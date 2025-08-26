تشمل مذكرة التفاهم مع جهاز الأمن والمخابرات العسكرية توفير تكنولوجيا الفضاء المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي

لواندا، جمهورية أنغولا : في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية أنغولا، تلبيةً لدعوة من فخامة الرئيس جواو لورينسو، أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والتي تعمل على دمج القدرات المتفوقة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، عن توقيع مذكرة تفاهم شاملة مع جهاز الأمن والمخابرات العسكرية الأنغولي.

وُقّعت مذكرة التفاهم في العاصمة الأنغولية لواندا بحضور سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "سبيس 42"، وكبار المسؤولين العسكريين الأنغوليين. ويُعد توقيع الاتفاقية إنجازاً هاماً في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، ويعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات مجموعة واسعة من مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وحلول رصد الأرض، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنصات عالية الارتفاع، والطائرات المسيّرة لقطاع الأمن الوطني، وحلول مراقبة الحدود، وتطوير مركز القيادة والتحكم.

بنية تحتية راسخة وتوسّع مستقبلي

تحظى "سبيس 42" بحضور راسخ في أنغولا، حيث توفّر تغطية شاملة للبلاد عبر خدمة الإنترنت الفضائي "ياه كليك". ومن المقرر أن تعزز الشراكة هذه البنية التحتية من خلال الحلول والخدمات المتقدمة التي سيتيحها القمر الصناعي الجديد "الثريا-4"، بما يعكس التزام "سبيس 42" طويل الأمد في السوق الأنغولية، ويجعل من مذكرة التفاهم خطوة إيجابية في مسار العلاقات المتنامية للشركة.

بهذه المناسبة، قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "سبيس 42": "تُجسّد هذه الشراكة مرحلةً جديدةً في التزامنا طويل الأمد تجاه أنغولا، بعد سنوات من خدمة شعبها من خلال حلولنا للاتصالات الفضائية. وخلال زيارة الجنرال ماسانو وفريقه إلى دولة الإمارات، لمسنا اهتماماً حقيقياً بكيفية توظيف تقنيات الفضاء وحلول الذكاء الاصطناعي التي نطورها لإحداث أثر ملموس، سواء في تعزيز الأمن الوطني أو في تحسين الحياة اليومية للمجتمع الأنغولي. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كتطور طبيعي لهذه العلاقة المتنامية، وفرصة لبناء قيمة مشتركة تدعم تطلعات أنغولا المستقبلية."

التطوير الاستراتيجي والعروض التقنية

تأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلةٍ من الاجتماعات رفيعة المستوى التي استضافتها دولة الإمارات مؤخراً بين الجنرال جواو بيريرا ماسانو، رئيس جهاز الأمن والمخابرات العسكرية، وفريق القيادة التنفيذية لشركة "سبيس 42". وخلال هذه اللقاءات، قدّمت الشركة عروضاً توضيحية وتقديمية شاملة لمنتجاتها، استعرضت من خلالها قدراتها المتقدمة في مجال التحليلات الفضائية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد لاقت هذه العروض اهتماماً واسعاً من الوفد الأنغولي، ومهّدت الطريق لتعاون أعمق تُوّج رسمياً بتوقيع مذكرة التفاهم هذه.

إطار التعاون الشامل

تنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في تطوير وتنفيذ حلول متقدمة ضمن سبعة مجالات رئيسية، تشمل:

تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: توفير أنظمة اتصالات متطورة تعتمد على البنية التحتية لكوكبة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس 42 "

توفير أنظمة اتصالات متطورة تعتمد على البنية التحتية لكوكبة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس 42 رصد الأرض: توفير صور عالية الدقة وبيانات جيومكانية متقدمة

توفير صور عالية الدقة وبيانات جيومكانية متقدمة الذكاء الاصطناعي: تطبيق تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة آلية للبيانات

تطبيق تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة آلية للبيانات المنصات عالية الارتفاع: تطوير ونشر أنظمة متقدمة للاتصالات ورصد الأرض

تطوير ونشر أنظمة متقدمة للاتصالات ورصد الأرض الطائرات المسيّرة للأمن الوطني: تشغيل طائرات بدون طيار متخصصة في المراقبة وتعزيز أمن الحدود

تشغيل طائرات بدون طيار متخصصة في المراقبة وتعزيز أمن الحدود حلول مراقبة الحدود: تصميم أنظمة تقنية متكاملة لرفع كفاءة المراقبة

تصميم أنظمة تقنية متكاملة لرفع كفاءة المراقبة مركز القيادة والتحكم: إنشاء وتطوير مركز عمليات واتصالات مركزي

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثّل استمراراً لاستراتيجية شركة "سبيس 42" الرامية للتوسّع في مختلف أنحاء أفريقيا، وتعكس التزامها بدعم الشركاء الحكوميين من خلال تقديم حلول متقدمة في مجال تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

-انتهى-

#بياناتشركات