، وواحدة من بين عدد قليلٍ من الدول عالمياً التي تمتلك قدرات تصنيع فضائي على المستوى المحلي.

استراتيجية "سبيس 42"

تأتي استثمارات "سبيس 42"، وفي مقدّمتها منشأة تصنيع المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، ضمن إطار استراتيجيتها الشاملة لتوسيع أعمالها بشكل مدروس وتعزيز حضورها على الساحة الفضائية العالمية. وتتيح المنشأة الجديدة ميزة تنافسية مستدامة تدعم مسار النمو طويل الأمد للشركة ولشركائها الاستراتيجيين، عبر تنمية كفاءات داخلية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في السوق.

صُممت المنشأة لتكون مركزاً لعمليات "سبيس 42" العالمية بما يلبي الطلب المتزايد على حلول المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، وينسجم مع المبادرة الاستراتيجية للشركة لتكون الشريك المفضل لتوفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة. ومن خلال تعزيز قدراتها التصنيعية داخل الدولة، تكرّس "سبيس 42" مكانتها لتنمية كفاءات نوعية متميزة وضمان توسّع عملياتها والاستمرار في تقديم نموذج رائد للحوكمة المالية الرشيدة.

إنجازات "سبيس 42" في قطاع المنصات عالية الارتفاع

تمثّل منشأة التصنيع الجديدة أحدث إنجازٍ في مسيرة "ميرا أيروسبيس" الرائدة في مجال المنصات عالية الارتفاع. ففي فبراير من هذا العام، وقّعت الشركة اتفاقية تعاون مع ميدان" إكس"، أول منشأة دولية في المنطقة للتدريب والاختبار والتقييم، لإنشاء مركز اختبار دائم لتجارب التحليق الخاصة بالطائرات بدون طيار على ارتفاعات عالية ولفترات طويلة. كما طوّرت الشركة في أكتوبر 2024 حمولتين متقدمتين لدعم تطبيقات الرصد البيئي، وإدارة الكوارث والتخطيط الحضري والزراعة. توفّر حمولة رصد الأرض (EO) بيانات عالية الدقة لتزويد صناع القرار بأفضل الرؤى الممكنة في الوقت المناسب، فيما تقدّم حمولة الاتصالات حلولاً لربط الأجهزة ونقل البيانات بين المنصات الجوية والأرضية.

وتُعد "سبيس 42" حالياً واحدة من بين الشركات على مستوى العالم التي تشغل المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، وهي الشركة الأولى عالمياً التي أثبتت قدرة الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G) من طبقة الستراتوسفير والتي تصنف ضمن المنصات الأثقل من الهواء.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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