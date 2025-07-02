أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أدرجت مجلة "تايم" شركة "جي 42" ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2025، لتُصبح بذلك أول شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها تُدرج في هذه القائمة. ويُسلّط هذا التكريم الضوء على التأثير المتنامي لشركة "جي 42" على المستوى العالمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع.

فقد اضطلعت "جي 42" بدور محوري في إطلاق "ستارغيت الإمارات" ومجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، بالإضافة إلى التوسّع الذي أعلنت عنه الشركة في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تمضي الشركة قدماً في تنفيذ رؤيتها لبناء "شبكة الذكاء" (Intelligence Grid) بوصفها بنية تحتية عالمية آمنة وقابلة للتوسّع ومتاحة للجميع.

بهذه المناسبة، قال فهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة "جي 42": "يشرفنا أن نكون من ضمن الشركات المُدرجة في قائمة مجلة تايم. هذا التقدير يؤكّد رسالتنا في جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، كما يُجسّد الدور الذي نؤدّيه في رسم ملامح مستقبل أكثر شمولاً وترابطاً في مجال الذكاء الاصطناعي."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "جي 42" تدير محفظة متنوعة من الشركات تشمل "سبيس 42"، و"كور 42"، و"خزنة"، و"إم 42"، و"بريسايت"، و"سي بي إكس"، و"إنسيبشن"، وتعمل عبر كامل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، مُحدثةً تحوّلات في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتمويل والتنقّل والفضاء.

نبذة عن "جي 42":

"جي 42" هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت "جي 42" في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع "جي 42" بإمكانيات هائلة اليوم. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة www.g42.ai. تلتزم "جي 42" بالعمل بشكل مستمر على تحسين إطار عمل السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي الحدودي لمواكبة تطور مخاطر الذكاء الاصطناعي والمناظر التنظيمية والتقدم التكنولوجي.

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