· حجم مبيعات قياسي بلغ 5.4 مليون طن، مدعوماً بحجم إنتاج تجاوز الطاقة الاستيعابية، ليصل إلى 5.1 مليون طن، واستمرار الطلب القوي على محفظة منتجات "بروج" المتميزة

· أعلى حجم إنتاج ربع سنوي مسجّل في الربع الأخير، مع ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 21% مقارنة بالربع السابق، ما أسهم في زيادة الإيرادات بنسبة 16% وزيادة صافي الأرباح بنسبة 12%

· "بروج" تؤكّد عزمها على توزيع أرباح للسنة المالية 2025 بقيمة 16.2 فلساً للسهم

· صفقات تأسيس "مجموعة بروج الدولية" المقترحة تتقدم وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر إنجازها في الربع الأول من عام 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورقم التعريف الدولي AEE01072B225)، اليوم عن نتائج مالية استثنائية للسنة المالية 2025، بصافي أرباح بلغ 4.04 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وهوامش أرباح معدّلة رائدة في القطاع، بنسبة 37%، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهوامش أرباح صافية بنسبة 19%، للعام بأكمله.

وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2025 بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.21 مليار درهم (330 مليون دولار)، مدفوعاً بحجم إنتاج ومبيعات ومعدّلات تشغيل قياسية خلال الربع، ما دعم الأداء القوي لهوامش الأرباح الرائدة في القطاع.

وحقّقت "بروج" إنتاجاً سنوياً بلغ 5.1 مليون طن، متجاوزاً الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، كما نفّذت الشركة أكبر عملية صيانة دورية في تاريخها خلال الربع الثاني من العام. وأسهم التركيز الاستراتيجي المستمر على المنتجات المبتكرة عالية القيمة، بما في ذلك حلول البنية التحتية، إلى جانب تحسين المبيعات إقليمياً، في دعم تحقيق علاوات سعرية قوية.

وعلى الرغم من تراجع الأسعار المرجعية، أظهرت "بروج" مرونة تجارية قويّة، محقّقة علاوات سعرية خلال عام 2025، بلغت حوالي 823 درهماً (224 دولاراً) للطن للبولي إيثيلين، وحوالي 492 درهماً (134 دولاراً) للطن للبولي بروبيلين.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تستمر ’بروج‘ في ترسيخ ريادتها على مستوى القطاع بصفتها أكثر شركات البولي أوليفين ربحية في العالم، حيث يعكس أداء الشركة مرونتها العالية، مدعومة بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية خلال الربع الأخير. كما حققنا في عام 2025، علاوات سعرية قوية ومستدامة، تجاوزت الأسعار المرجعية، رغم ما يشهده السوق من تقلبات حالياً. والشركة في موقع جيد للاستفادة من فرص نمو جديدة، وخلق قيمة إضافية طويلة الأمد لمساهمينا، ونؤكّد عزمنا على توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن هذا العام".

إنتاج ربع سنوي قياسي ومعدلات تشغيل غير مسبوقة في الربع الأخير من عام 2025

حققت "بروج" أداءً تشغيلياً متميزاً في الربع الأخير، مسجّلة أعلى حجم إنتاج ربع سنوي في تاريخها، بلغ 1.46 مليون طن، إلى جانب معدلات تشغيل قياسية. كما تعزّزت القدرات الإنتاجية للشركة بفضل استفادة المرافق من نجاح أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع "بروج 3" خلال الربع الثاني، التي تُعدّ الأكثر تعقيداً في تاريخ الشركة، والتي تم إنجازها قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية المعتمدة.

وأسهم ارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة في زيادة حجم المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.64 مليون طن، ما دعم نموّ الإيرادات بنسبة 16%، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.17 مليار درهم (1.68 مليار دولار)، وزيادة صافي الأرباح بنسبة 12%، مقارنة بالربع السابق. واستمرت الشركة في تحقيق علاوات سعرية قوية تتجاوز الأسعار المرجعية، مدعومة بمحفظة منتجاتها المبتكرة والمتنوّعة.

