أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «كور42»، التابعة لمجموعة «جي42» والمتخصصة في حلول السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية مع شركة «داتا داينامكس»، المتخصصة عالمياً في حلول إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

تجمع الشراكة بين خدمات الاستشارات والحوسبة السحابية والخدمات المُدارة التي تقدمها «كور42»، ومنصة «داتا داينامكس»، لتوفير نموذج متكامل يساعد المؤسسات في الإمارات والعالم على تصنيف البيانات غير المنظمة، وإخضاعها للحوكمة، وإعدادها للاستخدام الآمن في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع المؤسسات في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة بسبب ضعف جودة البيانات وجاهزيتها للاستخدام في أنظمتها المحلية والسحابة والبيئات الهجينة، وتشير المؤسسات في دولة الإمارات إلى أن حوكمة وأمن البيانات وإمكانية الوصول إليها هي أهم التحديات التي تواجهها في التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي. ويرفع ذلك من مخاطر الامتثال والتكاليف التشغيلية والأمن، ويحدّ في الوقت نفسه من القدرة على استخدام البيانات بثقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الشراكة، تتولى «كور42» تقييم مشهد البيانات لدى المؤسسات بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم البيانات ومدى جودتها ومستوى المخاطر فيها ومدى أهميتها، فيما تقوم منصة «داتا داينامكس» بمسح البيانات غير المنظمة ورسم خريطة شاملة لها لتحديد البيانات المكررة أو القديمة أو الحساسة أو البيانات ذات القيمة العالية. وبناءً على ذلك، يتم وضع أطر حوكمة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية واحتياجات الأعمال، مع تنفيذها هذه الأطر من خلال ضوابط قائمة على السياسات، وتحديد صلاحيات الوصول بحسب الأدوار، وأتمتة سير العمل، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وانضباطاً للبيانات.

تم دمج هذا الحل مع منصة «Insight» التابعة للسحابة العامة السيادية لـ «كور42»، والتي توفّر ضوابط تقنية وسياسات واضحة لإدارة استخدام السحابة بحسب نوع البيانات، ما يساعد الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة على تبنّي الخدمات السحابية بشكل آمن. كما يمكن تشغيل الحل في بيئة سحابية خاصة معزولة، وهو ما يخفف الجهد على المؤسسات في تصنيف بياناتها ومتابعة أي تغيّرات مستمرة عليها، لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية عبر جميع البيئات.

وبهذا الصدد، أكّد «طلال القيسي»، الرئيس التنفيذي لشركة «كور42»، أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تبدأ بفهم واضح للبيانات وتنظيمها بشكل صحيح، موضحاً أن هذه الشراكة تساعد المؤسسات في الإمارات والعالم على تنظيم بياناتها والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطبيق، من خلال دمج الحوكمة ضمن عملياتها اليومية، بما يتيح استخدام البيانات بثقة وأمان.

من جانبه، أشار «بيوش ميهتا»، الرئيس التنفيذي لشركة «داتا داينامكس»، أن غياب ملكية البيانات أو عدم تصنيفها أو حوكمتها يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بالامتثال والأمن وجودة البيانات، مشيراً إلى أن اللوائح التنظيمية الحديثة تفرض إدماج التصنيف وإدارة الوصول وقابلية التدقيق ضمن آليات إدارة البيانات بشكل مستمر. وأضاف أن «داتا داينامكس» صُممت لتحقيق هذا الهدف عبر توفير رؤية مستمرة للبيانات، وتطبيق الضوابط بشكل مؤتمت، ومعالجة المشكلات على نطاق واسع، بما يمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تبنّي الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وبتكلفة أكثر كفاءة، وبأسلوب مرن يتماشى مع أهداف الأعمال. وأوضح أن الشراكة مع «كور42» تفتح المجال أمام اعتماد هذا الحل كمرجع في صياغة المعايير العالمية للبيانات السيادية.

نبذة عن "كور 42"

تُعد «كور42»، إحدى شركات مجموعة «جي42» الإماراتية، من أبرز مزوّدي خدمات وحلول الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي بكافة خدماته. وتسعى الشركة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، لتحقيق أهداف التحول الرقمي الطموحة بسرعةٍ وكفاءةٍ عالية. وتعمل «كور42» على بناء الركائز الرقمية الأساسية التي تخدم المجتمعات الذكية، كما تتولى إدارة شبكة "جي42" للذكاء الاصطناعي التي تُحوّل القدرات الحوسبية الضخمة إلى خدماتٍ متاحةٍ عند الطلب، وعلى نطاقٍ واسع. وتُشكّل هذه الأسس قاعدةً لتمكين الجهات من توسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والاستفادة من بياناتها الخاصة بفاعليةٍ لتحويلها إلى نتائج عملية ملموسة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.core42.ai

ولمتابعة "Core42" على منصات Core42 LinkedIn, Core42 Instagram, Core42 X

نبذة عن «داتا داينامكس»

تأسست الشركة عام 2012، وتتخذ من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة مقرًا لها، وتُعد من الشركات البارزة في تقديم منصات موحّدة لإدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد حظيت بتقدير واعتماد من عدد من كبرى شركات «فورتشن 100». وتوفّر الشركة منصة تساعد المؤسسات على تنظيم بياناتها وتعزيز موثوقيتها والاستفادة منها بفعالية، عبر إدارة أكثر شفافية ومسؤولية للبيانات في بيئات تشغيل معقّدة، بما يحوّل البيانات المتفرقة إلى مصدر يدعم الامتثال ويرفع كفاءة العمليات ويعزّز الجاهزية للذكاء الاصطناعي. وترتكز حلول« داتا داينامكس» على مفاهيم إتاحة البيانات وتعزيز الثقة الرقمية، حيث تدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تطوير حوكمة البيانات، وتقليل المخاطر، وتحقيق قيمة مستدامة من أصولها المعلوماتية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.datadynamicsinc.com ومتابعة حساب الشركة على .«LinkedIn»

للتواصل الإعلامي:

رؤى أنور ، بروجلوبال

E: roaa.anwar@proglobal.ae

-انتهى-

#بياناتشركات