تواصل الخطوط السعودية تقديم خدمة "حج بلا أمتعة" للحجاج الذين تنقلهم على متن رحلاتها إلى 145 وجهة خلال موسم حج 1447هـ، والتي تأتي بتنسيق بين كل من شركة مطارات القابضة ووزارة الحج والعمرة ومختلف شركات الطيران وعبر ربط تكاملي مع منصة "نُسُك" ومنصة HalaBag التقنية المتخصصة في إدارة الأمتعة ولوجستيات السفر، ويأتي ذلك في إطار حرصها على تيسير رحلة ضيوف الرحمن واستثمار أحدث التقنيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة خلال مرحلتي القدوم والمغادرة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى إثراء تجربة الحاج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

وتتميز الخدمة بفصل رحلة الحاج عن رحلة الأمتعة عبر نموذج رقمي متكامل لإدارة الأمتعة يعتمد على أتمتة عمليات الفرز والتتبع، حيث يسهل التكامل المباشر مع منصة "نُسُك" الوصول إلى بيانات الحجاج الموثقة والإنشاء التلقائي لسجلات الأمتعة، فيما تتولى منصة HalaBag إدارة العمليات التشغيلية عبر نظام ذكي يربط كل حقيبة ببيانات الحاج من خلال باركود مخصص، بما يتيح التعرف السريع والفرز الآلي ودعم التتبع اللحظي للأمتعة.

وتهدف هذه المبادرة إلى اختصار الوقت والجهد على الحجاج، وتعزيز تجربتهم الإيمانية، والمساهمة في رفع انسيابية الحركة بالمطارات، لا سيما خلال مرحلة المغادرة، بما يعكس حرصها على الابتكار وتوظيف الحلول التقنية الحديثة لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وراحة، وذلك بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج.

وتقدم "السعودية" منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن تشمل الخدمات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنهاء إجراءات السفر وإدارة الحجوزات، إلى جانب الخدمات الأرضية والجوية المصممة لتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة في مختلف مراحل الرحلة.

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