وحافظت "بروج" على تركيزها الاستراتيجي على القطاعات عالية القيمة، بما في ذلك حلول البنية التحتية، التي شكلت 39% من إجمالي حجم المبيعات في الربع الأخير من عام 2025، بارتفاع قدره ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق. واستمرت الشركة في توجيه مبيعاتها نحو الأسواق ذات العوائد الصافية الأعلى، حيث مثّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 59% من حجم المبيعات، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 32% منها.

أداء سنوي يعكس استقرار الطلب ومرونة الهوامش

سجّلت "بروج" إيرادات بقيمة 21.48 مليار درهم (5.85 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025. وبينما انخفضت الأسعار المرجعية في النصف الثاني من العام، بقيت العلاوات السعرية قوية على مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، حيث بلغت حوالي 823 درهماً (224 دولاراً) للطن، وحوالي 492 درهماً (134 دولاراً) للطن، على التوالي. وبلغت أحجام المبيعات السنوية 5.4 مليون طن، وهو أعلى حجم مبيعات سنوي في تاريخ الشركة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، للسنة المالية 2025، ما مجموعه 7.96 مليار درهم (2.17 مليار دولار)، بهامش أرباح قوي بلغ 37%، مدعوماً بمحفظة منتجات الشركة المتنوعة والمبتكرة، وقوة الطلب المستمر على المنتجات عالية القيمة.

ووصل صافي الأرباح السنوية إلى 4.04 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، محققاً هوامش أرباح قوية بنسبة 19% في عام 2025، مع استمرار الشركة في الحفاظ على كفاءتها في ضبط التكاليف، ما يؤكد قوّة قدراتها التشغيلية والإنتاجية.

تأكيد العزم على توزيع أرباح السنة المالية 2025 عند 16.2 فلساً للسهم

أكّدت "بروج" عزمها توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن السنة المالية 2025، على أن يتم توزيع أرباح النصف الثاني في أبريل 2026، رهناً بموافقة المساهمين. ومن المتوقّع أن تحافظ "مجموعة بروج الدولية" على هذا المستوى من التوزيعات عند إطلاقها، حتى عام 2030 على الأقل، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

كما استمرت الشركة في إعادة شراء الأسهم خلال العام، في خطوة تؤكد ثقتها القوية بآفاقها المستقبلية وقدرتها على توليد التدفقات النقدية، حيث بلغ عدد الأسهم المُعاد شراؤها 212 مليون سهم في نهاية الربع الأخير. وقد حظيت الشركة بتقدير إضافي عبر إدراجها ضمن مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية"، في تأكيد على سجلها القوي في تقديم واحد من أعلى توزيعات الأرباح وأكثرها استقراراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

خلق القيمة عبر ضبط التكاليف والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار والنمو

بعد تحقيق وفورات استثنائية بقيمة 2.229 مليار درهم (607 مليون دولار) من خلال برنامج تعزيز القيمة لعام 2023، والحفاظ على زخم الأداء في عام 2024، واصلت "بروج" في عام 2025 تطبيق إجراءات صارمة لضبط التكاليف وتحسين الإيرادات، ما أسهم في تحقيق نتائج تشغيلية قوية رغم تقلّبات السوق.

وحققت الشركة قيمة مضافة بلغت 2.63 مليار درهم (717 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025، من خلال برنامجها للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا، متجاوزة بشكل ملحوظ هدفها البالغ 2.11 مليار درهم (575 مليون دولار). كما نجحت في تنفيذ نموذج أوّلي بالتعاون مع شركة "هانيويل"، ما يضع "بروج" في موقع الريادة لإطلاق أول غرفة تحكم ذاتية التشغيل تستفيد بالكامل من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع البتروكيماويات، في منشأتها بالرويس.

وتستمر الشركة في تنفيذ العديد من مشروعات النمو، حيث من المخطط عند التشغيل الكامل، أن يضيف مشروع "بروج 4" الضخم 1.4 مليون طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية، ما سيعزز قدرة "بروج" على تحقيق الأرباح وتوسيع نطاق حضورها في السوق. وسيكون المشروع أيضاً أحد الأصول الأساسية ضمن "مجموعة بروج الدولية"، ومن المتوقع نقله إلى المجموعة بتكلفة مناسبة، مع الاحتفاظ بالمرونة بشأن توقيت النقل.

