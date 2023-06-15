أبوظبي: أعلنت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" عن اعتماد مختبرها Somalogic Proteomics Laboratory التابع لمركز أوميكس للتميز، رسمياً من قبل SomaScan Discovery Assay، ليصبح أول مركز معتمد للبروتيوميات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب الإطلاق الأخير لشركة M42، وهي شركة فريدة من نوعها متخصصة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة القائمة على التكنولوجيا، التي تم إنشاؤها من خلال الشراكة بين "جي 42 للرعاية الصحية"، وشركة "مبادلة للرعاية الصحية"، الشبكة الصحية المتكاملة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة"). وتجمع "مبادلة للرعاية الصحية" بين التقنيات الطبية الفريدة التي تقدمها "G42 للرعاية الصحية" وخدمات المرضى ذات المستوى العالمي والمرافق المتطورة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الشخصية والدقيقة والوقائية.

وتم تحقيق الخطوة النوعية ضمن إطار الشراكة بين الشراكة الحديثة بين "جي 42 للرعاية الصحية"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، وSomaLogic، الشركة الرائدة في مجال البروتيوميات القائمة على البيانات والمعنية بدراسة تفاعلات البروتينات ووظيفتها وتكوينها وتركيباتها وأنشطتها الخلوية.

وقد حصلت "جي 42 للرعاية الصحية" على الاعتماد لاجتيازها متطلبات الأداء من SomaSignal® Assay، تحت إشراف شركة SomaLogic. ويسهم الاعتماد الجديد في تمكين "جي 42 للرعاية الصحية" من دعم القرارات السريرية بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الفحوص في المستقبل باستخدام الخصائص الجينومية والبروتيومية والسريرية.

ويلتزم الجانبان بتطوير بصمات بروتينية مستقبلية لشعب دولة الإمارات، بما في ذلك التحقق من صحة الفحوص التي تتنبأ بمخاطر القلب والأوعية الدموية قبل 4 سنوات من حدوثها، مما سيكون له تأثير كبير على العلاجات المخصّصة وتقليل التكلفة طويلة الأجل بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية.

وتم تصميم منصة SomaScan® كمنصة عالمية يمكن تطبيقها في البحث وتطوير الأدوية الحيوية ودعم التطبيقات السريرية.

كما تخطط كلاً من "جي 42 للرعاية الصحية" وSomaLogic للتعاون في تطوير الأعمال والاستراتيجيات والتطبيقات ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بما في ذلك دعم اختبارات ® SomaSignal في الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى محددة على صعيد واسع.

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نبذة عن M42

"M42" شركة عالمية مقرها أبوظبي، تركز على توظيف التكنولوجيا والأبحاث الطبية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية. وتسعى الشركة لتحسين حياة المرضى من خلال توفير حلول اكلينيكية مبتكرة لأصعب التحديات الصحية والتشخيصية التي يواجهها العالم. وتركز الشركة على توظيف الحلول المبتكرة وأحدث المنتجات التكنولوجية في مجال الطب والبيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتمكينها من توفير رعاية متميزة ودقيقة للمرضى وفق أعلى المستويات.

يعمل لدى "M42" أكثر من 20 ألف موظف وتضم شبكتها ما يزيد على 450 مرفقاً طبياً في 24 دولة. وقد تأسست "M42" عام 2022 ككيان مشترك يضم "جي42 للرعاية الصحية" ومبادلة للرعاية الصحية بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة عالمية المستوى من خلال تسخير التقنيات الطبية الفريدة القائمة على البيانات والأبحاث إلى جانب المرافق الطبية المتميزة.

وتمتلك "M42" العديد من مرافق الرعاية الصحية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية و"جي42 للرعاية الصحية"، والتي تضم كلاً من أمانة للرعاية الصحية، ومختبرات بايوجينكس، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومستشفى هيلث بوينت، وشبكة المراكز المتخصصة التابعة لمستشفى هيلث بلس، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، ومركز امبريال كوليدج لندن للسكري، ومؤسسة "آي آر أو اس" المتخصصة في إجراء أبحاث الرعاية الصحية، ومختبرات بايوجينكس، والتي تعد مركزاً للتميز في مجال الأوميكس في دولة الإمارات، وغيرها من المرافق.

نبذة عن جي 42 للرعاية الصحية

"جي 42 للرعاية الصحية" هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية وتعمل على تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، من خلال تسخير البيانات والتقنيات الطبية المتقدمة لإطلاق إمكانات الرعاية الشخصية والوقائية وتحويل المنظومة التقليدية للرعاية الصحية. وقامت الشركة ببناء Biogenix Labs، وهو أول مختبر معتمد واسع النطاق لكوفيد-19 في الإمارات، وسهّلت التجارب السريرية لحملة "لأجل الإنسانية"، وهي التجارب الأولى في العالم للمرحلة الثالثة من لقاح كوفيد-19 غير النشط والتي شملت أكثر من 43 ألف متطوع من أكثر من 125 جنسية في المنطقة العربية، وأسست أول منظمة للبحوث التعاقدية المخصصة في المنطقة (IROS) لإجراء البحوث السريرية مع السكان المحليين ومن أجلهم، ودعمت سلطات الرعاية الصحية في دولة الإمارات في تنفيذ برنامج التطعيم الوطني، وأجرت أبحاثاً حول اللقاحات الجديدة والعلاجات الدوائية، وأنشأت مركز أوميكس للتميز ، وهو أكبر منشأة للأوميكس وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في المنطقة والتي تعد العمود الفقري لبرنامج الجينوم الإماراتي، وهو مبادرة الجينوم السكاني الأكثر شمولاً في العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.g42healthcare.ai

نبذة عن SomaLogic

تسعىSomaLogic (ناسداك: SLGC) إلى تقديم معلومات دقيقة وهادفة وقابلة للتنفيذ حول الإدارة الصحية بما يمكن الأفراد في جميع أنحاء العالم من تحسين صحتهم وعافيتهم باستمرار طوال حياتهم. وهذه المعلومات الأساسية، التي سيتم توفيرها من خلال شبكة عالمية من الشركاء والمستخدمين، مستمدة من قياس متخصص تجريه SomaLogic للتغييرات المهمة التي تطرأ على بروتينات الفرد بمرور الوقت. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.somalogic.com ومتابعة حساب SomaLogic على تويتر @somalogic