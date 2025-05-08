ارتفاع الإيرادات بنسبة 50% لتصل إلى 10.1 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي)

نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك لتصل إلى 5.4 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بهامش نسبته 53%

ارتفاع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27% ليبلغ 5.4 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّقت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025 محافظةً على الزخم التصاعدي الذي شهدته العام الماضي، لتواصل بذلك إرساء معايير جديدة في القطاع ودفع عجلة النمو المستدام في مختلف قطاعات الأعمال. ويسلّط هذا الأداء الضوء على التميّز التشغيلي للشركة، وأسلوبها المرتكز على العملاء، والتزامها الراسخ بتحقيق قيمة استثنائية لجميع أصحاب المصلحة.

أبرز نتائج الربع الأول من عام 2025:

نمو المبيعات: بلغت المبيعات العقارية للشركة حوالي 19.3 مليار درهم إماراتي (5.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 42% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2024، التي بلغت حوالي 13.5 مليار درهم إماراتي (3.7 مليار دولار أمريكي) .

بلغت المبيعات العقارية للشركة حوالي 19.3 مليار درهم إماراتي (5.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 42% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2024، التي بلغت حوالي 13.5 مليار درهم إماراتي (3.7 مليار دولار أمريكي) نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: ارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى نحو 127 مليار درهم إماراتي (34.6 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 62% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة .

ارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى نحو 127 مليار درهم إماراتي (34.6 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 62% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة نمو الإيرادات: سجلت إعمار إيرادات بلغت 10.1 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 50% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024 .

سجلت إعمار إيرادات بلغت 10.1 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 50% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024 الأرباح: بلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.4 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 24% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بهامش يتجاوز 53%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27% ليصل إلى 5.4 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024 .

بلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.4 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 24% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بهامش يتجاوز 53%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27% ليصل إلى 5.4 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024 توزيعات الأرباح: أعلنت إعمار مؤخراً عن توزيع أرباح قياسية على مساهميها بقيمة 8.9 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي) .

أعلنت إعمار مؤخراً عن توزيع أرباح قياسية على مساهميها بقيمة 8.9 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي) رضا العملاء: تحافظ إعمار على موقعها الريادي في مجال رضا العملاء، حيث تعطي الأولوية لأرقى معايير التصميم، وجودة المنتجات، وخدمات المجمّعات .

تحافظ إعمار على موقعها الريادي في مجال رضا العملاء، حيث تعطي الأولوية لأرقى معايير التصميم، وجودة المنتجات، وخدمات المجمّعات التركيز على تنمية المواهب: لا يزال الاستثمار في المواهب الشابة من أبرز أولويات إعمار، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التدريبية والتطويرية التي تهدف إلى إعداد الجيل القادم من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

لا يزال الاستثمار في المواهب الشابة من أبرز أولويات إعمار، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التدريبية والتطويرية التي تهدف إلى إعداد الجيل القادم من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة الكفاءة وإدارة التكاليف: تواصل الشركة التزامها العميق بإدارة التكاليف بكفاءة، مع تحقيق أعلى مستويات الأداء والقيمة عبر مختلف قطاعات الأعمال .

تواصل الشركة التزامها العميق بإدارة التكاليف بكفاءة، مع تحقيق أعلى مستويات الأداء والقيمة عبر مختلف قطاعات الأعمال مبادرات الاستدامة: تمضي إعمار قدماً في استراتيجيتها للاستدامة، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد، وإدارة النفايات، والممارسات المسؤولة في التوريد. وللمرة الثالثة خلال أربع سنوات، تم رفع تصنيف الشركة على مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يؤكّد التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية .

تمضي إعمار قدماً في استراتيجيتها للاستدامة، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد، وإدارة النفايات، والممارسات المسؤولة في التوريد. وللمرة الثالثة خلال أربع سنوات، تم رفع تصنيف الشركة على مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يؤكّد التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التصنيف الائتماني: رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" التصنيف الائتماني لإعمار إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة في قوة وضعها المالي وآفاق نموها الواعدة .

