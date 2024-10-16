دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت إنفرا إكس، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، مذكرة تفاهم مع سبيس 42 (ADX: SPACE42) الشركة الأولى في دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنطاق العالمي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات الشركتين لتعزيز تقنيات انترنت الأشياء وشبكات النطاق الواسع منخفضة الطاقة (LPWAN).

وقد وقع على الاتفاقية راشد الأحمدي، رئيس العمليات التنفيذي لـ إنفرا إكس وسليمان العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات، ذراع الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية لشركة سبيس 42 وخدمات ياه سات للاتصالات الفضائية، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2024. وسوف يدمج هذا التعاون حلول إنفرا إكس للبنية التحتية المتطورة مع الاتصال الفضائي العالمي لشركة سبيس 42 لتطوير حالات استخدام مبتكرة لإنترنت الأشياء، مع مزج قدرات المنصة في شبكة إنترنت الأشياء الواسعة لشركة الثريا. وستقود كل من سبيس 42 وإنفرا إكس حلول انترنت الأشياء المتطورة والقابلة للتوسع والمعتمدة لقطاع الخدمات.

من جانبه قال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لـ إنفرا إكس: "إننا سعداء بإعلان شراكتنا مع سبيس 42 والتي تتماشى مع أهداف إنفرا إكس لتقديم حلول بنية تحتية متطورة ، وتؤكد التزامنا بقيادة الابتكار في قطاع انترنت الأشياء. ومن خلال الاستفادة من الاتصال الفضائي المتطور لشركة الثريا وخبرتنا المتقدمة في البنية التحتية الخاصة بنا، فإننا سنصبح قادرين على وضع حلول متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات. ومعا، نهدف إلى دفع حدود التكنولوجيا وتعزيز الاتصال وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وقطاعاتنا على مستوى العالم".

بدوره، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ ياه سات لخدمات الفضاء، سبيس 42: "تمثل اتفاقيتنا مع إنفرا إكس خطوة مهمة في رحلتنا لتوسيع قدرات انترنت الأشياء، وتوسيع تطبيقات المدن الذكية وعلى وجه الخصوص في قطاع الخدمات بالإضافة إلى دعم الوصول إلى الخدمة في المناطق النائية. وسنقوم بتمكين الناس والأجهزة من الاستفادة من قوة الاتصال الفضائي لتعزيز الكفاءة التشغيلية لهم".

وتمثل مذكرة التفاهم بداية شراكة تهدف إلى وضع معايير جديدة في انترنت الأشياء وبيئة وشبكات النطاق الواسع منخفضة الطاقة (LPWAN). وتلتزم كل من إنفرا إكس وسبيس 42 بتعزيز الاتصال من خلال تمكين المستخدمين وأجهزة انترنت الأشياء من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ سبيس تيك وقيادة التطور التكنولوجي إلى الأمام.

وتركز ياه سات لخدمات الفضاء، قسم الأعمال في سبيس 42 على حلول اتصالات موثوقة برياً وبحرياً وجوياً، بما في ذلك الهواتف الفضائية الصناعية والاستهلاكية، ومحطات النطاق العريض، وحلول إنترنت الأشياء. وتضمن الثريا الاتصال السلس في المناطق النائية، وتدعم نقل البيانات في الوقت الفعلي، وتتبع الأصول، والاتصالات الحيوية للعملاء الحكوميين والتجاريين.

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