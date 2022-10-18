. من المتوقع أن يصل حجم سوق تكرير المعادن النفيسة في الشرق الأوسط إلى 25.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027؛

. بلغت قيمة السوق العالمية للمعادن الثمينة 240.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021؛

. من المتوقع نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1٪ ليصل إلى 415.3 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2028.

وتخطط سام للمعادن الثمينة، شركة إماراتية لتكرير المعادن لإنشاء حوالي 13 مصفاة تكرير حول العالم. وتأسست سام للمعادن الثمينة في دبي، بمدينة الذهب حيث يقع مقرها، كما تُعد واحدة من أفضل مصافي الذهب والفضة في الإمارات العربية المتحدة وتحتل مكانة مرموقة عالمياً مع امتلاكها لمنشآت مبنية على أحدث طراز وعالية التكنولوجيا في دبي ومصر.

وتعتبر الشركة لاعبًا مهمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن امتلاكها رؤية ممتازة للتوسع عالميًا. حيث يشرف على العمليات اليومية للمؤسسة مجموعة من المديرين التنفيذيين المخضرمين الذين ينتمون إلى مجموعة واسعة من الخلفيات ولديهم أكثر من 300 عام من الخبرة المهنية الجماعية.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تكرير المعادن الثمينة في الشرق الأوسط إلى 25.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 بعد النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6٪ خلال فترة التوقع 2022-2027. وتتوافر المعادن الثمينة في مجموعة واسعة من أنواع المنتجات التي تشمل الذهب والإيريديوم والفضة والبلاتين والبلاديوم والروثينيوم وغيرها من المعادن والتي تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات والتي تشمل المجوهرات والساعات والمحفزات والسيارات والإلكترونيات والعوامل المضادة للميكروبات وغيرها من التطبيقات المماثلة.

كما كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الاستراتيجية وأبحاث السوق، بلو ويف كونسلتنج أن سوق المعادن الثمينة العالمية قد بلغت قيمته 240.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1٪ ويحقق إيرادات تقارب 415.3 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2028. حيث يزدهر السوق العالمي للمعادن الثمينة بسبب الطلب المتزايد من صناعات الاستعمال النهائي.

ويُعتبر السيد سامي أبو أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة سام للمعادن الثمينة، وهو رجل يتمتع برؤية ثاقبة العقل المدبر وراء هذه الشركة. حيث يمتلك أكثر من 22 عامًا من الخبرة الواسعة في إنشاء وتشغيل وإدارة مصافي الذهب والمعادن الثمينة في الإمارات العربية المتحدة. حيث نجح السيد سامي في

تأسيس وإدارة علامتين تجاريتين ناجحتين في مجال التكرير قبل تأسيس شركة سام للمعادن الثمينة. وقد نجحت الشركة في ظل إدارته في الحصول على اعتماد شهادة قواعد الممارسات COP وشهادة سلسلة التتبع COC من مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات (RJC)، وشهادة معيار التسليم الجيد في الإمارات العربية المتحدة لاعتماد الذهب والفضة. كما حصلت شركة سام للمعادن الثمينة على اعتماد شهادة قواعد الممارسات من مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات (RJC) منذ مايو 2019. حيث يوفر اعتماد شهادة قواعد الممارسات معيارًا مشتركًا للممارسات الأخلاقية والاجتماعية وحقوق الإنسان والبيئية.

وعلاوة على ما تقدم، تُعد شركة سام أول مصفاة في الشرق الأوسط بأكمله تصبح كيانًا معتمدًا بشهادة سلسلة التتبع (COC). كما أنها أول مصفاة تحصل على نفس الاعتماد في مصر. حيث يحدد معيار شهادة سلسلة التتبع من مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات (RJC) متطلبات إنشاء سلسلة التتبع للمعادن الثمينة التي يتم إنتاجها ومعالجتها وتداولها بشكل مسؤول من خلال سلاسل التوريد والتي تكون مضمونة من قِبل طرف ثالث في كل مرحلة.