قال محمد العبار، مؤسّس إعمار: "تُعَد النتائج الربع سنوية فرصة لإعادة إبتكار ما نستطيع تحقيقه - ليس فقط في أساليب البناء والتطوير، ولكن أيضاً في كيفية التفكير، والقيادة، والتواصل مع الاَخرين. هذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لطموح فريق عمل يرفض الإكتفاء بما تم تحقيقه، ومجتمع يُلهمنا السعي المستمر لتحقيق ماهو أفضل. ونحن في إعمار، لا نكتفي بتحقيق الفرص الممكنة — بل نضع اَفاق جديدة لما ينبغي تحقيقه. وتعتمد مسيرتنا على مواهب تتمتع بأفكار جريئة، وبيئة تكافئ الإبتكار، وإلتزام نحو إعادة تشكيل ملامح المستقبل من خلال رؤية واضحة ودقيقة."

تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة

حافظت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV)، على زخم مبيعاتها العقارية وعلى تسليم مشاريعها في المواعيد المحددة، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق 12 مشروعاً في مختلف المخططات الرئيسية في دولة الإمارات، ما أدى إلى تسجيل الشركة مبيعات ربع سنوية قياسية بلغت 16.5 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 28% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

وحققت إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو نسبته 43% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وسجلت صافي أرباح قبل الضرائب بنحو 2.8 مليار درهم إماراتي (753 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 49% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي إيرادات إعمار العقارية من أعمالها في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك مشروع خور دبي، 6.9 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي).

وارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز في الدولة إلى حوالي 112 مليار درهم إماراتي (30.5 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2025. ويعكس هذا الأداء القوي للشركة الإقبال المستمر على المشاريع السكنية عالية الجودة في دبي، في ضوء خطط لإطلاق مشاريع جديدة على مدار العام.

مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري

سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري إيرادات بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025. وخلال الفترة ذاتها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 1.3 مليار درهم إماراتي (354 مليون دولار أمريكي). ويُعزى هذا الأداء إلى تحسّن الإيجارات عند تجديد عقود الإيجار، والنمو المستمر في مبيعات المستأجرين، والحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر الأصول الرئيسية. وبلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لإعمار حتى 31 مارس 2025 نحو 98%.

العمليات العقارية الدولية

حققت العمليات العقارية الدولية لإعمار مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي (762 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار الطلب في الأسواق الرئيسية. وبلغت الإيرادات من هذه العمليات 626 مليون درهم إماراتي (170 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة ذاتها. ويُعزى هذا الأداء بصورة رئيسية إلى النتائج القوية المحققة في كل من الهند ومصر. وشكّلت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية نحو 6% من إجمالي إيرادات إعمار في الربع الأول من عام 2025.

الضيافة والتسلية والترفيه

سجلت قطاعات الضيافة، والتسلية، والترفيه في إعمار إيرادات بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي (299 مليون دولار أمريكي)، مدعومةً بازدهار السياحة وازدياد الطلب المحلي. وبلغ متوسط إشغال فنادق إعمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها الفنادق التي تديرها الشركة، ما نسبته 82% خلال الربع الأول من عام 2025. كما وسّعت الشركة محفظتها الفندقية بإضافة فندقين جديدين يضمان أكثر من 600 غرفة، ما يعزز حضورها القوي في هذا القطاع.

الإيرادات المستمرّة

حققت المحفظة المتنوعة والمستدامة لمجموعة إعمار من الأعمال ذات الإيرادات المستمرة، بما فيها مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، شملت ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 2.6 مليار درهم إماراتي (707 مليون دولار أمريكي)، ووصول الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 2 مليار درهم إماراتي (545 مليون دولار أمريكي)، بنمو يقرب من 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتواصل هذه المحفظة تقديم تدفقات دخل مستقرة وسيولة قوية للمجموعة، حيث شكلت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك نحو 37% من إجمالي أرباح إعمار قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في الربع الأول من عام 2025.

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ملاحظات للمحرّرين:

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى حوالي 1.67 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 120,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و40 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,800 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 32% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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