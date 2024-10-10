أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جي 42، الشركة القابضة الرائدة في مجال الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عودتها للمشاركة في معرض "جيتكس العالمي 2024"، الذي سيُعقد للمرة الرابعة والأربعين في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري. وفي ظل تركيز "جيتكس" على تعزيز التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعرض جي 42 مفهومًا مبتكرًا يُعرف بـ "شبكة الذكاء"، والذي سيضع معايير جديدة للحلول القابلة للتوسّع في قطاعات حيوية تشمل القطاع الحكومي والرعاية الصحية والطاقة.

واستنادًا إلى شراكاتها الإستراتيجية الأخيرة مع شركات التكنولوجيا الرائدة في الولايات المتحدة مثل NVIDIA وCerebras وOpenAI، إلى جانب جذب استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من مايكروسوفت، رسخت جي 42 مكانتها الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول والمستدام. وخلال معرض جيتكس، سيقدم بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، عرضًا موسعًا لمفهوم "شبكة الذكاء" خلال جلسة نقاشية على المنصة الرئيسية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وقبيل انطلاق المعرض، قال فهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في مجموعة جي 42: "نتطلع في جي 42 إلى صياغة مستقبل يصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تمامًا كما هو الحال مع الكهرباء. وهذا المفهوم يتجسد في رؤيتنا لــ 'شبكة الذكاء'، التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب حياة الأفراد، لتوفير المعرفة والمساعدة والقدرات اللازمة عند الحاجة. وتعتمد 'شبكة الذكاء' على بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسّع، لضمان تقديم خدمات ذكاء اصطناعي تتميّز بكونها متاحة دائمًا وموثوقة وآمنة."

ولتحقيق هذا الهدف الطّموح، وفي إطار دعم الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031، قامت جي 42 ببناء نظام بيئي متكامل يضم شركات رائدة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وستحظى أربع شركات منها بحضور مستقلّ في معرض جيتكس هذا العام، هي: "سبيس 42" الرائدة في تكنولوجيا الفضاء والتي تجمع بين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتحليلات الجيومكانية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ و"كور 42" التي تقدم حلول السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ و"بريسايت"، الشركة الرائدة إقليميًا في تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي ستعرض مجموعة من الحلول المؤسسية؛ وأخيرًا، "خزنة"، التي توفر بنية تحتية لمراكز البيانات جاهزة لدعم الذكاء الاصطناعي، وتعد العمود الفقري لاقتصاد الذكاء الاصطناعي."

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض إنسبشن، التي تركز على النماذج المتقدمة والتطبيقات المتخصصة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، إسهاماتها في دفع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات من خلال جناح جي 42.

وتابع أحمد قائلًا: "يتجلى التزامنا بتطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول والمستدام في كل المبادرات والمشاريع التي نقوم بها."

ومن الأمثلة البارزة على هذا الالتزام شراكة "جي 42" مع مايكروسوفت، والتي أثمرت عن إنشاء مركزين جديدين للذكاء الاصطناعي المسؤول في أبوظبي، بهدف ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول والتصدي للتحديات العالمية.

وفي حديثه عن جيتكس والشراكة مع جي 42، أضاف أحمد: "بصفتنا شركة تتّخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، يظل معرض جيتكس محطة بارزة في جدول فعالياتنا. ونحن فخورون بأن نكون الراعي الرسمي لحاملي شارات هذا العام، حيث نستخدم هذا المنصة مجددًا لتثقيف وإلهام وتعزيز التعاون مع الزوار والكوادر الموهوبة والشركات في القطاع."

وخلال معرض جيتكس، سيستمتع الزوار في جناح جي 42 بجدول حافل بالفعاليات. فبدءًا من الجلسات الحوارية الشيقة التي تتناول موضوعات متنوعة مثل المدن الذكية، وعلم الجينوم، والمصانع الذكية، وتقنيات المناخ، وصولاً إلى البودكاست المباشر G42onAir والعروض التوضيحية الحيّة.

علاوة على ذلك، واستكمالًا لمسيرة الشراكات البحثية التي تجمع جي 42 مع جهات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤخرًا قسم الأبحاث والتحليلات في POLITICO، ستشهد جي 42 إطلاق تقرير بحثي بارز حول الذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في جناحها. حيث سيتناول هذا التقرير التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة، مع تسليط الضوء على أحدث التطورات والإمكانات المستقبلية.

وبالنسبة لحديثي التخرج والكوادر الموهوبة المهتمة بالعمل في جي 42، سيكون فريق اكتساب المواهب الخاص بالشركة متواجدًا في المعرض، للقاء المرشحين الطموحين الذين يمتلكون المهارات المناسبة والراغبين في العمل مع واحدة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

يمكنكم زيارة جي 42 وشركاتها التابعة في المواقع التالية خلال معرض جيتكس:

جي 42: جناح رقم H6-B40 ، القاعة 6

، القاعة 6 بريسايت: جناح رقم H6-C60 ، القاعة 6

، القاعة 6 خزنة داتا سنتر: جناح رقم H6-C70 ، القاعة 6

، القاعة 6 إنسبشن: جناح جي 42 رقم H6-B40 ، القاعة 6

، القاعة 6 كور 42: جناح رقم H18-A30 ، القاعة 18

، القاعة 18 سبيس 42: جناح رقم H20-A25 ، القاعة 20

حول جي 42

جي 42 هي مجموعة تكنولوجية رائدة على مستوى العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي وتسعى إلى صياغة مستقبل أفضل. تأسست في أبوظبي وتعمل على مستوى عالمي، تلتزم جي 42 بتطوير الذكاء الاصطناعي كقوة إيجابية تعزز التقدم في مختلف القطاعات. من البيولوجيا الجزيئية إلى استكشاف الفضاء، وصولاً إلى العديد من المجالات الأخرى، تحقق جي 42 اليوم إمكانيات لا حدود لها. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.g42.ai.

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