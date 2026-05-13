أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بحضور راسخ على المستوى الدولي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "سكايلو تكنولوجيز"، المزوّد العالمي الرائد لخدمات شبكات الاتصالات غير الأرضية (NTN)، بهدف توفير خدمة الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية، وذلك عبر قمرها الاصطناعي في المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض "الثريا-4".

وقد أظهرت الشركتان ذلك عملياً من خلال إجراء مكالمة صوتية فورية ثنائية الاتجاه عبر القمر الاصطناعي "الثريا-4"، من دون الحاجة إلى شريحة اتصال (SIM) معدّلة أو إجراء أي تغييرات على البنية الأساسية الحالية لشبكات المشغّلين. كما اكتمل التكامل التقني بين منصة شبكات الاتصالات غير الأرضية المتوافقة مع معايير برنامج شراكة الجيل الثالث (3GPP) التابعة لشركة "سكايلو" والقمر الاصطناعي "الثريا-4"، بما يؤكد جاهزية الخدمة للإطلاق التجاري.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لشركات الاتصالات امتداداً متكاملاً لبنية شبكاتها القائمة، بدلاً من أن تكون طبقة إضافية منفصلة أو حلاً تجريبياً. إذ يتم التحقق من هوية الأجهزة عبر شريحة الاتصال (SIM) نفسها وإطار إدارة الهوية ذاته، بما يحافظ على علاقة المشغّل بالمستخدمين، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق الريفية والبحرية والنائية. أما بالنسبة إلى المستخدمين، فيعني ذلك البقاء على اتصال حتى في المناطق التي كانت خارج نطاق التغطية سابقاً.

وفي هذا السياق، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في "سبيس 42": "تمثّل هذه الشراكة خطوةً مهمة في استراتيجية ’سبيس 42‘ الرامية إلى ترسيخ مكانتها العالمية في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية. فمن خلال توسيع نطاق القمر الاصطناعي ’الثريا-4‘ عبر طبقة اتصال متوافقة، يصبح بالإمكان دمج الشبكات الفضائية والأرضية ضمن منظومة واحدة متكاملة. ويترجم ذلك عملياً إلى توفير اتصال موثوق يخدم الأفراد والمجتمعات التي تعتمد على الاتصال المستمر، ويوفّر تغطيةً موثوقة بمعايير شركات الاتصالات للمؤسسات والحكومات ومشغلي شبكات الهاتف المتنقل في المناطق النائية والبعيدة عن الخدمات، عبر بنية تحتية تستند إلى معايير برنامج شراكة الجيل الثالث (3GPP) ومصممة للتوسّع على المدى الطويل."

من جانبه قال بارثساراثي تريفيدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سكايلو": "اكتملت أعمال التكامل التقني، وأصبحت الخدمة جاهزة للإطلاق. إن اختيار ’سبيس 42‘ للبنية القائمة على المعايير التي طورناها لتشغيل القمر الاصطناعي ’الثريا-4‘ يؤكّد صحة النهج الذي اعتمدناه، والمتمثل في توفير طبقة اتصال بمعايير شركات الاتصالات، تشكّل فيها الأقمار الاصطناعية امتداداً طبيعياً لشبكات الهاتف المتنقل لا نظاماً موازياً لها، وهذا تجسيدٌ عملي مباشر لمفهوم ’Standardized Sky‘ على أرض الواقع."

وسيتم إطلاق الخدمة تجارياً ضمن نطاق التغطية للقمر الاصطناعي "الثريا-4"، بما يعزز حضور "سكايلو" في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية عبر أكثر من 37 دولة، فيما تعمل الشركتان حالياً على استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة وإبرام الاتفاقيات مع مشغلي الشبكات في الأسواق المستهدفة، على أن يتم نشر الخدمة تدريجياً مع استكمال إجراءات الاعتماد.

نبذة عن "سبيس 42":

"سبيس 42" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست "سبيس 42" عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف "سبيس 42" من وحدتين تجاريتين: الخدمات الفضائية والحلول الذكية. تركز وحدة الخدمات الفضائية على عمليات الأقمار الاصطناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الاصطناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة الحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في "سبيس 42" كل من "جي 42" ومبادلة وIHC.

نبذة عن "سكايلو تكنولوجيز"

تُعد شركة "سكايلو تكنولوجيز" الجهة المطوّرة لمفهوم (Standardized Sky)، وهو نهج عالمي للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية يقوم على معايير مشتركة بدلاً من الأنظمة الاحتكارية المغلقة. وبصفتها مزوداً عالمياً لخدمات شبكات الاتصالات غير الأرضية، تتيح "سكايلو" لشبكات الهاتف المتنقل توسيع نطاق تغطيتها بسلاسة خارج نطاق الشبكات الأرضية، من خلال تنسيق الاتصال بين الأقمار الاصطناعية ومشغلي الشبكات ومصنّعي الأجهزة استناداً إلى معايير برنامج شراكة الجيل الثالث (3GPP). وتوفّر منصة "سكايلو" طبقة اتصال موحّدة وقابلة للتشغيل البيني تعمل عبر الشبكات والأجهزة والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يتيح للأقمار الاصطناعية أن تمثّل امتداداً طبيعياً لشبكات الهاتف المتنقل. وتدعم خدمة شبكات الاتصالات غير الأرضية التي أطلقتها الشركة تجارياً ملايين الأجهزة عبر استخدامات المستهلكين والمؤسسات وإنترنت الأشياء، بما يساهم في ضمان اتصال موثوق وفعّال ومتاح حيثما دعت الحاجة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

