أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق شركة "Forge42" لتسريع تطوير حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". وأعلنت كلٌ من "جي42"، مجموعة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة "وورلد وايد تكنولوجي" الأمريكية الرائدة في مجال تكامل الأنظمة وتزويد حلول التكنولوجيا، اليوم، عن إطلاق الشركة الجديدة عالمية المستوى بهدف تعزيز منظومة الابتكار المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد إطلاق "Forge42" التزام دولة الإمارات القيام بدور رائد في جهود التقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال الحيوي. وتم تصميم الشركة لتكون منصة لتطوير أحدث أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتوسيع نطاق انتشارها. ومن خلال تزويد الشركات المحلية والدولية بالأدوات ذات الصلة وبالبنية التحتية المتطورة، تساهم "Forge42" في دعم تطوير حلول رائدة في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك، التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل. وتؤكد هذه الخطوة على الدور الفاعل لدولة الإمارات كمنتِج ومصدِّر عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

وبصفتها مُسرّعاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي، تُوفّر "Forge42" البنية التحتية التي تحتاجها الشركات لوضع نماذج أولية قائمة على الذكاء الاصطناعي واختبارها وتسريع تطبيقها على نطاق واسع. وتركز "Forge42" على مساعدة الشركات في دولة الإمارات على إدماج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وعملياتها، لتصبح أكثر ذكاءً وتنافسيةً وجاهزيةً للتصدير. كما ستساهم "Forge42" في تعزيز التميز في قطاع التصنيع على المستوى العالمي من خلال تحسين عمليات الإنتاج وتسريع تحويل الأفكار والابتكارات الجديدة إلى حلول ملموسة جاهزة للاستخدام في السوق، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية عالمياً.

ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من أهم وأبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"ديل" و"مايكروسوفت"، ستتيح "Forge42" إمكانية "الوصول السيادي" إلى القدرات المتقدمة التي يوفرها الجيل التالي من خدمات الحوسبة، بما في ذلك البيانات الآمنة وإمكانية تنفيذ اختبارات نمطية. كما تساهم هذه الشراكات في تسريع عملية تطوير الحلول مع ضمان حماية القدرات التكنولوجية الوطنية.

من جانبه، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي42": "يمثل هذا التعاون مع ’وورلد وايد تكنولوجي‘ التزاماً مشتركاً بتطوير بنية تحتية وحلول متكاملة ومستدامة للذكاء الاصطناعي قادرة على تمكين الدول والقطاعات الصناعية على حدٍ سواء. ونحن نعمل على تطوير التكنولوجيا وتعزيز الزخم الذي يغذي الابتكار، للمساهمة في زيادة القدرة التنافسية وترسيخ دور دولة الإمارات في صياغة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي".

من جهته، قال عمر مير، عضو مجلس إدارة شركة "وورلد وايد تكنولوجي": "نفخر بشراكتنا مع ’جي42‘ للمساهمة في هذه المبادرة الرائدة من خلال خبرتنا العالمية في مجال البنية التحتية وإدماج التكنولوجيا المتقدمة. وسنركز على التعاون والعمل المشترك لتطوير منظومة داعمة للابتكار وتسريع تحويل الأفكار إلى نماذج أوّلية واختبارها، ثم تطبيق الحلول الناتجة في دولة الإمارات والخارج بما يضمن تحقيق نتائج فعالة".

وتم تصميم "Forge42" كمُسرّع متكامل لتطوير حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث ستكون منصة انطلاق واختبار تتيح للشركات تطوير النماذج الأوّلية، واختبار الأفكار الجديدة، وتنفيذها بسرعة وكفاءة، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها عالمياً.

يذكر أن هذه المبادرة، تُسلّط الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتؤكد التزامها بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

نُبذة عن G42

G42 هي مجموعة تكنولوجية قابضة، وتعد الرائدة العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل. وكانت قد تأسست في أبوظبي وتعمل على مستوى العالم، وتروّج G42 للذكاء الاصطناعي كقوة بناءة للخير في مختلف المجالات. من البيولوجيا الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يتوسطهما، كما تُدرك الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها اليوم.

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