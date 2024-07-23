أبوظبي: أعلنت كور 42، إحدى الشركات التابعة لـ G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمُزود الرائد للخدمات والبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي، اليوم، عن إطلاق منصّة Compass 2.0، بالتعاون مع شركة كوالكوم تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي السحابي عالية الأداء ومنخفضة الطاقة، وذلك بعد أن تم إطلاق منصة Compass بشكل تجريبي في يناير من هذا العام والتي نجحت في معالجة حوالي 150 مليار رمز منذ إنشائها.

وتقدم منصّة Compass 2.0 عروضًا معزّزة بفضل مسرعات الذكاء الاصطناعي Qualcomm® Cloud AI 100 Ultra المصمّمة لتقديم أداء استنتاج وكفاءة تكلفة رائدة في القطاع للعملاء الذين يشغلون أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الحديثة، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة، وإمكانية النقل، والمرونة، بالإضافة إلى أدائها الرائع مقابل السعر.

كذلك، صُمّمت منصّة Compass لتُمكّن العملاء والشركاء من استخدام مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة مسبقًا، مثل GenAI، وEmbeddings، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، بسهولة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصّة بـ Compass. وتوفّر واجهة برمجة التطبيقات (API) الآن تقنية "الاستنتاج" كخدمة من كوالكوم، لدعم النماذج المُدرّبة مسبقًا والحلول المُحَوّلة بالكامل والقابلة للتطوير. كما تقدّم هذه المنصّة المتطوّرة إمكانية الوصول إلى العديد من النماذج مفتوحة المصدر لمستخدمي Compass 2.0، بما في ذلك JAIS، وهو أكبر نموذج لغوي عربي في العالم، وLlama3، ونماذج Azure OpenAI GPT-4. كذلك، تُتيح Compass أيضًا الوصول إلى الحلول والخدمات الخبيرة من خبراء التطبيقات، مما يُطلق العنان لإمكانات GenAI للعديد من التطبيقات مثل:

توليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية لوكلاء المحادثة المُخصّصة متعددة اللغات.

إنشاء مساعدين للمشاركة والدعم لتقديم التفاعل والدعم للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تحويل البيانات إلى رؤى ذات مغزى داخل أنظمة التوصيات التي تتوافق مع السحابة السيادية والتي يتم نشرها فيها.

معالجة المستندات التطبيقات الخاصة بتحويل النصوص إلى صور، (الترجمة، النسخ، والتلخيص)

الدردشة مع أنظمة (التوليد المعزّز بالاسترجاع) Retrieval Augmented Generation

تطوير وتصحيح الأكواد

وفي تصريح له حول إطلاق منصّة Compass 2.0، قال كيريل إفتيموف، مدير التكنولوجيا لمجموعة G42، والرئيس التنفيذي لشركة Core42: "نتعاون في G42 مع روّاد التكنولوجيا العالميين لتقديم قدرات تحويلية لكلٍّ من عملائنا وشركائنا والمجتمع العالمي. وتُمكّن جهودنا المشتركة مع كوالكوم تكنولوجيز على منصّة Compass 2.0 من النشر السريع والتكامل السّلس للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر على بنية مُحسّنة للاستنتاج."

من جانبه صرّح راشد العطّار، نائب رئيس قسم الحوسبة السحابية في شركة كوالكوم: "تُحدث منصة Compass 2.0 من كور 42 تغييرًا جذريًا في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. حيث تُسهّل المنصّة من إمكانات الوصول والنشر، مع الحفاظ على معايير عالية للخصوصية وإمكانية التخصيص. ونفخر في كوالكوم بمواصلة عملنا مع G42 لتقديم وصول عالي الأداء يُساهم في تطوير فهم اللغات وتحليلات البيانات إلى مستويات جديدة. ونأمل من خلال جهودنا المشتركة أن نُمكن المؤسسات من تحسين رعاية المرضى واتخاذ قرارات مالية مُستنيرة وتحسين الخدمات العامة."

منصّة Compass 2.0 متاحة الآن لبدء عمليات النّشر المبدئيّة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://core42.ai/compassinferencing.html

نبذة عن G42

G42 هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالميًا في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت G42 في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع G42 بإمكانيات هائلة، اليوم.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة www.g42.ai

حول كور 42

كور 42، هي إحدى شركات G42، والتي تُمكّن الأفراد والشركات والدول من إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة من خلال قدراتها الشاملة في مجال التمكين. وبصفتنا مزودًا رائدًا لحلول السحابة السيادية ولبنية الذكاء الاصطناعي التحتية والخدمات المرافقة لها، فإنّ مهمتنا تتمثّل في تسريع إنجازات الآخرين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الأكثر طموحًا.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.core42.ai

حول كوالكوم

تُمكّن كوالكوم عالمًا مترابط يمكن فيه توصيل كل شخص وكل شيء بذكاء. ويُتيح لنا مخطط طريق التكنولوجيا الموحّد الذي نتّبعه توسيع نطاق التقنيات التي أطلقت ثورة الهاتف المحمول - بما في ذلك الاتصال المتقدم، والحوسبة عالية الأداء، واستهلاك الطاقة المنخفض، والذكاء المدمج في الجهاز وغيرها المزيد - إلى الجيل القادم من الأجهزة الذكية المتصلة عبر القطاعات. وستساعد ابتكارات كوالكوم وعائلة منصّات Snapdragon في تمكين تقارب السحابة والحافة، وتحويل القطاعات، وتسريع الاقتصاد الرقمي، وتطوير طريقة تجربتنا للعالم، من أجل الصالح العام.

وتتضمن كوالكوم إنكوربوريتد عملية الترخيص الخاصة بنا، QTL، وغالبية محفظة براءات الاختراع لدينا. بينما تشغل كوالكوم تكنولوجيز، وهي شركة تابعة لشركة كوالكوم إنكوربوريتد، مع شركاتها التابعة، جميع وظائفنا تقريبًا في مجال الهندسة والبحث والتطوير، وجميع منتجاتنا وخدماتنا تقريبًا، بما في ذلك أعمال أشباه الموصلاتQCT الخاصة بنا. أمّ منتجات Snapdragon وQualcomm المُسمّاة باسم العلامة التجارية فهي منتجات كوالكوم تكنولوجيز و / أو شركاتها التابعة. كذلك، تحصل تقنيات كوالكوم على براءات اختراع من قبل كوالكوم إنكوربوريتد.

أمّا Qualcomm Cloud AI فهو منتج تابع لكوالكوم تكنولوجيز و / أو شركاتها التابعة.

كوالكوم هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجّلة لصالح شركة كوالكوم إنكوربوريتد.

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