وقد بدأت أنشطة التشغيل التجريبي لأول منشأة ضمن مشروع "بروج 4" الضخم، وهي وحدة "XLPE 2”، في نهاية عام 2025، وهي جاهزة للتشغيل في الربع الأول من عام 2026، وتمّ تصميم المصنع لإنتاج حلول متخصصة للأسلاك والكابلات، وتستعد الشركة حالياً لمرحلة بدء التشغيل، كما يُتوقّع تشغيل المزيد من وحدات "بروج 4" في عام 2026.

وفي إطار توسعة وحدة تكسير الإيثان الثانية (EU2)، تم الانتهاء من خدمات التصميم الهندسي الأوّلي التفصيلي، وتعتزم الشركة المضي قدماً في ترسية عقد الهندسة والمشتريات والإنشاء، في وقت لاحق من هذا العام. وقد أرست "بروج" عقد هندسة وشراء وإنشاء لتوسعة وتجديد وحدتَي الإنتاج (PE4) و(PE5). كما استكملت دراسة الجدوى الخاصة بتوسعة وحدة تكسير الإيثان الثالثة (EU3)، وتعمل حالياً على تنفيذ أنشطة ما قبل التصميم الهندسي الأوّلي التفصيلي.

وتأكيداً على التزامها بالابتكار، وسّعت "بروج" محفظة منتجاتها المتنوعة من خلال إطلاق 10 منتجات جديدة خلال عام 2025، من بينها أول منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة مخصص للرعاية الصحية يتم تصنيعه في دولة الإمارات، إضافة إلى حلول مواد متقدمة لمركبات الطاقة الجديدة لشركة "روكس موتور"، إلى جانب حلول منتجات دائرية ضمن محفظة "Recleo™" المصنوعة من بولي أوليفين معاد تدويره ميكانيكياً، ومنتج جديد ضمن تقنية " Borstar®" لتطبيقات التغليف المطوّر، ما يسهم في توفير الطاقة والحدّ من هدر الغذاء. وقد أسهمت هذه الإضافات الأخيرة في تمكين محفظة الحلول المبتكرة للشركة من تحقيق قيمة قياسية بلغت نحو 345 مليون درهم (94 مليون دولار) خلال عام 2025.

وارتفعت مبيعات الحلول الدائرية للشركة بنسبة 20% في عام 2025، ما يؤكد الدور المتنامي لهذا القطاع. ومنذ إطلاق خارطة طريق كفاءة الطاقة في عام 2018، حققت "بروج" خفضاً تراكمياً تجاوز 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً حتى عام 2025، كما وسّعت الشركة نطاق تقاريرها ليشمل انبعاثات النطاق 3، ما عزّز قدرتها على استهداف خفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها.

مجموعة بروج الدولية

لا تزال خطط تأسيس "مجموعة بروج الدولية" تتقدّم وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرّر إنجازها في الربع الأول من عام 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المسبقة. وسيتمّ إنشاء هذه المجموعة العالمية الرائدة في قطاع البولي أوليفين عبر اندماج شركتي "بروج" و"بورياليس" إلى جانب الاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات"، وذلك رهناً باستيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وعقب إتمام هذه الصفقات، يُتوقّع تحقيق وفورات تشغيلية سنوية في الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، تتجاوز 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، ومن المرجّح أن يتم تحقيق نحو 75% من هذه الوفورات خلال السنوات الثلاث الأولى التي تلي إتمام الصفقات.

نظرة مستقبلية

في ظلّ استمرار تقلبات الأسعار في السوق على المدى القريب، تستمر "بروج" في تركيزها على تطوير منتجاتها المبتكرة عالية القيمة، وتعزيز الإدارة الفعّالة للتكاليف، وترسيخ التميّز التشغيلي، ما يتيح لها التعامل مع تقلّبات السوق بمرونة وكفاءة عاليتين. ومن المتوقّع أن يتجاوز نمو الطلب في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، نظيره في الأسواق المتقدمة. كما يُتوقّع أن يُسهم التشغيل التدريجي لوحدات "بروج 4" الجديدة، المخطط له في عام 2026، إلى جانب ضبط التكاليف ومبادرات التحول الرقمي وبرامج رفع الكفاءة المستمرة، في تعزيز ربحية الشركة على المدى البعيد، ودعم تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