ويتمثل هدفها الرئيسي لفتح 13 مصفاة على مستوى العالم في ربط الدول المنتجة بالدول المستهلكة. كما ان لديهم خطط لنشر تأثير شركة سام للمعادن الثمينة في جميع أنحاء العالم وإنشاء العلامة التجارية كعلامة تجارية دولية. حيث يهدف السيد سامي أبو أحمد لترسيخ شركة سام للمعادن الثمينة كاسم مألوف. حيث أن الهدف الرئيسي لشركة سام هو إنشاء علامة تجارية تقدم قيمة مستدامة في ظل العمل في ظل ثقافة التوريد المسؤول وإبداء التميز في الأداء والابتكار والحوكمة والثقة والاحترام.

وقد وقعت شركة سام للمعادن الثمينة مؤخرًا عقدًا مدته 10 سنوات مع السلطات المعنية لشراء منشأة في مدينة دبي للإنتاج تبلغ مساحتها 65000 قدم مربع. وستؤدي بجانب المصفاة الحالية إلى زيادة مساحة الشركة لتبلغ حوالي 87000 قدم مربع مما يحول شركة سام لواحدة من أكبر المصافي في العالم. ولا يتعلق الأمر فقط بالقدرة ولكن أيضًا بالمنتجات ذات القيمة المضافة. حيث يخططون لتوسيع منتجاتهم.

وصرح السيد محمد أيوب، المدير العام لشركة سام للمعادن الثمينة، "إن التركيز الأساسي لشركة سام لا ينصب فقط على ترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في صناعة السبائك ولكن أيضًا لترسيخ نفسها كشركة رائدة في السوق في تطوير منتجات ذات قيمة مضافة لها تطبيقات في صناعة المجوهرات والمحفزات والطب والإلكترونيات والسيارات والطيران".

وتقدم شركة سام حالياُ سبائك مسكوكة تتراوح من 1 جرام إلى 250 جرامًا بأشكال وعلامات تجارية مختلفة. كما تمتلك سام حاليًا خمس علامات تجارية حصرية وستبدأ في إنتاج الكيماويات الثمينة المستخدمة في صناعة المعادن الثمينة.

وأضاف السيد أيوب: "الهدف من إنشاء 13 مصفاة هو التأكد من قدرة سام على تلبية المتطلبات المحددة لكل سوق مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية واللوائح الإقليمية."

وتحرص الإدارة العليا للشركة دائمًا على التواجد الفعلي بمنشآتها حيث يقضون ساعات عديدة في المصنع لضمان الالتزام بجميع المعايير.

وقال السيد أحمد أبو أحمد، نائب المدير العام لشركة سام للمعادن الثمينة: "نريد أن نقدم لعملائنا أفضل المنتجات والخدمات عالية الجودة بأسعار وتوقيتات تنافسية. كما نريد أن نضمن أن تصبح شركة سام للمعادن الثمينة واحدة من أفضل مصافي التكرير في العالم ".

وقد انتهت الشركة بالفعل من المرحلة الأولى من افتتاح المصافي. كما افتتحوا مصافي تكرير في مصر في عام 2021 مع التزامن مع دبي ويتجهون نحو إنجازات أكبر بدعم من فريقهم الرائع.

وأضاف السيد أحمد أبو أحمد "نحن واثقون جدًا من أننا سنحقق جميع أهدافنا قريبًا. لقد توسعنا بالفعل في مصر ونأمل أن يكون هناك المزيد ".

كما تؤمن الشركة بالمسؤولية البيئية وتحاول اتخاذ خطوات للحفاظ على الطاقة والحد من كمية التلوث. قال السيد أحمد: "لا تخرج أية نفايات من مصانع سام. حيث يتم إرسال جميع النفايات الصلبة إلى معامل تكرير الرماد حيث يُعاد تدويرها؛ كما نمتلك وحدة لإعادة تدوير المياه داخل مصنعنا نفسه ويتم مراقبة جميع الغازات الناتجة عن العمليات عن كثب وضمان أن تكون ضمن الحدود التي تحددها الحكومة ".

ووفقاً لعقيدة السيد سامي، فإنه يرى أن القوى العاملة هي الاستثمار الأساسي والأصل الرئيسي لشركته. فكل فرد في المصفاة هو بمثابة أحد أفراد العائلة. وتعتقد المنظمة أن كل يوم هو يوم جديد للتعلم ولتحدي جديد وهم يريدون الاستمرار في تحسين معاييرهم. فقد عملوا بدون كلل على تطوير موظفيهم والتركيز على تعزيز مهارات القوى العاملة لديهم.

