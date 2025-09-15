دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 41% من أعمال البناء في مشروع "كريك فيوز 3" الفاخر الذي يقع على شواطئ خور دبي في مدينة دبي الطبية. ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2026.

وتم الانتهاء من أعمال التشييد، بينما بلغت نسبة أعمال البناء والتكسية الداخلية 81% و35% على التوالي. أما أعمال البلاط والميكانيكا الكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية، فبلغت 2% و42% و44% على التوالي، بينما بلغت نسبة تركيب المصاعد 1%، بينما بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 19%. ويضم فريق العمل الحالي في الموقع 481 موظفاً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يجمع مشروع "كريك فيوز 3"، الواقع في قلب مدينة دبي الطبية، بين الموقع المتميز والتصميم المدروس والمرافق الحديثة، ليرتقي بتجربة المعيشة اليومية ويخلق قيمة مستدامة للمستثمرين. ويعكس المشروع التزامنا بالجودة والموثوقية في التنفيذ، وتطوير مجتمعات تُعزز مكانة دبي مركزاً عقارياً عالمياً. نحن سعداء بهذا التقدم ونتطلع إلى تسليم المشروع قبل الموعد المحدد."

ويعد مشروع "كريك فيوز 3" أحدث إضافة إلى مشروع عزيزي "كريك فيوز" في مدينة دبي الطبية، ويقع في منطقة استراتيجية تعد الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة، ويضم 290 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى العديد من المرافق التي تشمل ساونا، وغرفة بخار، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق مخصصة للشواء واليوغا ولعب الأطفال، ومسبحين.

وتتميّز مدينة دبي الطبية بالمناظر الطبيعية الخلابة والتصاميم المدروسة، كما أنها الوجهة الصحية الأبرز في الإمارة، ويمكن الوصول من هناك مباشرة إلى شارع الخيل. وتعد المنطقة موطناً لمجموعة واسعة من المراكز الطبية الرائدة التي تعتمد على التقنيات العالية، مع خيارات واسعة من أنماط الحياة الراقية والتسوق. وسيوفر "كريك فيوز 3" مناظر خلابة، إضافة إلى التصاميم والتشطيبات الأنيقة والعصرية، لمنح المقيمين تجربة معيشة استثنائيّة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