ويقول السيد سعدي أحمد، الرئيس العالمي للشؤون القانونية والامتثال بشركة سام للمعادن الثمينة، "إن قلب المؤسسة هو الأشخاص الذين نعمل معهم ولذلك بينما هم يساهمون في تنميتنا فيجب أن نساهم أيضًا في تنميتهم. فهذا شيء نركز عليه ".

وخلال تعليقه على الإطار التنظيمي والامتثال، أفاد السيد سعدي: "عندما نتحدث عن الإطار التنظيمي، فإننا نمتلك واحد من أقوى أنظمة الإدارة والامتثال التي يمكنك رؤيتها في صناعة المعادن الثمينة بأكملها. ستندهش لرؤية العناية والحرص لدينا في فتح الحساب ومراقبة المعاملات. حيث نعتبر في سام للمعادن الثمينة أن التوريد المسؤول مبدأ أساسي وهام للغاية ".

"وعلى الرغم من استغراق الأمر سنين عديدة للتطوير إلا أننا واثقون جدًا من أنظمتنا المتطورة. وفي الوقت نفسه نتطلع إلى التحسين اليومي فيما يتعلق بالامتثال".

"تواجه مسئول الامتثال تحديات للقيام بعمله في معظم الأماكن. إلا أننا في سام تلتزم إداراتنا العليا بالارتقاء بمعايير الحوكمة والامتثال لشركة سام إلى مستوى أعلى. ويُترك اتخاذ القرار بشأن ضم العميل أو رفضه إلى فريق الامتثال فقط دون أي تدخل من الإدارة. ونركز في سام على جعل الامتثال وظيفة مستقلة تتمحور حول نزاهة القسم؛ ولا يوجد تأثير من الإدارة أو أي شخص آخر. فنحن هيكل مستقل داخل المنظمة".

وتُعد مصفاة شركة سام للمعادن الثمينة فريدة من نوعها وهي نتاج الكثير من العمل الشاق. فهم مصممون على إنشاء سلسلة إمداد مستدامة للمعادن الثمينة لعملائهم والعمل بمسؤولية من خلال الالتزام بجميع اللوائح.

النهاية

ملاحظات المحررين

نبذة عن شركة سام للمعادن الثمينة:

تخطط سام للمعادن الثمينة، شركة إماراتية لتكرير المعادن لإنشاء حوالي 13 مصفاة تكرير حول العالم. وتأسست سام للمعادن الثمينة في عام 2018 وهي من بنات أفكار سامي أبو أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة سام للمعادن الثمينة وهو رجل يتمتع برؤية مذهلة.

وتُهدف الشركة لفتح 13 مصفاة على مستوى العالم وربط الدول المنتجة بالدول المستهلكة. كما ان لديهم خطط لنشر تأثير شركة سام للمعادن الثمينة في جميع أنحاء العالم وإنشاء العلامة التجارية كعلامة تجارية دولية. فالهدف هو إنشاء علامة تجارية ذات مصادر إمداد مسؤولة وقيمة عالية وثقة واحترام. وقد انتهت الشركة بالفعل من المرحلة الأولى من افتتاح المصافي. لقد افتتحوا مصافي تكرير في مصر في عام 2021 مع التزامن مع دبي ويتجهون نحو إنجازات أكبر بدعم من فريقهم الرائع.

وقد نجحت شركة سام للمعادن الثمينة في الحصول على اعتماد مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات (RJC)، وشهادة معيار التسليم الجيد في الإمارات العربية المتحدة لاعتماد الذهب والفضة. كما حصلت شركة سام للمعادن الثمينة على اعتماد شهادة قواعد الممارسات COP من مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات (RJC) منذ مايو 2019. وعلاوة على ما تقدم، تم اعتمادها كأول مصفاة في الشرق الأوسط بأكمله لتصبح كيانًا معتمدًا بشهادة سلسلة التتبع (COC). كما أنها أول مصفاة تحصل على نفس الاعتماد في مصر.

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